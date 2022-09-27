Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

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27 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Европейские беды сулят США огромные выгоды

Европейский кризис на руку США PA Images/Reuters
Пока Европа разрывается от энергетического кризиса и думает, как пережить не только эту зиму, но и следующие несколько зим, есть те, кому такое положение дел только на руку. В выигрыше от уже неминуемой рецессии в Европе окажутся в первую очередь США. Они не только заработают десятки миллиардов на экспорте своих энергоресурсов, которые заменят российские, но и сильно ослабят экономику ЕС в своих интересах. Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Военнообязанным россиянам оставили открытые границы

Вопрос об ограничении права на выезд надо рассматривать очень аккуратно, считают политики Екатерина Сычков/URA.RU/ТАСС
Крымский сенатор Сергей Цеков в понедельник выступил с инициативой запретить россиянам призывного возраста выезд за границу. Но его коллеги-парламентарии высказались против такой идеи – по их мнению, от этого будет больше вреда, чем пользы. Минобороны также заявило, что ограничений на передвижение граждан нет. Кто покинул страну, испугавшись частичной мобилизации, и почему сейчас нет необходимости закрывать границу? Подробности...
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Украинская разведка открылась «злым русским хакерам»

Спецоперация ведется и в киберпространстве Zuma/ТАСС
Сильнейший удар нанесен по одной из ключевых спецслужб Украины: в открытый доступ попали данные о значительной части штатных сотрудников Службы внешней разведки страны. Каким образом могла произойти эта утечка, какие ошибки в работе украинской разведки она обнажила – и почему ее последствия будут для Украины катастрофическими? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Выпейте яду и освобождайте жилплощадь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Грань между «добровольным самоубийством», «соблазнением на самоубийство», «доведением до самоубийства», «принуждением к самоубийству» неизбежно оказывается стертой. Подробности...

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Андрей Медведев, Политический обозреватель
Меня коробит, когда я слышу, что уезжающих называют «крысами, которые бегут». Перестаньте. Это люди. Слабые. Испуганные. Но люди. Кто-нибудь из них, возможно, передумает и вернется назад. Мы что, отвергнем их? Подробности...
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Что было бы с Россией, если бы оппозиция победила Ивана Грозного

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Выбор у нас был невелик: или власть Габсбургов, в державе которых православные славяне были людьми третьего сорта после немцев и венгров, но хотя бы могли сохранить язык и веру, или прусская тотальная ассимиляция. Подробности...
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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    Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

    Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой
    		   27 сентября 2022, 11:00
    Фото: EPA/Andrey Korotov/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий?

    Житель Ижевска Артем Казанцев утром в понедельник устроил стрельбу в городской школе №88. К вечеру трагического дня было известно о 17 погибших, среди них 11 детей и шесть взрослых. «Говорят, что среди погибших – ученики первого класса. Очень страшно все это осознавать», – сказал «МК» администратор расположенной рядом со школой небольшой гостиницы.

    На кадрах, имеющихся в распоряжении СК, видно, что стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой. «Есть предположения, что он придерживался нацистской идеологии», – отметил в своем Telegram-канале глава Удмуртии Александр Бречалов. «Президент Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел террористический акт, лицом, которое, судя по всему, принадлежит неофашистской организации или группировке», – также сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Добавим, что номер школы 88 совпадает с принятым в неонацистском сообществе кодовым лозунгом (слова во фразе «Heil Hitler!» начинаются с восьмой буквы латинского алфавита). Впрочем, неизвестно, руководствовался ли убийца этим соображением.

    Войдя в школу, 34-летний злоумышленник убил охранника и устроил беспорядочную пальбу в коридорах. Ученики и преподаватели заперлись в классах. На третьем этаже из кабинета, в который пытался попасть Казанцев, ученики прыгали в окно. Дети рассказали, что второй и третий этаж были залиты кровью.

    Во время нападения одна из сотрудниц гардероба смогла нажать кнопку экстренного вызова, сообщают «Известия». На место выехали восемь групп задержания вневедомственной охраны, ОМОН и СОБР. По некоторым данным, Казанцев со второго этажа какое-то время отстреливался от правоохранителей. Злоумышленник покончил с собой. Стрельба велась из двух травматических пистолетов Макарова, переделанных под боевые, а на обоймах красным цветом было написано: «Ненависть».

    В Росгвардии сообщили, что Казанцев не состоял на учете как владелец оружия. При этом мужчина был на учете в психоневрологическом диспансере, указал Бречалов. И, как уточнили в Министерстве просвещения России, у Казанцева была диагностирована шизофрения.

    Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в комментарии RT провела параллель с прошлогодней трагедией в Казани, когда студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе, убив двоих учительниц и семерых детей. Подобные стрелки и их сторонники – это не просто школьные убийцы-одиночки и не самоучки по стрельбе, считает она. «Это действенный инструмент дестабилизации страны и общества, – подчеркивает детский омбудсмен. – Сейчас идет мощное раскачивание лодки с целью усиления страха и паники».

    Волынец напомнила о серии предотвращенных ФСБ попыток массовых расстрелов в школах, детских садах, взрывов многоэтажек и других объектов. «Известно о связях мразей, задержанных ФСБ, с Украиной, а значит – с западными спецслужбами. Убийство Дарьи Дугиной в том же ряду», – добавила детский омбудсмен Татарстана.

    Отметим, что одновременно с сообщениями о нападении на школу в Ижевске стало известно о стрельбе в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области и о поджоге двери военного комиссариата в Урюпинске (Волгоградская область).

    Издание Readovka в своем Telegram-канале сообщило, что ответственность за нападение на школу в Ижевске взяло на себя некое сообщество RAMP (Russian amoral murder portrait – «Портрет аморального русского убийства»). В описании канала, принадлежащего этой анонимной группе, написано, что официальный язык сообщества – украинский. Еще с начала сентября RAMP рассылало сообщения о ложном минировании в школах по всей России и в Донбассе. Впрочем, подчеркивает Readovka, неизвестно, имеет ли какое-то отношение ижевский убийца к этому каналу.

    Тем не менее, как считают эксперты, трагедия в Ижевске показывает необходимость борьбы с неонацизмом не только в рамках спецоперации на Украине, но и с его возможными проявлениями внутри России. В том числе – среди психически нездоровых людей. Таким образом, «фронт работы» имеет крайне широкую географию. И если на Украине местонахождение противника в целом известно, то выявлять россиян, подверженных человеконенавистнической идеологии, затруднительно и невозможно без усиления работы спецслужб.  

    Член Общественной палаты России Максим Григорьев не исключает – в случае ижевского стрелка могла иметь место индоктринация нацистской и террористической идеологией. «И по линии Общественной палаты, и в моем Фонде исследования проблем демократии я и мои коллеги долгое время занимались темой противостояния идеологии терроризма. Это очень похоже на отработанные технологии, принятые и ИГИЛ*, и украинскими спецслужбами. Люди, индоктринированные этой идеологией, совершают террористические акты. Здесь речь идет о том же самом», – полагает собеседник.

    «Нет сомнений, что это участие украинских спецслужб либо напрямую, либо через подставные структуры. Возможно, вербовка велась через интернет либо стрелок читал информацию, связанную с этим, и находился под воздействием террористической идеологии», – рассуждает Григорьев.

    «Такого рода террористическим актам сложно противостоять, – добавил собеседник. – Здесь выходом являются серьезное усиление охраны школ с организацией безопасности входа в здание. Это дорогие методы, но другого выхода нет, это нужно делать. И обеспечение безопасности нужно возлагать не на охранников из ЧОП – как правило, силовиков-пенсионеров, а на сотрудников Росгвардии с оружием. Только так мы сможем спасти детей, школьников. Кроме того, необходимо продолжить борьбу с подобными идеологиями на сопредельных с Россией территориях».   

    Добавим, что по факту нападения на школу в Ижевске Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное ношение оружия». Дело передано в Главное следственное управление СК России. Эффективность существующих мер безопасности в школах России нужно проанализировать с учетом трагедии в Ижевске, подчеркнул Дмитрий Песков.

    В свою очередь Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова предложила расширить набор критериев, по которым лицо может купить оружие, и сообщила, что право на гражданское оружие должно быть только у специально обученных, психически здоровых и добропорядочных граждан.

    Премьер Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять под личный контроль вопрос оказания помощи в связи с трагедией. В свою очередь представитель Удмуртии в Совете Федерации Любовь Глебова сообщила, что власти республики рассматривают вопрос о формах оказания поддержки семьям пострадавших.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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