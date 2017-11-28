Школьные автобусы получили «мигалки»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым предполагается установка желтых или оранжевых проблесковых маячков на школьных автобусах.

Как говорится в тексте закона, опубликованного на сайте правительства, «мигалки» могут быть включены только в ходе движения автобуса.

Этим же документом устанавливается минимальный водительский стаж водителя, перевозящего детей. Он должен составлять не менее года.

Новые требования установлены «в целях минимизации риска возникновения дорожно-транспортных происшествий при организованной перевозке групп детей автобусами».

Напомним, ранее в Чебоксарах в ДТП с участием маршрутки и школьного автобуса пострадали 13 человек.

Школьный экскурсионный автобус, в котором находилось 27 детей и четверо взрослых, попал в ДТП в Краснодарском крае, погиб один человек, еще семь пострадали.