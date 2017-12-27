Бразилия объявила посла Венесуэлы персоной нон грата

Поверенный в делах Венесуэлы в Бразилиа Херардо Антонио Дельгадо Мальдонадо объявлен властями Бразилии персоной нон грата, сообщает O Globo со ссылкой на внешнеполитическое ведомство южноамериканской страны.

Сообщение об этом передает РИА «Новости».

Такой шаг власти Бразилии приняли в ответ на действия Венесуэлы. Напомним, 23 декабря в Венесуэле объявили персонами нон грата временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика и посла Бразилии в Каракасе Руя Перейру. 26 декабря Оттава включила посла Венесуэлы в список нежелательных лиц.