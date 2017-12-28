Участковый и его начальник уволены после ЧП с отрубанием рук в Подмосковье

Подмосковный участковый и его начальник уволены за бездействие после того, как мужчина под Серпуховом отрубил жене кисти рук из ревности, сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

«Приказом начальника ГУ МВД России по Московской области участковый уполномоченный полиции МУ МВД России «Серпуховское», в результате бездействия которого причинен тяжкий вред здоровью местной жительницы, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», – передает РИА «Новости» слова Петровой.

Она рассказала также, что был уволен и непосредственный начальник участкового, а руководство местного управления привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее в ГУ МВД по Московской области сообщили, что мужчина обратился в полицию и признался, что, приревновав жену, вывез ее в лес рядом с деревней Скрылья, где отрубил кисти.