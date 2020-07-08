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8 июля, среда  |  Последнее обновление — 11:20  |  vz.ru
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Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась в числе наиболее упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Иван Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки

Иван Сафронов неожиданно для самого себя оказался за решеткойФото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Громкий шпионский скандал на этот раз затронул известного в журналистских кругах человека – бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Его задержание вызвало волну вопросов и даже возмущения его бывших коллег. Чем мог Сафронов привлечь внимание контрразведки? Подробности...
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Ссора с Китаем способна похоронить мечты Трампа

«На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана. Я больше не хочу тратить время»Фото: WU HONG/АР/ТАСС
Официальный представитель МИД Китая крайне резко высказался в адрес главы Госдепа США, что повлекло за собой дипломатический скандал, но может навлечь и бурю. По сути это было хамством, которого не терпят великие державы. Пекин сильно рискует, но нельзя исключать, что там выбрали такой тон намеренно. Цель китайцев − не допустить переизбрания Трампа на второй срок. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Гомосексуализм как высшая стадия империализма

Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...
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Навальный шлет привет из «святых 90-х»

Максим Соколов, публицист
В 90-е была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион, поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Цивилизация Ковчега против цивилизации Потопа

Владимир Можегов, публицист
Английская, Французская, Русская революции XVII-XX веков. стали моментами катастрофического распада тысячелетней греко-римской цивилизации. На примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель. Подробности...
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    Китай нахамил США

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              Курс рубля начал вести себя парадоксально

              Причины ослабления рубля не внешние, а внутренние   8 июля 2020, 10:58
              Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Российская валюта оказалась в числе наиболее упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время?

              Рубль дешевеет к доллару уже третий день подряд. Во вторник на Мосбирже курс доллара поднимался до 72,31 рубля. Это максимальное значение с 20 мая. Причем ослабление российской валюты происходит при стабильной нефти. Brent продолжает торговаться в районе 40–42 долларов. Иначе говоря, в этом есть определенный парадокс – обычно курс рубля и цены на нефть жестко следуют друг за другом.

              «Российский рубль явно стал выбиваться из общей тенденции примерно полторы недели назад. Он развернулся к снижению против доллара и евро 26 июня, несмотря на то, что нефти удалось стабилизироваться после небольшого отката, а финансовые рынки вновь вернулись к росту», – замечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

              «Наиболее простым объяснением тут видится изменение настроений инвесторов относительно санкций США и ЕС против России. В опросах относительно будущего президента США с большим отрывом Байден стал опережать Трампа», – добавляет эксперт.

              Сейчас все валюты развивающихся стран падают на фоне укрепления доллара, и рубль среди них. Это связывают с угрозой начала второй волны пандемии из-за новостей о новых заражениях COVID-19 по всему миру. А это заставляет инвесторов уходить из рискованных активов обратно в доллары и золото. «Вирусный фактор продолжает давить на риск-аппетиты инвесторов», – отмечает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

              Обострение санкционной риторики против России и угроза второй волны пандемии – это внешние факторы, которые давят на рубль. Однако аналитики «Райффайзенбанка» считают, что

              всплеск санкционной риторики в отношении России не может быть основной причиной ослабления рубля, потому что его ослабление на самом деле продолжается уже месяц: с 8 июня курс вырос почти на 4 рубля, до текущих 72 рублей за доллар,

              хотя нефть держится на уровне 40–42 долларов за баррель, а дисконт URALS к Brent сократился почти до нуля. 

              В «Райффайзенбанке» выделяют три фактора, благодаря которым с начала апреля по начало июня рубль был крепче на пять рублей. Во-первых, это низкий уровень импорта из-за карантина. В некоторых отраслях деловая активность свелась к нулю. А в последний месяц импорт начал восстанавливаться благодаря снятию ограничений и отложенному спросу.

              Второе – рубль поддерживали продажи валюты ЦБ РФ. Однако в июле эта поддержка резко снизится. В понедельник Минфин заявил, что вдвое сократит объемы продажи валюты на внутреннем рынке. А валютные интервенции – это именно то, что поддерживало рубль, пока нефтяные цены были слабыми. Если ситуация с дефицитом нефти начнет улучшаться, то валютные интервенции продолжат снижаться или полностью прекратятся.

              В-третьих, многие компании перенесли или отменили выплату дивидендов из-за экстраординарных обстоятельств. Но в последнее время эти выплаты возобновляются.

              Иными словами, с начала июня начала восстанавливаться деловая активность, и все три поддерживающих рубль фактора стали сходить на нет, что и привело к ослаблению российской валюты в последний месяц. Причем рубль все еще не достиг своего равновесного значения. При текущей цене на нефть он должен быть слабее еще на 5–10%, считают в «Райффайзенбанке». Для оценки равновесного курса там используют простую взаимосвязь между долларовой и рублевой ценами на нефть Brent в текущих ценах. Аналитики ставят на дальнейшее ослабление российской валюты, которое может не реализоваться лишь в случае прихода второй волны коронавируса, падения нефтяных цен и новых ограничений.

              Покатович считает, что снижение продаж валюты Минфином в июле не приведет к резкому обвалу рубля, однако без постепенного ослабления курса все же не обойтись. По его прогнозу, в ближайшие дни курс рубля будет формироваться в диапазоне 71,4–72,7 за доллар, а в июле может вернуться в диапазон 71–75 за доллар. По итогам года рубль будет стоить вблизи 73 (плюс-минус два) за доллар. По прогнозу руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, до конца июня стоит ожидать ослабления курса рубля до 73–75 в паре с долларом и до 82–84 в паре с евро.

              Сценарий может ухудшиться. Например, если страхи инвесторов второй волны пандемии оправдаются или по России ударят новые санкции. В таком случае рубль может быстро ослабиться на 5–10%, до 75–79 рублей за доллар, не исключает экономист «БКС Премьер».

              «Без новой эпидемиологической катастрофы доллар к рублю может стабилизоваться вокруг 75 до конца года. Если же повторится турбулентность февраля – марта, то доллар может легко уйти выше 80»,

              – полагает Купцикевич. Евро же, по его словам, может прилипнуть к уровню 80 при нейтральном сценарии и улететь выше 90, если ситуация на финансовых рынках будет выходить из-под контроля.

              В целом в последние полтора месяца финансовые рынки заметно притихли, замечает экономист. И, вероятно, именно потому, что никто не знает, как же после карантина будут открываться экономики и будет ли восстановление деловой и потребительской активности быстрым и сильным. Или все свернется, так и не начав рост, из-за новой волны пандемии и ограничений. А это все будет влиять и на тренды валютного рынка. 

              Именно поэтому на рынке есть и крайне оптимистичные прогнозы. Например, аналитики «Альфа-Банка» считают, что внутренних факторов, определяющих слабость рубля, сейчас не наблюдается, и главным драйвером изменчивости рубля к доллару называют цены на нефть. Поэтому там ставят на укрепление российской валюты: к концу 2020 года доллар будет стоить 67 рублей. А вот в 2021 году рубль обесценится до 70–75 за доллар.

              Однако для укрепления рубля нужны фундаментальные факторы: оптимизм инвесторов относительно быстрого восстановления рынков развивающихся стран (что отразится на динамике ОФЗ), рост спроса на энергоресурсы и увеличение нефтяных котировок. Также нужно быстрое восстановление мировой экономики и отсутствие торговых войн, спорит Деев. И все эти положительные факторы пока не очевидны.

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