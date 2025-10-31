  • Новость часаМинобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
    31 октября 2025, 11:50 • Справки

    Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

    @ PEDRO PUENTE HOYOS/EPA/ТАСС
    @ PEDRO PUENTE HOYOS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    Даты и суть явления: когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025-го

    Ключевые даты, которые стоит обвести в календаре:

    • Начало: 9 ноября 2025 года

    • Окончание: 29 ноября 2025 года

    Что значит «ретроградное движение»

    Это астрономическая иллюзия. С Земли нам кажется, что планета движется назад по своей орбите. На самом деле, Меркурий просто обгоняет нас на внутренней орбите, как быстрая машина на внутренней полосе, которая кажется медленной из-за ракурса. Никакого реального движения «назад» нет.

    Почему астрологи считают этот период особенным

    В астрологии Меркурий – планета-«курьер». Он отвечает за общение, информацию, договоренности, логику, транспорт и технологии. Когда его видимое движение меняется, символически «сбиваются» и все сферы под его управлением. Это время считают периодом сбоев, недоразумений и возвращения прошлого.

    Какие знаки Зодиака особенно почувствуют влияние

    Напрямую влияние ощутят Близнецы и Дева (управителем которых является Меркурий), а также Стрелец (в чьем знаке будет происходить ретроградность). Но в той или иной степени это затронет всех.

    Что такое ретроградный Меркурий простыми словами

    Представьте, что вы пытаетесь поговорить с человеком, который быстро идет впереди вас и оборачивается через плечо. Слова могут долетать с искажениями, вы можете переспрашивать, недопонимать друг друга. Примерно так же работает ретроградный Меркурий.

    Почему возникают сбои

    Символически энергия Меркурия в это время направлена не вперед (на новые свершения), а внутрь и назад. Она будто бы говорит нам: «Стоп! Давай проверим, пересмотрим, доделаем то, что начал». Любые попытки нестись вперед без оглядки натыкаются на эту «обратную волну», что и выливается в ошибки, технические неполадки и коммуникационные провалы.

    Влияние ретроградного Меркурия на жизнь и события

    Во время ретроградного Меркурия жизнь может напоминать комедию положений, но без смеха. Ретроградному Меркурию чаще всего приписывают:

    • Информационный хаос: письма не доходят, сообщения теряются, в документах и договорах всплывают досадные опечатки и ошибки.

    • Технический коллапс: ноутбуки «зависают», машины ломаются из-за пустяка, интернет-соединение становится капризным. Покупка новой техники в этот период – рискованная затея.

    • Коммуникационные провалы: вы сказали одно, а собеседник услышал совсем другое. Конфликты возникают на пустом месте, из-за сущих мелочей.

    • Возвращение прошлого: на связь выходят старые знакомые, всплывают незавершенные проекты, возвращаются мысли о давно забытых проблемах. Вселенная настойчиво требует разобрать «хвосты».

    Ретроградный Меркурий: совет астролога Василисы Володиной

    С точки зрения астрологии, ретроградное движение планеты – это не мгновенное событие, а протяженный процесс. Еще до того, как Меркурий развернется 9 ноября 2025 года, он входит в так называемую «петлю» или «тень» ретроградности – период, когда он проходит по тому участку неба, по которому позже будет двигаться в обратном направлении.

    Что это значит на практике

    Энергия Меркурия начинает «сбоить» заранее. В это время можно заметить первые сигналы грядущего периода:

    • В делах: проект, который казался готовым к сдаче, может неожиданно потребовать доработки.

    • В коммуникациях: договоренности начинают терять четкость, а в документах могут обнаружиться неточности, которые проявились именно сейчас.

    • В быту: заказы с маркетплейсов или путешествия уже могут сопровождаться небольшими задержками.

    Астролог Василиса Володина обращает внимание: «Уже сейчас нужно любое дело не брать на грудь рывком, а, замедляясь, продумывать тщательнее. И так – до конца ретроградности».

    Это ключевой принцип поведения на всей протяженности периода – от входа в «тень» до полного выхода из нее. Осознанное планирование и повышенная внимательность к деталям становятся лучшей стратегией.

    Чего нельзя делать в период с 9 по 29 ноября 2025 года

    Чтобы не нажить себе лишних проблем, астрологи советуют быть осторожнее в следующих сферах:

    • Не начинать глобально новое: стартапы, запуск нового бизнеса, масштабный ремонт. Велик шанс, что на старте что-то пойдет не так.

    • Не подписывать важные документы без многократной проверки. В договорах могут скрываться подводные камни.

    • Не покупать дорогостоящую технику, гаджеты или авто. Высок риск скрытых дефектов или быстрой поломки.

    • Избегать путешествий без крайней необходимости. Поездки могут сопровождаться задержками рейсов, потерей багажа и накладками с бронированием.

    • Не вступать в новые романтические отношения и не менять работу сгоряча. Новые связи, зародившиеся в этот период, часто оказываются недолговечными.

    Что, наоборот, полезно делать во время ретроградного Меркурия

    Это не время для паники, а шанс для «перезагрузки». Смело направляйте энергию в конструктивное русло:

    • Возвращайтесь к старому: доделайте отчет, допишите книгу, вернитесь к отложенной идее.

    • Пересматривайте и наводите порядок: разберите завал на рабочем столе и в компьютере, проанализируйте прошлые ошибки.

    • Восстанавливайте связи: позвоните старому другу, попробуйте помириться с тем, с кем в ссоре. Это идеальное время для завершения процессов.

    • Планируйте, но не действуйте: составьте детальный план действий, который вы начнете после 29 ноября.

    • Занимайтесь самоанализом и обучением: читайте, проходите онлайн-курсы, ведите дневник. Это время для усвоения информации, а не для активных внешних действий.

    Как защититься от влияния ретроградного Меркурия

    Главный щит в этот период – ваша осознанность.

    • Спокойствие и внимательность: дышите глубже и трижды перепроверяйте все детали: от времени встречи до текста письма.

    • Правило «двух проверок»: любую важную информацию подтверждайте дважды.

    • Избегайте споров: не ввязывайтесь в конфликты, особенно из-за ерунды. С большой вероятностью – это просто недоразумение.

    • Астрологические лайфхаки: некоторые носят с собой амулеты в виде крылатого шлема (символ Меркурия) или используют практики очищения пространства – зажигают свечи, окуривают помещение шалфеем, чтобы рассеять энергию хаоса.

    Ретроградный Меркурий и знаки зодиака: кому готовиться?

    • Близнецы и Дева: для вас это время глубокой переоценки. Внимание к деталям и общению будет ключевым. Возможны недопонимания с близкими и коллегами.

    • Стрелец: ретроградность проходит в вашем знаке, затрагивая сферу мировоззрения и жизненных целей. Будьте готовы пересмотреть свои планы.

    Везет ли кому-то? Да! Этот период может быть очень плодотворным для Скорпионов и Рыб, помогая завершить давно тянущиеся внутренние процессы и разобраться в чувствах.

    Астрологический прогноз по неделям на ноябрь-2025

    • 9-14 ноября: первые звоночки. Период входа в ретроградность. Могут внезапно «всплыть» старые дела или люди из прошлого. Техника начнет капризничать. Будьте особенно внимательны в дороге.

    • 15-21 ноября: пик хаоса. Самая напряженная неделя. Коммуникационные сбои, конфликты и ошибки достигают максимума. Не принимайте судьбоносных решений, отложите важные разговоры.

    • 22-29 ноября: прояснение и восстановление. Меркурий выходит из тени, ситуация начинает налаживаться. Появляются потерянные вещи, находятся решения старых проблем. Лучшее время для завершения дел.

    Как использовать энергию ретроградного Меркурия себе во благо

    Не бойтесь ретроградного Меркурия в ноябре 2025 года. Вместо страха выберите наблюдение и анализ. Главный принцип: превратите вынужденное замедление в шанс на переоценку. Действуйте спокойно, осознанно и с юмором. Помните, что это всего три недели, которые можно провести с огромной пользой, если просто сменить тактику: не рваться вперед, а навести идеальный порядок в том, что уже есть.

    Рекомендации астрологов на период ретроградного Меркурия

    Астрологи советуют россиянам в периоды ретроградного Меркурия в 2025 году придерживаться следующих рекомендаций:

    • Перепроверяйте всю информацию. Особенно внимательно относитесь к деталям в документах, договорах и финансовых операциях. Проверяйте данные дважды перед отправкой важных сообщений или принятием решений.

    • Отложите новые начинания. По возможности перенесите запуск новых проектов, подписание важных контрактов, покупку дорогостоящей техники или недвижимости на период после завершения ретроградной фазы.

    • Завершайте старые дела. Ретроградный Меркурий – благоприятное время для завершения начатых проектов, пересмотра планов, анализа ошибок и исправления недочетов.

    • Планируйте с запасом времени. Учитывайте возможные задержки при планировании поездок, деловых встреч и дедлайнов. Выезжайте заранее и предусматривайте резервное время.

    • Сохраняйте спокойствие в общении. Избегайте импульсивных высказываний и конфликтов. Старайтесь быть более терпеливыми и внимательными к собеседникам.

    • Делайте резервные копии. Регулярно сохраняйте важные файлы, документы и данные на внешних носителях или в облачных хранилищах.

    Ретроградный Меркурий не следует воспринимать как период катастроф и неудач. Скорее это время повышенной внимательности и осторожности, когда следует тщательнее проверять информацию и взвешивать решения.

    Ответы на главные вопросы о ретроградном Меркурии в ноябре-2025

    Здесь мы собрали ответы на самые частые вопросы о предстоящем периоде, чтобы вы могли составить о нем полное представление.

    Когда ретроградный Меркурий в ноябре-2025 начнется и закончится?

    Точные астрологические даты периода – с 9 по 29 ноября 2025 года. Однако стоит учитывать так называемые «теневые» периоды: Меркурий начинает замедляться за две недели до разворота и выходит на обычную скорость лишь через две недели после. Таким образом, влияние «эффекта ретроградности» ощущается шире обозначенных дат.

    Что нельзя делать в ретроградный Меркурий?

    Основной принцип – избегать импульсивных стартов и небрежности в сферах, которыми управляет Меркурий. В «стоп-лист» входят:

    • Подписание важных контрактов и юридических документов без многократной проверки.

    • Совершение крупных покупок, особенно гаджетов, автомобиля и сложной техники (высок риск скрытых дефектов).

    • Начало новых проектов, запуск бизнеса или старт масштабного ремонта (велика вероятность ошибок на старте).

    • Путешествия без тщательной подготовки и гибкого графика.

    Как подготовиться к периоду ретроградности?

    Лучшая подготовка – это проактивное планирование.

    • Технический аудит: сохраните все важные данные, сделайте бэкапы, обновите программное обеспечение до 9 ноября.

    • Коммуникационная стратегия: заложите в планы больше времени на согласование и перепроверку информации.

    • Эмоциональный настрой: настройтесь на то, что это время для анализа и «закрытия гештальтов», а не для рывка вперед.

    Влияет ли ретроградный Меркурий на здоровье и отношения?

    Прямого влияния на физическое здоровье Меркурий не оказывает. Однако опосредованно, через возросший уровень стресса из-за сбоев в коммуникации и технике, может ощущаться повышенная утомляемость, нервозность и проблемы со сном.

    Что касается отношений, то это период частых недоразумений. Старые обиды могут всплыть, а фраза, сказанная мимоходом, быть воспринята неверно. Ключ к гармонии – осознанное общение, терпение и готовность слушать, а не доказывать.

    Кому повезет в ноябре-2025?

    Понятие «везения» в этот период меняет свою окраску. Удача будет на стороне тех, кто использует энергию ретроградности по назначению.

    • Повезет исследователям и аналитикам: всем, кто работает с архивами, проводит исследования, пишет диссертации или разбирается в сложных системах.

    • Выиграют «завершатели»: те, кто доделает давно висящий проект, наведет порядок в документах или завершит давний спор, получат огромное преимущество.

    • Удача улыбнется тем, кто в восстановлении: период благоприятен для возобновления старых связей, примирения и пересмотра прошлых ошибок с целью извлечь из них ценный урок.

