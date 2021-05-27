Почему отменяются рейсы из Европы в Москву

Сразу несколько европейских авиакомпаний не смогли совершить запланированные рейсы в Москву. Они в последний момент изменили маршрут полета, отказавшись лететь над территорией Белоруссии, и не получили разрешение от России. Что это – техническая проблема или политический ответ Москвы за бойкот Минска?

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines пожаловалась, что российская сторона не выдала разрешение на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту в обход Белоруссии, сообщил ТАСС представитель этого перевозчика. Также был отменен рейс из Парижа в Москву французской авиакомпании Air France по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, и необходимости получать новое разрешение со стороны властей России. Позже «Аэрофлот» заявил, что сам вернет в Москву часть пассажиров отмененного рейса.

Европейские авиакомпании следуют рекомендациям Агентства авиационной безопасности Евросоюза, которое посоветовало им не летать в воздушном пространстве Белоруссии.

Почему Россия не пускает европейские борта, которые решают облететь Белоруссию? Неужели Москва решила вступиться за Минск, который оказался на грани воздушной блокады?

Вряд ли эти истории стоит рассматривать с политической призмы. «Программа подготовки полетов имеет большую глубину по времени. Поэтому обычно авиакомпании заблаговременно подают заявки на выполнение полета воздушного судна в воздушном пространстве Российской Федерации, где указываются конкретные параметры, в том числе точка пересечения границы РФ и желаемый перечень воздушных трасс, по которым они хотят летать. Российская сторона изучает эти заявки, и одобряет их или предлагает скорректировать план полета», - рассказывает отраслевой эксперт Олег Пантелеев из «Авиапорта».

Поэтому в этой истории, когда регулятор Европы буквально во вторник выдал рекомендации авиакомпаниям облетать Белоруссию, на Россию в среду могли посыпаться заявки об альтернативных маршрутах.

«Когда нужно в одночасье изменить планы полетов, то могут возникнуть технические сложности, связанные с большим объемом работы и информации.

Возможно, по каким-то причинам невозможно нарастить пропускную способность некоторых авиационных трасс. Какая именно техническая сложность возникла, сложно сказать. В любом случае, если через два-три дня российская сторона скажет, что эта проблема решена, то значит в этой истории нет никакой политической подоплеки», - считает Пантелеев.

«Не думаю, что Москва намерена принуждать европейские авиакомпании и дальше летать над Белоруссией, если рейс направляется в РФ», – также считает главный редактор портала Avia.ru Роман Роман Гусаров. Более того, говорить, что Россия запретила рейсы из Вены и Парижа, не совсем корректно. По его словам, рейс Austrian Airlines мог спокойно лететь по согласованному маршруту в Москву, но «в последний момент Вена, как я понимаю, запросила новый маршрут и вот его-то им не согласовали», у них «одно разрешение есть, но они захотели другое». Та же ситуация и с рейсом французской авиакомпании. Это был их выбор, а точнее выбор ЕС.

При этом сейчас из-за пандемии рейсов между ЕС и Россией и так немного. Европа не открывала свое воздушное пространство для граждан России, визовые центры закрыты. Несостоявшиеся рейсы - это не регулярное авиасообщение, а чартерные рейсы, говорит Гусаров.

В любом случае, запрещать России сейчас особо нечего. Другое дело, что технические проблемы могли помешать и этим нечастым полетам. В Росавиации в четверг прошло совещание, на котором обсуждался как раз вопрос возможности разрешить европейским авиакомпаниям летать в Россию в обход Белоруссии. Об это сообщил РБК со ссылкой на источник в крупной российской авиакомпании. Источник, близкий к Минтрансу, считает, что в ближайшее время российская сторона даст такое разрешение. Задержку с их выдачей он объяснил тем, что потребовалась проработка обновленных маршрутов для полетов из-за отказа европейских авиакомпаний летать над территорией Беларуси.

Если предположить, что Россия все-таки решится на политический ответ в знак солидарности с Белоруссией, то пострадают от этого обе стороны – и европейские, и российские авиаперевозчики.

«Если европейские компании так и не получат разрешения на полеты по трассам, идущим за пределами Белоруссии, значит, у европейцев вообще не будет возможности летать в Россию. Авиационные власти соответствующих стран с наибольшей долей вероятностью, опираясь на принципы паритетности в авиаперевозках, закроют полеты для российских авиакомпаний. Если Air France не удается вылететь из Парижа в Москву, значит и «Аэрофлот» не сможет летать из Москвы в Париж», - рассуждает Олег Пантелеев.

Но даже в этом случае не идет речь о полном закрытии воздушного пространства России, в том числе для транзитных полетов. Это, на самом деле, очень серьезный козырь в рукаве нашей страны, который может сильно навредить европейцам, когда авиационное сообщение в мире в принципе откроется (этого ждут к концу года).

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Россия имеет уникальное географическое положение, и через ее территорию короче и удобней летать из Европы в Азию. Не зря европейские авиакомпании платят так называемые «пролетные» деньги «Аэрофорту», которые по экспертным оценкам достигали минимум 300 млн долларов, а то и больше, в год. Лишиться этого маршрута над Сибирью означает серьезные убытки при полетах в Азию, и риск потери этого рынка. А как только мировые воздушные ворота будут открыты, оголодавшие перевозчики будут биться за каждый маршрут и за каждый рейс, чтобы выбраться из «ковидных» убытков.

В любом случае, этот козырь Москва, скорее всего, прибережет на тот действительно крайний случай, когда на кону будет стоять куда более весомый повод, чем «воздушная истерия» вокруг Белоруссии. Как минимум, повод должен касаться самой России, а не соседней, хоть и дружественной нам страны.

На ваш взгляд Должна ли РФ закрывать свое воздушное пространство для рейсов бойкотирующих Белоруссию авиакомпаний? Да

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«Российское воздушное пространство играет важную роль для европейских авиаперевозчиков, совершающих прямые перелеты в ту же Азию, поэтому со стороны ЕС маловероятно ожидать такую меру. С другой стороны, России тоже невыгодно прекратить авиасообщение с Европой из-за ситуации с Белоруссией, поскольку отечественные авиаперевозчики более чем нуждаются в загрузке своих международных рейсов, а туристический сезон в Европе смог бы улучшить финансовое положение в секторе», - говорит аналитик ГК «Финам» Наталия Пырьева.

Конечно, есть риски, что на первых порах будут возникать сложности, несостыковки и запреты, но в среднесрочной перспективе либо наладят новые маршруты, либо снимут запрет с белорусского воздушного пространства, потому что, действительно, всем представителям авиаотрасли необходимо наращивать число полетов, чтобы выйти из убытков, уверена собеседница.