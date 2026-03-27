Словакия вооружит Европу для войны с Россией

Tекст: Геворг Мирзаян

Словакия считается одной из трех (наряду с Венгрией и Чехией) европейских стран, правительство которых конструктивно относится к России. Премьер-министр Роберт Фицо критикует Европу за «одержимость и ненависть» по отношению к России, недоволен чрезмерным уровнем европейской поддержки Киева, а также призывает к началу прямого российско-европейского диалога по прекращению украинской войны – и диалога отнюдь не на условиях капитуляции Москвы (как того хотят в Киеве или Брюсселе). Чтобы Европа и Россия снова начали зарабатывать на торговле и взаимодействии друг с другом.

Однако считать Словакию союзником России было бы, мягко говоря, преждевременно. Хотя бы потому, что в то же самое время Словакия зарабатывает на идущей на Украине войне. То есть так или иначе подпитывает ее. Страна сейчас производит сотни тысяч снарядов в год, по сравнению с всего около 30 тыс. до войны. За последние четыре года экспорт оборонной продукции вырос на 2200%, до 2,4 млрд евро.

Да, производит не совсем Словакия – ее заводы (частично оставшиеся еще со времен социализма) в массе своей принадлежат чешским промышленникам. В том числе компании CSG, занимающейся промышленным и оружейным производством.

«Предыдущее правительство Чехии сделало ставку на развитие оборонной промышленности в ущерб всей прочей. CSG вошла в число крупнейших военных компаний мира, а ее владелец Михал Стрнад стал самым богатым человеком в мире моложе 35 лет. Основной рост происходил за счет производства и ремонта военной техники для ВСУ», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник Вадим Трухачев.

Однако словацкие власти полностью поддерживали этот процесс. «В разгар этого тяжелого экономического кризиса, охватившего Европу, оборонная промышленность остается одной из немногих оставшихся жизненных артерий, которые все еще питают нашу экономику», – говорит министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

И теперь Братислава рассчитывает на усиленное питание. Словакию, по сути, предлагают превратить в большой оборонный завод.

Логика такова: Словакия (наряду с Чехией) является одним из крупнейших в мире производителей автомобилей на душу населения. Сейчас в европейской автомобилестроительной промышленности кризис, заводы закрываются, тысячи людей увольняются – так почему бы не переориентироваться на производство оружия и боеприпасов. Конечно, это будет уже оружие не для Украины – когда перепрофилирование заводов завершится, украинский конфликт, скорее всего, закончится. Новым оружием планируют пополнять закрома всего Евросоюза.

«Запасы всех видов оружия, включая ракеты и боеприпасы, действительно практически исчерпаны», – жалуется еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. При этом размеры закромов будут увеличены, причем кратно – Евросоюз принял программу ремилитаризации, предусматривающий рост в несколько раз военных расходов. Более того, обсуждается даже создание единой европейской армии.

На американцев как поставщиков оружия сейчас особой надежды нет, поэтому, по словам министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, «суверенное производство вооружений в Европе и надежные цепочки поставок приобретают все большее значение». И чтобы стимулировать рост ВПК, Еврокомиссия рассматривает возможность призвать страны увеличивать объемы хранимых вооружений «на всякий случай».

«Мы в отличной позиции, чтобы воспользоваться высоким спросом, обусловленным ближайшими геополитическими событиями, многолетними рамками закупок и увеличением структурного оборонного бюджета в странах НАТО и союзников»,

– констатирует Михаил Стрнад. При этом его не смущает тот факт, что Европа это оружие готовит для войны с Россией – которой всех так пугает.

Конечно, милитаризация Европы – объективный процесс. «Высокие цены на углеводороды и металл могут его лишь приостановить, но не обратить вспять. Политики могут покритиковать его, но в массе своей они не заинтересованы в прекращении милитаризации – та же евробюрократия распределяет деньги и наверняка сидит на откатах», – объясняет газете ВЗГЛЯД программный директор проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Речь идет об освоении заказов в сотни миллиардов долларов. На фоне этих перспектив любые политические соображения Словакии отходят на второй план. Тем более что Братислава ничем Москве не обязана – она не входит в ОДКБ (как Армения) и не имеет на своей территории значительного сегмента пророссийского общества, благодарного Москве за историческую поддержку (как Сербия).

И все же некоторые обстоятельства способны помешать превращению Словакии в гигантскую площадку по производству вооружений против России.

В частности, Братислава – не единственная, кто хочет заработать за счет перепрофилирования гражданской промышленности в военную.

«Европейские машиностроительные корпорации видят в этом выход из кризиса. Чем хуже дела у того же "Фольксвагена" с производством легковых автомобилей, тем выше соблазн залезть в европейский оборонный заказ и начать производить оружие», – говорит Иван Лизан.

А при всем уважении к Стрнаду, Калиняку и даже Фицо, лоббистских возможностей у немецких автомобилестроителей побольше. Не говоря уже о том, что Германия является крупнейшим инвестором в европейский ВПК, а значит, канцлер ФРГ Мерц может сам выбирать, кому давать заказы, а кому не давать. Поэтому в этой очереди словаки будут находиться ближе к концу.