Следствие проверит данные о столкновении самолета со снегоуборщиком в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) и Московское СУ на транспорте СК России начали проверку по информации об инциденте со снегоуборочной машиной в аэропорту Шереметьево.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по информации, опубликованной в СМИ 28 декабря, о возможном авиационном инциденте в аэропорту Шереметьево со снегоуборочной техникой. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», – сообщается на сайте ММТП.

Также отмечено, что ход проверки контролирует межрегиональная транспортная прокуратура.

Московское СУ на транспорте СК России также проводит проверку по сообщениям СМИ об инциденте в аэропорту.

«По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка. Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех участников инцидента, их действиям будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении ведомства газете ВЗГЛЯД.

Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ряд СМИ сообщал о самолете, который в Шереметьево чуть не столкнулся со снегоуборочной машиной. Сообщалось, что разрешение на взлет отдали по ошибке.

В декабре в столичном аэропорту уже случался инцидент, когда самолет авиакомпании Airbaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.