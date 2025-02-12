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Застава М59/66 ПАП – югославский полуавтоматический карабин
Югославский полуавтоматический карабин, созданный на основе советского СКС. Являлся штатным оружием пехотных подразделений Югославской армии до начала 90-х годов ХХ века. Активно экспортировался в страны ближнего зарубежья, а также в Северную Америку. Остается церемониальным оружием большинства Балканских государств. Применялся в рамках серии вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии с 1991-го по 2001 год. Производился до 1972 года.
История создания карабина «Застава М59/66»
Компания Zastava Arms получила от руководства Югославской народной армии (ЮНА) заявку на разработку полноценной замены винтовки «Застава M48» в начале 1950-х годов. Перевооружение планировали начать через 10 лет. К работе привлекли группу конструкторов во главе с Миланом Чиричем. В 1957 году у СССР были приобретены права на производство и адаптацию самозарядного карабина Симонова, на базе которого и велось проектирование.
В 1961 году появились первые опытные образцы и началось мелкосерийное производство на предприятии Preduzee 44 в городе Крагуевац. Для этих целей его пришлось значительно расширить и закупить дополнительное оборудование, например ковочные прессы австрийской компании Steyr Arms. Первые модели получили обозначение M59 и отличались от советских карабинов только отсутствием хромирования стволов. Массовый выпуск начался в 1964 году, а за последующие три года удалось создать 52 069 единиц.
Интересные факты: карабин получил прозвище «Паповка» из-за аббревиатуры PAP, расшифровывающейся как Polu-automatska puka. Его можно увидеть в фильмах Savior, No Man’s Land, The Hunted и The Good Shepherd. Он появляется в пятой серии первого сезона сериала Situation Critical. Представлен в компьютерных играх Jagged Alliance: Black in Action, World of Guns: Gun Disassembly и Call of Duty: Modern Warfare. К моменту завершения производства было выпущено 234 060 штук.
В 1966 году Милош Остоич, Божидар Благоевич и Милан Василевич создали модификацию, адаптированную к стрельбе 22-мм гранатами. Ее ствол удлинили и оснастили патрубком гранатомета M.60, а также доработали прицел. Новая версия получила обозначение M59/66 и выпускалась до 1970 года. Затем ее модернизировали, добавив фосфоресцирующий и тритиевый ночные прицелы. Эта модель известна под обозначением M59/66A1. Кроме того, существует версия M59/66A1 Protocol с хромированными элементами и штыком.
Характеристики и преимущества карабина «Застава М59/66»
Базовая версия карабина состоит из ствола, ствольной коробки, затвора, возвратного механизма, газовых поршня и трубки, толкателя с пружиной, ударно-спускового механизма (УСМ), ложа, приклада и магазина. Общая длина конструкции составляет 1,12 м, а ствола – 550 мм. Автоматика работает за счет отвода пороховых газов, запирание канала ствола осуществляется перекосом затвора в вертикальной плоскости. Боевая масса оружия 4,1 кг.
Конструкция адаптирована под 7,62×39-мм патроны. Прицельная дальность стрельбы равна 1 км, но эффективная составляет всего 500 м. Показатель начальной скорости пули – 735 м/c. Прицеливание обеспечивается благодаря мушке, двухсекторальной колодке прицела и планке с делениями от 1 до 10. Кучность стрельбы – 5 МОА (попадания не выходят за круг диаметром 150 мм). Показатель боевой скорострельности равен 35-40 выстрелов в минуту.
Боепитание осуществляется из двухрядного коробчатого неотъемного магазина. Он заряжается с помощью обоймы на 10 патронов. УСМ куркового типа позволяет вести стрельбу только в режиме одиночного огня. Блокировка хода спуска обеспечивается флажковым предохранителем. Версия M59/66 получила дульное устройство для метания осколочных и противотанковых гранат с наружным диаметром 22-мм. При работе в режиме гранатомета газоотвод перекрывается специальным краном.
Распространение в мире и современное использование карабина «Застава М59/66»
Карабины различных модификаций стояли на вооружении ЮНА и спецслужб до распада Югославии в 1991 году. При этом в 1970-е годы началась активная замена этих систем на автоматы M70, являющиеся копией АК-47. M59 отправлялись на склады мобилизационного резерва, а в последствии стали основным оружием бойцов территориальной обороны. Часть была экспортирована в Бангладеш и Замбию (все еще используются), а также в Анголу, Ирак, Намибию и Эфиопию (выведены из эксплуатации).
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Они стоят на вооружении подразделений почетного караула Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Республики Сербской. Версия M59/66 Protocol является штатным вооружением гвардии Словении. Переработанные образцы (без штыка и возможности стрельбы гранатами) активно поставлялись на гражданский рынок Балкан, США и Канады. Поставки в Северную Америку начались в 2000-е годы. Их используют для охоты, спортивной стрельбы и самообороны.
Боевое применение карабина «Застава М59/66»
Застава M59/66 были впервые применены в бою во время Южноафриканской пограничной войны. Их поставляли в качестве военной помощи Народно-освободительной армии Намибии. Стрелковые модели оказались устаревшими даже на этом театре военных действий, а гранатометные версии эффективно применялись для уничтожения легкобронированной техники. Например, противоминных машин Casspir, массово использовавшихся южноафриканской полицией и военными. Их количество до конца войны было сопоставимо с числом РПГ-7.
Значительные объемы карабинов были приобретены Эфиопией. Правительственные войска массово применяли их для подавления представителей Фронта национального освобождения Огадена и исламистских группировок. Примечательно, что параллельно использовались и оригинальные советские СКС. В 2001 году македонские войска задействовали эти системы для пресечения интенсивных межэтнических столкновений между местным населением и албанцами. Ими были вооружены бойцы тыловых подразделений и артиллеристы.
Вывод
«Застава M59/66» является достаточно эффективным, но локальным оружием. Оно успело устареть к тому моменту, когда понадобилось, и никогда не было основным типом стрелкового вооружения на поле боя. Тем не менее гранатометная модификация оказалась оригинальной и активно использовалась в нескольких конфликтах. Благодаря изящности конструкции карабин все еще остается церемониальным оружием. Не меньшей популярностью пользуется у спортсменов и охотников в связи с надежностью и неприхотливостью.