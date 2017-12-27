В РАН решили разобраться с «фейковыми» подписями под открытым письмом Путину

Российская академия наук разберется с тем, как под открытым письмом руководству страны могли оказаться поддельные подписи ученых, заявил глава РАН Александр Сергеев.

«Мы обязательно разберемся. Это как-то надо дезавуировать, чтобы от нас была реакция, что это (недостоверные подписи - прим. ВЗГЛЯД) фейк», – передает РИА «Новости» слова Сергеева.

Напомним, ранее сообщалось, что группа из 400 ученых направила президенту Владимиру Путину открытое письмо, в котором пожаловалась на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии», а также заявила, что «стиль и методы работы ФАНО» мешают научной деятельности.

Позже ряд ученых сообщили, что их подпись стоит под письмом, но они в действительности его не подписывали.