ВЦИОМ изучил мнение россиян об армии

Как свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), 88% россиян одобряют деятельность российской армии, 68% хотели бы видеть своих родственников в рядах Вооруженных сил.

«За пять лет уровень одобрения деятельности российской армии вырос от 52% до 88%. Третий год подряд россияне отмечают войну в Сирии и в том числе успехи российской армии как одно из главных мировых событий года (в 2017 году – 38%)», – передает ТАСС результаты исследования социологов.

При этом рекордные 68% опрошенных хотели бы видеть своих родных в рядах военнослужащих.

Об «очень хорошем/хорошем состоянии» Вооруженных сил сказали 62% опрошенных Еще 64% заявили об улучшении общей ситуации в армии, столько же положительно оценили бытовые условия рядового состава. При этом 84% респондентов заявили, что повысилась общая боеспособность.

По данным исследования, 93% считают, что Вооруженные силы способны защитить Россию в случае реальной военной угрозы со стороны других стран, обратного мнения придерживается только 3%.

Исследования проведены в октябре-ноябре 2017 года, они включали всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник», ежемесячный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Экспресс», всероссийский опрос населения в рамках НИР «Доверие Вооруженным силам РФ», опрос представителей целевых групп в рамках НИР «Доверие Вооруженным силам РФ».

Напомним, ранее ВЦИОМ сообщил, что более 90% россиян уверены в способности российской армии защитить страну при возникновении угрозы извне.