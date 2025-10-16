  • Новость часаCBS News: Путин и Трамп начали телефонные переговоры
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    27 комментариев
    16 октября 2025, 18:35 • Справки

    Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    Праздничные дни в январе 2026 года

    Новогодние каникулы начнутся с 31 декабря 2025 года и продлятся по 11 января 2026 года включительно – таким образом, россияне будут отдыхать 12 дней подряд. Этот продолжительный отдых стал возможен благодаря переносу выходных дней правительством РФ: суббота 3 января и воскресенье 4 января (которые выпадают на праздничные дни Нового года) перенесены на дополнительные выходные 9 января и 31 декабря соответственно. Соответствующее постановление правительства № 1466 было подписано 24 сентября 2025 года премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    В период январских праздников традиционно входят два официальных государственных праздника: 1 января – Новый год и 7 января – Рождество Христово (в 2026 году это среда). Остальные дни первой январской недели также объявлены нерабочими праздничными днями. С учетом того, что 31 декабря 2025 года также будет выходным днем, общая протяженность отдыха составит почти две недели. По данным Минтруда, столь длинные новогодние каникулы россияне получат впервые за многие годы.

    «Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», – отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в официальном комментарии.

    Первый рабочий день нового года придется лишь на 12 января 2026 года (понедельник).

    Выходные и рабочие дни в январе 2026-го

    Всего в январе 2026 года будет 16 выходных дней. Из них 11 дней приходятся на новогодние каникулы (1–11 января), остальные – это обычные субботы и воскресенья во второй половине месяца. После завершения праздничного марафона дополнительные уикенды ожидают россиян 17–18 января, 24–25 января и в последний день месяца 31 января (суббота). Таким образом, на рабочие дни в январе остается лишь 15 дней. Январь станет самым коротким месяцем по количеству трудовых будней в году.

    Небольшое число рабочих смен сказывается и на норме трудового времени. Для стандартной продолжительности рабочей недели установлены следующие показатели на январь 2026 года:

    • 40-часовая неделя – 120 рабочих часов в месяце;

    • 36-часовая (сокращенная) неделя – 108 рабочих часов;

    • 24-часовая (неполная) неделя – 72 рабочих часа.

    Такие нормы приведены в производственном календаре, утвержденном для предстоящего года.

    Традиция длинных каникул и инициативы по их сокращению

    Практика длительных новогодних каникул в России действует с середины 2000-х годов. До 2005 года включительно у россиян было всего три нерабочих дня на Новый год – 1, 2 января и Рождество 7 января. Затем законодательство закрепило новогодние праздничные дни с 1 по 8 января, что дало старт привычным сегодня затяжным январским отпускам.

    С тех пор 31 декабря нередко тоже становится выходным за счет переносов: например, в 2025 и 2026 годах последний день года официально включен в число дней отдыха. Фактически несколько лет подряд 31 декабря каждый год нерабочий, хотя на законодательном уровне он не внесен напрямую в список праздничных дат.

    Ежегодно в обществе и органах власти возникает дискуссия о том, нужны ли такие длинные каникулы. Периодически звучат инициативы сократить январские выходные.

    Так, ранее в этом году первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предложил ограничить новогодние каникулы пятью днями, аргументируя это заботой о здоровье граждан. По его словам, продолжительные праздники приводят к всплеску обращений к врачам из-за переедания и употребления алкоголя, а после длительного отдыха «люди забывают, как работать».

    Однако подобные инициативы пока не нашли поддержки – ни в правительстве, ни среди большинства граждан. В Министерстве труда также заявили, что не считают необходимым официально закреплять 31 декабря выходным днем, поскольку действующий механизм переноса дней отдыха позволяет ежегодно решать этот вопрос оперативно.

    Что означает этот отдых для россиян

    Утвержденный календарь выходных и праздничных дней на 2026 год дает гражданам возможность заранее планировать отпуск и семейные мероприятия на длительный период зимних праздников. Эксперты отмечают, что для туристической отрасли столь длинные январские каникулы – это приток отдыхающих, а для работников – шанс полноценно восстановиться после года труда. В то же время экономика традиционно переживает спад деловой активности в первой половине января, но уже к концу месяца работа входит в привычное русло.

    Таким образом, в январе 2026 года россияне смогут отдыхать почти половину месяца, что, по мнению властей, положительно скажется на настроении и самочувствии людей после новогодней суеты. Первый рабочий день нового года наступит 12 января, а следующий период официальных выходных ожидается только в феврале – это будут трехдневные гулянья с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества. Пока же страна готовится к продолжительным зимним каникулам, которые вновь позволят миллионам людей провести время с семьей, набраться сил и встретить 2026 год в приподнятом настроении.

