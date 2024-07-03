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    3 июля 2024, 16:41 • Справки

    Истребитель-бомбардировщик Су-34

    Истребитель-бомбардировщик Су-34
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Отечественный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик четвёртого поколения. Является ключевым элементом российской тактической (фронтовой) авиации. Предназначен для ведения манёвренных воздушных боёв, а также нанесения ударов по наземным целям. Зарекомендовал себя во время операции по принуждению Грузии к миру и конфликта в Сирии. Активно применяется в зоне проведения Специальной военной операции на Украине.

    История создания самолета Су-34

    ОКБ Сухого приступило к проектированию данной машины в июне 1986 года. Команду инженеров-конструкторов, работавших над созданием замены фронтовому бомбардировщику Су-24, возглавил Роллан Мартиросов. Прототип получил наименование Т-10В. Он появился в начале 1990 года, а 13 апреля впервые поднялся в воздух. Это была модификация учебно-боевого истребителя Су-27УБ, которой существенно переработали головную часть. Работы велись на базе Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.

    Весной 1995 года экспортная версия Су-32ФН была представлена на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже. Это уникальная машина с нетипичным для серии бортовым радиоэлектронным оборудованием, позволявшим заниматься морской разведкой. Но внимание иностранных заказчиков она не привлекла, поэтому было решено сосредоточиться только на разработке основной версии Су-34. В связи со сложной экономической обстановкой в стране и перебоями с финансированием до 2003 года удалось изготовить только 6 предсерийных образцов.

    Интересные факты: из-за специфичной формы носовой части фюзеляжа, напоминающей клюв, самолёт получил прозвище «Утенок». Такая конструкция позволила расширить кабину и разместить кресла пилотов не друг за другом, а рядом. Благодаря этому лётчикам проще общаться и считывать показания приборов. Предусмотрена система кондиционирования и отопления. В кабине есть оборудование для разогрева пищи. Пилоты могут вставать со своих мест, перемещаться по ней и пользоваться биотуалетами во время длительных перелётов.

    В 2006 году Минобороны РФ заключило с предприятием госконтракт на поставку 124 самолётов, началось серийное производство. Уже 12 октября в Новосибирске состоялся полёт первого Су-34. Во второй половине сентября 2011 года завершились все лётные испытания. Через три года данные машины были приняты на вооружение ВВС России. К 2024 году было произведено 147 самолётов, в том числе 22 единицы Су-34М. Из них сформировали одну учебную и девять боевых эскадрилий.

    Особенности и преимущества Су-34

    В процессе разработки данной модели учитывались современные требования к незаметности боевых самолетов. Поэтому конструкция выполнена из композитных материалов, а также при расчёте геометрии пришлось отказаться от аэродинамических гребней. Снижению радиолокационной заметности способствует и приплюснутая форма носовой части. Безопасность пилотов обеспечивает 17 мм бронированная оболочка из титанового сплава. Летчики могут не пользоваться кислородными масками на высотах до 10 км благодаря полной герметичности кабины.

    Самолёты способны садиться и взлетать с грунтовых аэродромов. Дополнительное торможение обеспечивается скрытым в фюзеляже парашютом. Топливные баки расположены равномерно: один – в центроплане и два – в консолях крыла. Предусмотрены возможности дозаправки в воздухе, установки дополнительных баков и их сброса во время полёта. Резервуары защищены от воспламенения благодаря изоляции топлива от кислорода. Имеется автоматическая система пожаротушения. Все системы дублированы и экранированы.

    Су-34 может контролироваться оператором с земли с помощью системы «СДУ». Автоматика также управляет положением переднего горизонтального оперения, следит за перегрузками и предотвращает потенциальные столкновения при полётах на малых высотах, препятствует снижению в режиме штопора. Встроенная РЛС способна выявлять крупные наземные и воздушные (без стелс-технологий) цели на расстоянии до 250 км, производить идентификацию техники (танков или БМП) на дистанции до 75 км, одновременно сопровождать до 10 объектов.

    В случае использования машины для разведывательных целей она оснащается подвесным универсальным контейнером разведки «Сыч». Три его вариации обеспечивают радиотехнический, радиолокационный и оптический сбор данных. Бортовой комплекс РЭБ эффективно подавляет стационарные и мобильные РЛС противника (вероятность точного наведения снижается в 30 раз). За прицеливание отвечает оптическая система «Платан», а подвесной контейнер Damocles позволяет применять управляемые авиабомбы производства стран НАТО.

    Технические данные

    Экипаж Су-34 состоит из двух пилотов. Длина машины равна 23,3 м. Высота — 6,09 м. Размах крыла составляет 14,7 м, а его площадь — 62 кв. метра. Масса истребителя-бомбардировщика без боекомплекта (только с заряженной авиапушкой) составляет 22,5 т. Кроме того, он способен поднять в воздух груз такого же веса, включая 12100 л топлива. Стандартная дальность полёта равна 4500 км. С дозаправкой — 7000 км. Дистанция боевого применения — 1130 км. Эффективно действует на высоте до 17 км. Конструкция способна выдерживать перегрузки до 9g.

    Самолёт оснащён двумя турбовентиляторными двухконтурными двигателями АЛ-31-ФМ1. Каждый из них обеспечивает бесфорсажную тягу до 8250 кгс. В режиме форсажа эти значения увеличиваются до 13500 кгс. Благодаря им истребитель может развивать скорость до 1400 км/ч на бреющем полёте и до 1900 км/ч в обычном режиме. Автономный запуск двигателей осуществляется вспомогательной газотурбинной силовой установкой ТА14-130-35, поэтому Су-34 способен взлетать с неподготовленных аэродромов.

    Самолет укомплектован стандартной 30 мм авиационной пушкой ГШ-30-1. На фюзеляже и крыле расположены 12 точек опоры для крепления ракет и бомб разного типа. Для поражения воздушных целей используются ракеты класса «воздух-воздух» Р-27, Р-73 и Р-77 «Вымпел». За уничтожение наземных объектов отвечают ракеты Х-25, Х-29, Х-31, Х-35, Х-38 и Х-59.

    Для обеспечения бомбардировки позиций противника используются 17 моделей авиабомб. В их числе: КАБ-500Кр с телевизионным и КАБ-500Л с лазерным наведением, управляемая КАБ-500ОД, фугасная ФАБ-500, планирующая УМПК-250, бетонобойная БЕТАБ-500, кассетная РБК-500 и другие. Для поражения радиолокационных станций применяются ракеты Х-25МП, Х-31П и Х-58. Также на вооружении СУ-34 находятся крылатые ракеты Х-65С, Гром-Э1 и планируется внедрение новейшей Х-50.

    Основные модификации и распространение в мире

    Помимо базовой модели Су-34 существуют экспортная версия Су-32, а также модифицированные Су-34М/Су-34НБО. Программа модернизации «Сыч» завершилась в 2019 году. В её рамках самолёты были оснащены новой разведывательной аппаратурой (подвесной) и передовыми системами РЭБ. Параллельно был переработан комплекс управления вооружениями и целеполагания. Усовершенствована система связи и бортовая РЛС, расширена номенклатура боеприпасов.

    С 2016 года переговоры о поставке Су-32 велись с Алжиром, но стороны не пришли к компромиссу. Только через три года появились сообщения о заключении контракта на продажу модернизированных экспортных Су-34МЭ, производство которых началось в 2021 году. Алжир заинтересовался данной версией после успешного применения самолётов в рамках российской военной операции в Сирии. Запланированы поставки 20 машин. Кроме того, к данной модели проявляют интерес Вьетнам, Иран, Сирия и Ангола.

    Боевое применение самолета СУ-34

    Су-34 были впервые задействованы в боевых действиях в августе 2008 года на территории Южной Осетии. Два самолёта подавляли грузинские ПВО, создавая условия для применения основных сил ударной авиации. Кроме того, один из них принимал участие в прикрытии Су-24М, который уничтожил РЛС противника у деревни Шавшвеби под Гори. В 2012 году в горах Дагестана истребитель-бомбардировщик использовался для поражения бандформирований высокоточным оружием.

    После вступления России в сирийский конфликт осенью 2015 года на авиабазу Хмеймим были переброшены шесть Су-34 из Нальчика. Через четыре дня они начали бомбить позиции террористов. Тогда были поражены штаб и пункты управления боевиков. На счету этих самолётов уничтожение нефтеперерабатывающего завода в Ракке, складов с оружием и ГСМ, лагерей подготовки террористов, а также одного из лидеров «ИГ» Абу Мухаммада Аль-Аднани.

    Интересные факты: эти машины используются не только в военных целях, но и для хозяйственных нужд. Так, весной 2016 года они помогли уничтожить ледовые заторы в Вологодской области и предотвратить наводнение. Изображение Су-34 можно увидеть на памятных монетах, выпущенных Банком России в честь 100-летия ВВС России в 2012 году. В натовской классификации получил наименование «Fullback» (Защитник). Его 3D модель представлена в компьютерной игре DCS World.

    Самолёты активно применяются в рамках проведения спецоперации на Украине. В основном данными машинами в ходе СВО применяются ракеты Х-29 и Х-59, а также различные авиабомбы с модулем управления и коррекции. При работе по укрепрайонам используются фугасные бомбы массой от 500 до 1500 кг. Планируется доработка балочного держателя для подвески трёхтонных бомб. Зачастую эти машины действуют совместно с истребителями Су-35 и концентрируются на уничтожении командных пунктов, а также скоплений живой силы ВСУ.

    Вывод

    Су-34 остаётся современным и эффективным самолётом, способным выполнять широкий спектр задач. Он сочетает преимущества истребителя (манёвренность) и бомбардировщика (несёт в два раза больше нагрузки, чем Су-24М). Может точечно поражать даже небольшие цели, выполняя роль штурмовика. Успешное применение Су-34 в рамках ряда вооружённых конфликтов уже спровоцировало интерес к данной машине со стороны нескольких стран «Глобального Юга».

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