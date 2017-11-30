Парубий 40 минут общался с роботом, которого включили пранкеры

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия от имени главы Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли; выяснилось, что спикер украинского парламента 40 минут разговаривал с «роботом» пранкеров.

Во вторник Вован и Лексус опубликовали розыгрыш Парубия от лица главы ассамблеи НАТО. Причем, как рассказал Столяров, все фразы Паоло Алли были заранее записаны – Парубий 40 минут разговаривал с роботом, сообщает «Страна.ua».

«Робот – это полностью записанные фразы президента ПА НАТО. Мы крутили их по порядку Парубию и переводчику. И он на протяжении 40 минут не понимал, что говорит с записанными фразами. А отвечал на них», - отметил Столяров.

Обсуждался вопрос возможного референдума на Украине по поводу членства в НАТО.

Паоло Алли в пранке «говорит» Парубию, что не в восторге от идеи Украины провести референдум по НАТО, так как он может провалиться, на что Парубий указывает, что его проведение надо согласовать с западными партнерами, а референдум – это только идея, которую только обсуждают без конкретных планов.

Позже к разговору подключается «помощник» Алли, который спрашивает у Парубия про рекламный ролик «с 25-м кадром» под названием «Азино три топора» и «Как поднять бабла», а также про опасную психологическую методичку «Вован и Лексус». Парубий отвечает, что не слышал ранее ничего подобного.

Отметим, что на прошлой неделе пранкеры также разыграли постпреда США при ООН Никки Хейли.