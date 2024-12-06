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    6 декабря 2024, 13:35 • Справки

    Какими льготами можно пользоваться при зачислении ребенка в детский сад

    Какими льготами можно пользоваться при зачислении ребенка в детский сад
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Право на зачисление детей в детсад вне очереди

    С каждым годом в российских городах открывается все больших новых государственных детских садов. Во многих регионах РФ проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях решена полностью, однако в ряде регионов из-за большого количества заявлений родителям не всегда удается сразу же устроить ребенка в выбранный детсад.

    Государство предусмотрело ряд льгот, которые позволяют некоторым категориям граждан зачислить ребенка в ДС вне общей очереди или в приоритетном порядке.

    Так, без ожидания в очереди в сад могут попасть дети:

    – Военнослужащих, бойцов СВО.

    – Сотрудников правоохранительных органов (прокуратура, Следком) и судей.

    – Ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

    – Сотрудников силовых ведомств (полиция, ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы).

    – Другие категории граждан: в некоторых регионах могут быть установлены дополнительные категории граждан, имеющих право на внеочередное зачисление. Например, это могут быть сотрудники образовательных учреждений, медицинских организаций и т.д.

    После этой категории семей место в детсаду получают те категории, которые имеют первоочередное право на зачисление. К ним относятся:

    – Дети-инвалиды.

    – Дети из многодетных семей.

    – Дети одиноких матерей.

    – Дети, один из родителей которых имеет инвалидность.

    Кто имеет преимущественное право на зачисление?

    Такое право возникает для детей, старшие братья и сестры которых уже зачислены в данное дошкольное учреждение. Норма выглядит логичной с учетом того, что родителям, особенно многодетным, было бы гораздо труднее отводить и забирать детей из разных садов.

    Дополнительные льготы

    Некоторые регионы могут устанавливать допльготы для некоторых категорий. К примеру, это могут быть дети медицинских работников, учителей, сотрудников социальных служб и т.д.

    Компенсация платы за детский сад

    Посещение детсада связано с дополнительными финансовыми затратами для родителей, а потому государство предусмотрело ряд мер поддержки, направленных на снижение финансовой нагрузки на родителей. Подробно газета ВЗГЛЯД писала об этом здесь, но расскажем кратко о том, за что родителям нужно платить в детсаду и кому положена компенсация части этих расходов.

    Что такое родительская плата и почему она взимается?

    Родительская плата – это ежемесячный платеж за присмотр и уход за ребенком в детском саду. Несмотря на то, что дошкольное образование в России является бесплатным, этот платеж взимается за дополнительные услуги, такие как питание, содержание помещений, оплата коммунальных услуг и т.д. Сумма ежемесячных расходов устанавливается каждым садом самостоятельно и указывается в договоре.

    Кому положена компенсация и в каком размере?

    На федеральном уровне предусмотрена компенсация части платы для большинства семей. Размер компенсации зависит от числа детей в семье и может составлять от 20% до 70% от расходов. Причем это минимальные размеры компенсации. Многие регионы устанавливают более высокие показатели или дополнительные меры поддержки для определенных категорий граждан.

    Право на получение компенсации имеют практически все родители дошкольников. Однако, в некоторых регионах могут действовать требования к семейному уровню доходов или составу семьи (поддержку получают многодетные или неполные семьи).

    Дополнительные льготы

    Помимо федеральной компенсации, многие регионы предоставляют дополнительные льготы на оплату детского сада. Так, некоторые регионы могут полностью компенсировать расходы на детсад отдельным категориям граждан, либо установить повышенные компенсации.

    Кто освобождается от платы за детский сад?

    Три категории детей могут посещать ДС бесплатно:

    – Дети-инвалиды.

    – Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

    – Дети с туберкулезной интоксикацией.

    Перечень на региональном уровне не меняется, так как эта льгота закреплена на федеральном уровне.

    Диетическое питание в детском саду

    Детсад обязан организовать диетическое питание для детей, у которых есть пищевые аллергии или другие особенности питания, требующие специального рациона. Это закреплено в санитарных правилах и нормах СанПиН.

    Как организовать диетическое питание для ребенка в детском саду?

    1. Обращение к заведующей:

    Направьте на ее имя письменное заявление, прикрепив медицинское заключение, в котором указаны продукты, вызывающие у ребенка аллергическую реакцию или другие ограничения в питании.

    2. Составление индивидуального меню:

    После получения вашего заявления заведующий должен организовать составление индивидуального меню для вашего ребенка. В этом процессе может участвовать диетолог, который разработает рацион питания, учитывая все особенности здоровья ребенка.

    3. Контроль за соблюдением диеты:

    Вы имеете право контролировать соблюдение диеты вашего ребенка. Регулярно общайтесь с воспитателями и медицинским работником садика, чтобы убедиться, что ваш ребенок получает правильное питание.

    Что делать, если детский сад отказывается организовать диетическое питание?

    В таком случае следует обратиться:

    – В Роспотребнадзор. Подать жалобу можно онлайн через электронную приемную.

    – В прокуратуру.

    К заявлению следует приложить копию обращения к администрации ДС, а также ответ от учреждения, если он был получен. Кроме того, понадобится копия медзаключения.

    Можно ли приносить в детский сад еду из дома?

    СанПиН запрещает кормление детей в саду любыми продуктами непромышленного изготовления и продуктами, которые были принесены из дома. Родителям не рекомендуется давать ребенку с собой любимые сладости, карамельки или жвачки, и воспитатели регулярно напоминают об этом. И риск здесь не только в том, что дошкольник, достав жвачку из кармана, рискует подавиться. Дети любят угощать друг друга, и, если в группе есть аллергики, это может быть опасно.

    С 2021 года санитарными нормами разрешается приносить еду ребенку из дома, если у него есть медицинское заключение об аллергии или других особенностях питания. Для этой еды сад обязан организовать место для хранения в холодильнике и обеспечить разогрев пищи перед подачей ребенку.

    Важно отметить, что стоимость диетического питания может отличаться от стоимости обычного питания. Этот момент следует уточнять в администрации детского сада.

    Компенсация за отсутствие места в детском саду

    Выплата для семей, в которых дети по достижении определенного возраста пока не могут посещать детсад из-за отсутствия в нем свободных мест, предусмотрена во многих российских регионах.

    Как работает система компенсации?

    – Региональные различия: Система компенсаций за отсутствие места в детском саду не унифицирована на федеральном уровне. Каждый регион устанавливает свои правила и условия предоставления такой выплаты.

    – Сумма, на которую можно рассчитывать, значительно отличается в зависимости от региона, возраста ребенка, состава семьи и других факторов.

    – Критерии для получения компенсации: Для получения компенсации необходимо соответствовать определенным критериям, установленным региональным законодательством. Чаще всего учитываются такие факторы, как среднедушевой доход семьи, количество детей в семье, возраст ребенка и наличие инвалидности у одного из родителей или ребенка.

    Так, компенсации ввели в Архангельской, Самарской, Кировской областях, Красноярском крае, ЯНАО.

    Заключение

    Льготы, предоставляемые семьям с детьми, посещающими детские сады, играют важную роль в поддержке семей и создании благоприятных условий для развития детей. Система льгот в России достаточно разнообразна и охватывает различные аспекты, такие как зачисление в детский сад, оплата услуг дошкольного учреждения, организация питания и другие.

    Однако, важно помнить, что условия предоставления льгот могут варьироваться в зависимости от региона и конкретного муниципального образования. Для получения точной информации о льготах, доступных в вашем регионе, рекомендуется обратиться в администрацию детсада, управление образования или органы соцзащиты.

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