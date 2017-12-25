Матвиенко рассказала, как отпразднуют Новый год в Совфеде

Новогоднего корпоратива в Совете Федерации как такового в этом году не будет, сенаторы поздравят друг друга с наступающим Новым годом бокалом шампанского, приобретенного за свой счет, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Все ограничится бокалом шампанского, которым сенаторы поздравят друг друга», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко, уточнившей, что фуршет оплатят сами члены Совфеда.

При этом стоимость мероприятия для каждого сенатора составит не более 3 тыс. рублей.

Она добавила, что в ходе праздника будет играть музыкальный ансамбль, не уточнив при этом его название.



«Это музыкальный подарок, который мы традиционно делаем для сенаторов», – пояснила Матвиенко.

Напомним, в декабре 2015 года сообщалось, что сенаторы выделяют по 3 тыс. рублей из собственных средств на проведение новогоднего корпоратива, он пройдет в помещении столовой Совета Федерации.