ЦИК запретил Лурье выдвигаться в президенты из-за судимости

Центризбирком России отказал в регистрации журналиста Олега Лурье в качестве кандидата на президентских выборах из-за судимости.

«Преступление, которое было инкриминировано заявителю и подтверждено приговором суда, относится к числу тяжких. В этой связи у ЦИК нет никакой возможности удовлетворить ходатайство Олега Анатольевича и зарегистрировать группу, которая приняла решение о его выдвижении», – цитирует ТАСС заявление члена ЦИК Бориса Эбзеева.

Решение об отказе в регистрации ЦИК принял в понедельник на заседании комиссии.

Лурье освободился из заключения в 2011 году, ранее его осудили на четыре года. Согласно закону, осужденный за тяжкое преступление не может участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия и погашения судимости.

В воскресенье известный журналист Олег Лурье, который специализируется на журналистских расследованиях, заявил о намерении баллотироваться в президенты России.