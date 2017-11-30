Глава Закарпатья подсчитал число работающих в России сограждан

Глава Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что половина населения области работает в России, где ценят украинских рабочих.

«Половина области работает в России, но пророссийских настроений нет. Нашим работникам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев», – передает РИА «Новости» слова Москаля.

Он отметил также, что в случае проведения в Закарпатье референдума о вступлении в НАТО или Евросоюз, будет стопроцентная явка, а инициатива будет поддержана.

«Мы однозначно ощущаем себя частью общего европейского пространства. Границы нам только мешают. И нет здесь никаких сепаратистских настроений – любой это подтвердит», – отметил глава региона.

Напомним, глава Закарпатской области Геннадий Москаль раскритиковал замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгия Туки за слова о проявлениях «мягкого сепаратизма» в регионе и заявил, что набьет ему морду, если он еще раз вспомнит о Закарпатье.