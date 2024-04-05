И по суше, и по воде: надежный и живучий БТР-80

От ЗиС-151 до ГАЗ-5903



В сражении на переднем крае в бойца летят раскаленные куски металла, несущие смерть. Чтобы заткнуть плюющие огнем стволы врага, солдату надо добраться до переднего края. Грузовики легко уничтожаются и никак не защищают личный состав. Во время Второй мировой войны солдаты часто шли в атаку на танковой броне, но танки в боях были не всегда. Добежать же пешком получалось далеко не у всех. У немцев для этих целей были бронетранспортеры, у нас же – немного американских ленд-лизовских БТРов.



Уже после войны, в 1947 году, появился первый бронированный транспортер БТР-152, созданный на узлах и агрегатах грузовика ЗиС-151. У него была классическая по тем временам компоновка, позволявшая покидать салон и через борта, и через заднюю дверь, но этот БТР был недостаточно проходим по грязи. В 1959 году встал на вооружение плавающий БТР-60П новой компоновки, но он имел значительные недостатки.



Среди несовершенств нового бронетранспортера были: низкая броневая защита, не спасающая даже от огня пулеметов, не говоря уже о более мощной технике; невысокая мощность и частый перегрев спаренных карбюраторных двигателей при высокой температуре воздуха; повышенный расход топлива; небольшой угол возвышения вооружения, что препятствовало ведению огня в горной местности, и пр. Эти недостатки были выявлены в 1969 году во время пограничного конфликта на острове Даманский, но особенно дали о себе знать во время войны в Афганистане (1979–1989).



Принятый на вооружение в 1971 году БТР-70 был немного лучше, но он унаследовал много несовершенств своего предшественника. В начале 1980-х годов Конструкторское бюро Горьковского автомобильного завода вновь занялось модернизацией бронетранспортера. Руководили работами И. Мухин и Е. Мурашкин. Главной целью было устранить недостатки, выявленные в ходе эксплуатации БТР-70, сохранив и преумножив достоинства. И к 1986 году их старания увенчались успехом. На вооружение была принята легендарная «восьмидесятка» – пожалуй, один из лучших бронетранспортеров в мире.



Конструкция БТР-80



Машина имеет сварной корпус из катанных листов стальной брони толщиной от 5 до 9 мм. Детали вертикального бронирования находятся под углом, чтобы увеличить шанс рикошета. Изнутри БТР разделен на три части. В переднем отделении слева сидит механик-водитель, справа – командир. В середине – десантный отсек на семь пассажиров-десантников и одного наводчика, входящего в состав экипажа. Также возможен перевоз солдат на броне снаружи. Сзади – моторное отделение, где находится силовой агрегат, раздаточная коробка и топливные баки.



Из-за заднемоторной компоновки бойцам приходится покидать машину через верхние, а чаще боковые люки. Последние двустворчатые: верхняя створка открывается вперед, вторая откидывается вниз, образуя ступеньку, что облегчает покидание бронетранспортера прямо на ходу. Такая конструкция люка выгодно отличает БТР-80 от предшественников – покинуть БТР-60 можно было только через верхние люки, но солдат при этом оказывался на высоте 2,5 м, что делало его легкой мишенью.



Напротив места каждого десантника расположена шаровая установка для стрельбы из личного оружия (автоматов). В предыдущих моделях БТР были закрывающиеся бронированными заслонками бойницы, но их заменили более практичными шаровыми установками. Все они направлены для защиты передней полусферы. Для защиты верхней полусферы предусмотрено два обычных лючка в верхних люках. Задняя полусфера на БТР-80 остается для десантников мертвой зоной и не простреливается никак, кроме как из башенного вооружения.





У механика-водителя и командира есть собственные полукруглые люки над головой. Также на корпусе есть много люков и лючков для доступа снаружи к узлам и агрегатам. Все люки задраиваются герметично, и бронетранспортер может действовать в условиях заражения газом или радиацией, поскольку чистый воздух обеспечивают фильтры вентиляционной установки. Это спасает от попадания внутрь машины аэрозольного облака огнесмеси при близком термобарическом взрыве. Неслучайно на базе БТР-80 были созданы машины радиационной и химической разведки РХМ-4 и РХМ-6.



В «восьмидесятке» вместо двух спаренных бензиновых двигателей установлен один дизельный восьмицилиндровый агрегат КамАЗ-7403 мощностью 260 л. с. (БТР-80) или ЯМЗ-238 мощностью 240 л. с. (БТР-80М). Это увеличило надежность, запас хода, снизило расход топлива и уменьшило пожароопасность. Коробка передач имеет пять передних передач и одну заднюю. Машина развивает скорость по шоссе до 80 км/ч, по грунту – 20–40 км/ч.



Вооруженная башня имеет форму усеченного конуса. Здесь размещена спаренная установка, состоящая из танкового крупнокалиберного пулемета Владимирова (КПВТ) калибра 14,5 мм и танкового пулемета Калашникова (ПКТ) калибра 7,62 мм. КПВТ с боекомплектом на 500 патронов в 10 лентах поражает легкобронированную технику, стреляет на дистанцию до 1000 м по воздушным объектам и на 2000 м – по наземным. ПКТ уничтожает живую силу противника и огневые орудия на дальности до 1500 м, содержит 2000 патронов.



Наблюдение из башни и наводка пулеметов на цель ведется через перископический монокулярный оптический прицел с переменной кратностью увеличения: в 1,2 и 4 раза. Наведение орудия по вертикали осуществляется с помощью винтового механизма вращением рукоятки от –4 до +60 градусов. По горизонтали – вращением башенки на 360 градусов. Командир и водитель наблюдают за окружающей местностью через два люка, расположенных в верхней лобовой части корпуса БТР и закрытых ветровыми стеклами. Ночью – через перископы.



БТР-80, имеющий обтекаемую форму, способен плавать за счет двух водометных движителей со скоростью 9 км/ч. Они работают через вал отбора мощности от раздаточной коробки. Также БТР может плыть за счет вращения колес, но скорость при этом становится очень низкой. Во избежание захлестывания волнами спереди поднимается волнорезный щит. На суше он складывается под нос машины, обеспечивая тем самым дополнительную защиту. Чтобы вода не попала в мотор, ставят две высокие воздухозаборные трубы.

БТР-80: раненый боец из стоя не выходит



Но вернемся к перемещению по суше. Колесная формула бронемашины – 8 х 8. Все четыре моста являются ведущими, но два передних могут отключаться. Тогда движение осуществляется двумя ведущими задними мостами. Также в раздаточной коробке можно заблокировать межосевые дифференциалы и включить понижающую передачу, чтобы значительно повысить проходимость, как и расход топлива. По шоссе расход составляет 48 литров на 100 км, но вырастает до 140 литров в сложных условиях. БТР-80 имеет высокую проходимость и способен преодолевать траншеи и окопы шириной до двух метров.



Подвеска независимая торсионная. Шины могут пройти значительное расстояние даже после получения нескольких пулевых пробоин. Вывести колесо из строя, а то и оторвать полностью, под силу противотанковой мине, но в бою это практически не играет роли, поскольку БТР способен продолжать движение, полностью потеряв два колеса из восьми. Также есть централизованная система управления давлением в шинах, которая обеспечивает машине не меньшую проходимость, чем у гусеничного шасси. Шины можно сдувать для лучшей проходимости, а можно постоянно надувать изрешеченные пулями, чтобы уйти из-под огня.



Из рассказа очевидца: «На моих глазах в Грузии „восьмидесятка“ наехала на противотанковый фугас.

Машину тряхнуло, и второе правое колесо повисло под неестественным углом. Бронетранспортер замер, откинулся бортовой люк. Чумазая рожа механика-водителя русским матерным слогом на всю округу выразила досаду. Люк захлопнулся, БТР взревел, выкрутил оставшиеся три управляемых колеса влево и резко газанул с хрустом, который был слышен на расстоянии трехсот метров.



Колесо с одним рычагом подвески осталось сиротливо лежать на земле. БТР вновь остановился, люк откинулся. Всё та же чумазая рожа осмотрела результаты своей работы и уже весело, тем же самым великим русским матерным поведала округе, что так будет гораздо лучше. Люк захлопнулся, БТР взревел, выдув клубы сизого дыма, и бодро умчался в сторону гор выполнять боевую задачу дальше. Благо, это была всего лишь передислокация, хоть и спешная».



Лучше пока не придумали



Преемником БТР-80 должен был стать БТР-90, очень похожий на предшественника, но с большим количеством новшеств. Однако из-за внушительной массы и дороговизны серийное производство начато не было, на вооружение в 2008 году приняли только несколько опытных экземпляров. Конструкторские бюро перешли к разработке бронетранспортеров совершенно нового класса, а также продолжили глубоко модернизировать БТР-80. Сейчас на вооружении стоит модификация «восьмидесятки», названная БТР-82.



Башня стала необитаемой, место стрелка перенесли вниз. В башне размещается модернизированный танковый пулемет Калашникова ПКТМ калибра 7,62 мм, спаренный с 14,5-мм КПВТ (в БТР-82) или автоматической пушкой 2А72 калибра 30 мм (в модификации БТР-82А). Добавлена противоосколочная система в виде накладок на внутренних поверхностях бронетранспортера. На случай подрыва на мине все сиденья установлены на индивидуальные ударопоглощающие подушки. Применяются шины повышенной пулестойкости. Увеличены надежность, проходимость, долговечность.



В такой комплектации некоторые специалисты классифицируют новый бронетранспортер как колесную боевую машину пехоты. Ведь с автоматической пушкой, оснащенной электроприводом и стабилизатором, она самостоятельно может вести бой, а не только возить десант. То есть функционально она больше, чем бронетранспортер, но меньше, чем легкий танк. Многие современные эксперты считают, что в бою БТР-82 вдвое эффективнее, чем БТР-80.



На все времена, на все случаи жизни



БТР-80 экспортировался более чем в 40 стран мира. По данным на 2011 год, он находился в арсеналах 26 государств. Во многих стоит на вооружении до сих пор. Так, в 2024 году им располагают Венгрия, Северная Македония, Украина и др. Есть также достойные зарубежные модификации – в основном изменения касаются вооружения. В странах, куда их было поставлено немного, БТР-80 несет пожарно-спасательную службу или переделывается в другие небоевые машины и тягачи. Где-то бронетранспортеры уже списаны по причине выхода из строя, а где-то потеряны в результате боевых действий.



Поскольку география распространения БТР-80 крайне обширна, он применялся в огромном множестве вооруженных конфликтов. Машина побывала в Афганистане, Чечне, Сирии, Таджикистане, Грузии, Нагорном Карабахе, Донбассе и других горячих точках. Сейчас «восьмидесятку» используют в зоне СВО. В России бронетранспортер выпускается до сих пор, непрестанно улучшаясь под индексом 82, – альтернативы пока еще находятся на стадии разработки. И в наши дни, как прежде, БТР-80 и его потомки эффективно выполняют все возложенные на них задачи.