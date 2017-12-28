США озвучили претензии к Китаю

Вашингтон собирается отстаивать американские интересы в отношениях с Пекином, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, речь, в частности, идет о таких сферах, как «торговый дисбаланс, кража интеллектуальной собственности и тревожная военная активность Китая в Южно-Китайском море и в других местах», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Напомним, Китай изучил опубликованную США стратегию национальной безопасности, где главными угрозами названы Москва и Пекин, и отметил, что подобные оценки ведут к изоляции Соединенных Штатов.