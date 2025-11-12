Почему Франция погрузилась в «яичный кризис»

Tекст: Валерия Вербинина

«Найти их в магазине становится все более и более проблематично», «Куда делись яйца?», «Надо ли беспокоиться из-за дефицита яиц?», «Когда омлет превращается в сложную задачу» –такими заголовками пестрят в последние недели французские СМИ. А популярный канал BFMTV так и вовсе рубанул с плеча: «Почему на полках не хватает яиц?».

В самом деле, почему? Когда несколько месяцев назад США столкнулись с аналогичной проблемой (которая повлекла за собой головокружительный рост цен), это произошло из-за вспышки птичьего гриппа. От подобных эпидемий никто не застрахован, тем более что осень традиционно считается в этом смысле неблагополучным временем.

И действительно, ситуацию с птичьим гриппом в Европе сейчас нельзя назвать легкой. Отмечается, что мощная эпидемия этой смертельно опасной болезни охватила популяцию серых журавлей, часть из которых обычно зимует на территории Франции, и ее жертвами стали тысячи птиц, которые разносят вирус дальше, заражая новые и новые виды.

Однако если говорить о домашней птице, пока во Франции были отмечены лишь локальные вспышки (всего 13 по состоянию на 30 октября). Они в основном ударили по фермам, где выращивают уток (в том числе для приготовления фуа гра), но почти не затронули кур-несушек.

В середине октября «Монд» оптимистично сообщал, что яйцам «не угрожает никакой дефицит» и налицо лишь «небольшой дисбаланс между спросом и предложением». Подразумевалось, что главной причиной дисбаланса стали сами потребители. Как заметила Алиса Ришар из Национального комитета по продвижению яиц (есть во Франции и такой): «Объем продаж яиц в магазинах увеличился на 4,5% в период с января по август по сравнению с аналогичным периодом 2024 года».

Одним словом, никакой проблемы на самом деле нет. Правда, и яиц тоже нет, но все объясняется очень просто. Как написал Le Parisien, «французы слишком полюбили яйца – причем до такой степени, что местами это может привести к некоторым трудностям со снабжением». Вопрос, почему снабжение уже много недель не может подстроиться под повышенный спрос, при этом почему-то не задавался.

Однако уже в конце октября «Фигаро» нехотя признал, что хоть и кажется, что по сравнению с США Франция избежала масштабного дефицита яиц, «ситуация может измениться, по крайней мере, если верить тому, что мы видим на полках супермаркетов». А зрелище на полках потребителей вовсе не радует.

«Я прихожу уже в третий раз, а яиц нет,

– сетует покупатель в одном из супермаркетов Бордо. – Остались только разбитые. Чувствуешь себя так, словно ищешь какие-то сокровища… На самом деле, их вообще невозможно найти, и это ужасно». «Обойдя четыре магазина, я не нашла ни одной упаковки. Даже в шесть штук, даже в 30 штук. Просто никаких нет», – подтверждает другая покупательница.

Между тем Бордо – вовсе не какая-то оторванная от цивилизации деревня, это крупный город, региональный центр. А вот Дижон, еще один большой город: утром яйца на полках еще есть, но «к 7-8 часам вечера уже ничего не будет. Пусто, ни одной упаковки». Причем, по словам менеджера магазина, такая ситуация началась даже не осенью, а с тех пор, как он заступил на работу в июле.

И хотя BFMTV заверяет зрителей, что нехватка яиц – не дефицит, а «скорее яйцо стало заложником своего успеха», на самом деле оно стало заложником других обстоятельств. Так, внезапное пристрастие французов к яйцам явилось вовсе не от хорошей жизни.

Некоторые СМИ вполне откровенны: «Так как мясо и рыба слишком дороги, французы предпочитают яйца и их дешевый белок». В обстоятельствах, когда инфляция растет и волей-неволей приходится экономить на всем, включая еду, «яйцо стало подходящим решением». И так как экономика уже некоторое время находится не в самом лучшем состоянии, неудивительно, что потребление яиц растет уже третий год подряд, достигнув средней цифры в 226 штук на человека в год.

Однако остается все тот же вопрос отставания производства от спроса: в конце концов, если уж есть тенденция роста потребления яиц, для производителей должно быть только выгодно производить больше. Но, как выясняется, не все так просто.

Нынешний период во Франции совпал с постепенным отказом от содержания несушек в клетках, который был привычным много лет. Однако прежние птичники были построены, исходя именно из этой формы содержания. Иными словами, чтобы обеспечить свободное содержание несушек по новым стандартам, необходимо строить новые курятники. Но их строительство затруднено необходимостью согласовать строительство на местах со всеми заинтересованными лицами. Как заметил Бенуа Друэн, президент ассоциации Synalaf, которая представляет интересы 6000 птицеводов:

«Как только вы захотите построить курятник, достаточно, чтобы нашелся человек, который сказал бы: «нет, я не хочу никакого курятника», чтобы все было кончено… Чтобы выстроить здание с нуля, требуется 18 месяцев, а иногда и два года. Это приводит к тому, что мы отстаем в производстве».

И, не удержавшись, саркастически добавил:

«Наш потребитель немного шизофреник. Он больше не хочет яйца из клетки, ему нужны яйца, которые несут на открытом воздухе. С другой стороны, как только недалеко от его дома хотят строить курятник, он заявляет: «Нет, я этого не хочу».

Кроме того, внезапно выяснилось, что новые курятники на открытом воздухе менее производительны, чем курятники старого типа. Дело в том, что теперь каждой курице нужно больше места. Таким образом, при сопоставимых размерах площади производится на 15-20% меньше яиц, а это тоже влияет на объемы поставок.

Получается, что курятники нового типа труднее согласовать, а кроме того, их обитательницы дают меньше яиц. В то же самое время курятники старого типа строить уже невозможно, так как это запрещено с 2012 года. А потребление тем временем только растет.

Сознают ли французские власти проблему? Конечно, и в их планах построить еще 300 курятников ради того, что на административном языке официально именуется «сохранением яичного продовольственного суверенитета». Эксперты обещают, что новые курятники начнут вводить в строй уже в следующем году, но проблема заключается в том, что французские граждане хотят есть здесь и сейчас, а производители, невзирая на трудности, не горят желанием пускать на свой рынок посторонних. Когда одна из торговых сетей попыталась продавать яйца украинского производства, производителей незамедлительно обвинили в использовании запрещенных антибиотиков и заклеймили продукцию как «настоящую опасность для здоровья наших потребителей».

Раньше Франция гордилась тем, что у нее есть яйца, которыми она практически целиком себя обеспечивает — как и тем, что она является самым крупным производителем яиц в Европе. Но хватило перемены стандартов, которые повлекли за собой неконтролируемые изменения, и роста потребления яиц, чтобы полки стали пустеть, а граждане заговорили о дефиците. И это еще в благоприятных условиях, когда птичий грипп не успел затронуть отрасль. Если же прибавится и птичий грипп, то ситуация, и так непростая, осложнится еще больше – и не исключено, что тогда термин «эггфляция», придуманный, чтобы обозначить взлет цен на яйца в США, покажется легкой прогулкой.