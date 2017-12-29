Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 7 копеек и составил 57,57 рубля, курс евро поднялся на 17 копеек и достиг 68,65 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent составил 66,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».