    Госдеп без объяснений удалил материалы о риске ядерной войны с СССР
    Названа единственная готовая к войне страна Европы
    Брилев опроверг еврейское происхождение Чебурашки
    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро
    Премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов
    Захарова посоветовала властям Франции помыться после слов Макрона о клопах
    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении
    В Карелии потерпел катастрофу Су-30
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более, если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    14 ноября 2025, 08:50 • Экономика

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке
    @ IMAGO/Zoonar.com/Mikhail Kokhanc/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России?

    На этой неделе случилось резкое падение мировых цен на нефть. Brent в среду снизился почти на 4%. Триггером стало решение ОПЕК изменить свои прогнозы. Весь год организация говорила о дефиците нефти, поэтому она пошла на увеличение квоты по добыче. А теперь там заговорили об избытке предложения сырой нефти. ОПЕК ожидает в третьем квартале профицит в 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прогнозируемым в прошлом месяце дефицитом в 400 тыс. баррелей в сутки.

    Одновременно с этим вышел отчет Международного энергетического агентства (МЭА), в котором эксперты повысили прогноз по предложению и по спросу на нефть на 2025 и 2026 годы.

    Почему ОПЕК так упорно видела дефицит нефти на рынке почти весь год? Во-первых, эксперты ОПЕК ожидали, что низкие цены и инфраструктурные ограничения не позволят американским сланцевым компаниям значительно нарастить добычу, говорит Екатерина Галеева, научный сотрудник лаборатории отраслевых рынков и инфраструктуры Института Гайдара. Однако США, которые не являются членами ОПЕК, показали рост добычи.

    «С другой стороны, ОПЕК+, являясь картелем-доминантом, может использовать свои прогнозы как инструмент управления рыночными ожиданиями. Публикация данных о предстоящем дефиците может способствовать формированию соответствующих настроений и поддержанию ценового уровня, оптимального для стран-участниц», – говорит Галеева.

    Действительно, если бы ОПЕК+ с начала 2025 года начала давать прогнозы о переизбытке предложения на рынке, то цены упали бы раньше и сильнее, согласен Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). ОПЕК поддерживала своими прогнозами цены на нефть, как могла.

    ОПЕК экономически выгоднее большую часть года говорить о дефиците предложения и толкать тем самым цены на нефть вверх, а к концу года уже логично признать реальность - на рынке действительно сформировался дефицит,

    поясняет эксперт.

    Юшков напоминает, что на рынке есть два игрока, которые делают прогнозы по нефти, и тем самым оказывают реальное влияние на цены. Это Международное энергетическое агентство, которому выгодно сбить цены на нефть, так как оно на стороне потребителей, и ОПЕК, которой выгодней поддержать котировки, так как она на стороне производителей. Именно поэтому МЭА подыгрывает покупателям нефти и дает прогнозы о переизбытке нефти, а ОПЕК наоборот.

    Но реальность такова, что мир действительно столкнулся с переизбытком нефти. И одним из главным виновников называются США. «США уже не раз меняли конфигурацию рынка своей добычей. За этот год добыча в США выросла на 410 тыс. баррелей в сутки. Однако предложение выросло не только за счет них. Канада, Бразилия и Аргентина тоже увеличили добычу - в совокупности на 360 тыс. баррелей в сутки. Более того, некоторые страны ОПЕК+, такие как Нигерия, Ливия и Казахстан тоже наращивали добычу быстрее, чем это было запланировано договоренностями в рамках соглашений по сдерживанию добычи. Поэтому формирование профицитного рынка нефти, закономерно ведущего к снижению цены, является результатом действия всех участников рынка, а не только США», - говорит Станислав Рогинский, к.э.н., приглашенный преподаватель НИУ-ВШЭ.

    Что дальше ждет нефть? Игорь Юшков из ФНЭБ считает, что цены на нефть могут в итоге остаться в коридоре 60-65 долларов за баррель при умеренном сценарии. Потому что при более сильном падении цен американские сланцевики не смогут удержать текущий объем добычи, она будет снижаться. А значит, что и цены на нефть будут возвращаться к 60 долларам. Однако многое будет зависеть еще от самих стран ОПЕК+: пока они сделали паузу в снижении квот на добычу, но с весны 2026 года могут снова начать увеличивать добычу, что будет толкать цены вниз.

    «Со стороны спроса надо будет смотреть, как будут развиваться переговоры США и Индии, а также США и Китая. Если будет возвращаться напряженность и новая торговая война, тогда перевозить товаров надо будет меньше, и цены на нефть пойдут вниз. С другой стороны, если если будет нападение США на Венесуэлу или Нигерию, то это будет толкать цены на нефть вверх», - говорит Юшков.

    «Для России снижение нефтяных цен в условиях продолжения СВО является критичным фактором, поскольку это приведет к пересмотру в сторону снижения и потолка цен, а следовательно, и дисконтов в ценах для ключевых покупателей российской нефти в рамках морских перевозок.

    Поэтому Россия, как бы цинично это не звучало, заинтересована на данный момент в том, чтобы США реализовали свои угрозы в отношении Венесуэлы и Нигерии. Это приведет к уходу 2-2,5 млн баррелей в сутки с мирового рынка на какой-то период, обеспечит возвращение цен на уровень 80-90 долларов за баррель или даже выше.

    Это создаст объективные условия для изменения ценового потолка в сторону роста и снизит объем дисконтов, предоставляемых покупателям. В этом случае нефтегазовые доходы российского бюджета продемонстрируют существенный рост и будет получена дополнительная устойчивость для успешного завершения СВО», - заключает Рогинский.

    Впрочем, относительно благоприятный для России сценарий может быть и при отсутствии новых войн США с другими странами. «Базовый сценарий предполагает, что ОПЕК+ продолжает политику «ручного управления» рынком, продлевая добровольные сокращения для защиты ценового коридора. Рост добычи в США продолжается, но постепенно стабилизируется. Благодаря этому в мире относительно стабилизуется глобальная инфляция. А России исполняет бюджет в запланированных параметрах, и сохраняет курсовую и инфляционную стабильность», - заключает Екатерина Галеева из Института Гайдара.

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    Франция нашла уловку для отправки своих военных на Украину

    Планы Франции по отправке воинского контингента на Украину, похоже, обретают конкретные юридические очертания. Париж нашел способ обойти затруднения, связанные с прямым вмешательством вооруженных сил НАТО в конфликт между Россией и Украиной. И это отчетливо следует из малозаметного документа, внезапно принятого французским правительством. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации