Tекст: Дмитрий Бавырин

Шок, который испытала американская элита в связи с разгромной победой Дональда Трампа на выборах, позволил ему наделять властью любых своих любимчиков. Он не преувеличивал, когда в конце 2024 года назвал список своих будущих назначенцев «ошеломляющим», но по-настоящему ошеломляло, что почти всех кандидатуры удалось провести через Конгресс.

Так, министром обороны стал любимый телеведущий президента. Министром образования – промоутер реслинга. Министром здравоохранения – бывший героиновый наркоман, которому червь-паразит выел часть мозга. Министром финансов – спекулянт, особо приближенный к Джорджу Соросу.

На первом этапе срыв был только один: переговорщикам Трампа не удалось убедить парламент в том, что генеральным прокурором может быть человек, которого обвиняют в сексе с несовершеннолетними, поэтому кандидатура Мэтта Гетца была отозвана. Но в остальном – почти все получилось. Если Калигула ввел в сенат только одного коня, то Трамп навязал сенаторам целый табун.

Впоследствии таких историй, когда Трамп хотел кого-то назначить, а потом передумал, было с десяток. Однако причины были, так сказать, уважительные. Кто-то сам впал в немилость, как кандидат в прокуроры Вирджинии Эрик Зиберт. Кто-то был другом того, кто впал у Трампа в немилость, как кандидат в главы НАСА и приятель Илона Маска Джаред Айзекман. Кто-то слишком лояльно относился к тем, кто впал у Трампа в немилость, как несостоявшийся посол в Сербию Марк Брнович (он слишком просербский в пору, когда США хотят давить на Белград по вопросу отказа от российского нефтегаза). Кто-то сам оскандалился так, что президент счел за благо передумать, как номинант в главные хирурги – телеведущая Джанетт Нешевайт, лживо приписавшая себе армейский опыт и несколько образований.

В последнее время, глядя на падение рейтингов Трампа, парламент стал более разборчив и отклонил уже пачку кандидатов на третьестепенные должности, которые ни в какие ворота не лезли. Однако «нацистский» скандал вокруг Пола Инграссия стоит особняком.

Во-первых, произошедшее означает срыв операции по борьбе с глубинным государством, которую разрабатывали самые умные люди в Белом доме. Во-вторых, разоблачение Инграссии произошло при подозрительных обстоятельствах и очень похоже на расплату за дурацкую ошибку президентской команды. В-третьих, сам Трамп против Инграссии ничего не имеет, его кандидатуру главе государства приходится чуть ли не от сердца отрывать.

Прежде всего, этот тридцатилетний юрист с итальянскими корнями – один из любимых блогеров президента США. На первом сроке Трампа Инграссия был в Белом доме стажером, и настолько проникся шефом, что призывал ввести военное положение, лишь бы не утверждать результаты выборов, на которых, по официальным данным, победил Джо Байден.

Это привело к штурму Капитолия сторонниками Трампа, некоторых из которых Инграссия впоследствии представлял в судах как адвокат. Когда Трамп вновь избрался президентом и помиловал всех осужденных по данному делу, Инграссия назвал тот день самым счастливым в своей жизни.

В переходной команде, занятой транзитом власти, он стал связующим звеном между Трампом и байденовской генеральной прокуратурой, чьи функции в США выполняет минюст. И должен был стать главой особой прокуратуры – OSC, чья главная забота – внутренние расследования и надзор за трудовой этикой. Но выяснилось вдруг, что бойкий блогер писал в комментариях и чатах крайне провокационные вещи.

Например, призывал никогда не доверять «ни китайцу, ни индийцу», требовал отправить память о Мартине Лютере Кинге «на седьмой круг ада» и

признавался в наличии у себя «нацистских наклонностей», которые «иногда проявляются».

Когда грянул скандал, лидер республиканского большинства в сенате Джон Тун развел руками и передал в Белый дом, что номинант не пройдет: нацистские наклонности на госслужбе США не поощряются. Трамп вынужден был отозвать кандидатуру Инграссии, посты которого цитировал сотни (действительно сотни) раз.

Особую пикантность ситуации придает то, что одной из базовых задач Инграсии на новом рабочем месте стало бы расследование случаев дискриминации меньшинств при найме на госслужбу. Даже если исходить из того, что ссылка на нацистские наклонности была шуткой, Инграссии дискриминация явно по душе. Столь упрямый и идеологизированный политик, как он, профанировал бы работу OSC, так что выдвижение его кандидатуры («максимально не подходящей для такой должности», как говорят в Сенате) не могло быть просто совпадением. По почерку это очень похоже на аппаратную тактику Расса Воута – идеолога «трампизма» и «серого кардинала» Белого дома, которого Трамп недавно назвал своим Дартом Вейдером.

Миссия Рассела Воута – сокращение госаппарата и вычищение оттуда либералов, за что «вашингтонское болото» его ненавидит и побаивается. В случае с правительственными агентствами, для упразднения которых нужно решение Конгресса, цепочка событий, как правило такая: сотрудников увольняют, а пока они оспаривают увольнения в суде, контору уничтожают перекрытием финансирования и назначением такого руководителя, который парализует ее деятельность. Сам Воут, например, сейчас возглавляет развалины USAID и бюро по охране прав потребителей в финансовой сфере, чтобы их добить. Инграссиия сделал бы то же самое с OSC: защита меньшинств и кумовство в госаппарате не считаются при Трампе проблемой.

Учитывая, что Инграссия также принимал участие в «Проекте 2025» Воута, где писали для Трампа программу реформ и план борьбы с «глубинным государством», можно считать, что дело раскрыто: это его, Дарта Вейдера, редкое аппаратное поражение. Оно случилось не из-за того, что Инграссия был слишком правым (у Воута тоже очень правые национал-консервативные взгляды), а потому что был слишком самоуверен - и неаккуратно вел себя с опасными людьми.

Один из таких – Брайан Дрисколл, который по недосмотру или даже предательству в команде Трампа целый месяц исполнял обязанности директора ФБР. На переходный период хотели назначить другого агента – Роберта Киссана, а Дрисколла рассматривали как его заместителя. Но фамилии в указах о назначениях перепутали, а потом решили ничего не менять – не исправлять комичной ошибки.

Меж тем, Дрисколл был заведомо нелоялен – и не особенно это скрывал. Когда окружение Трампа потребовало от него выдать всех агентов, которые занимались делом о штурме Капитолия, он отказался со словами, что начать ему придется с себя.

Он вообще веселый парень. Гораздо больше похож на хиппи, чем на фэбээровца, а друзья зовут его Джеком Воробьем.

Молодой, амбициозный, игривый, словивший «звезду» Инграссия был одним из тех, кто пытался на Дрисколла давить, благо чистка рядов ФБР - очень важная часть «Проекта 2025» и стратегии Воута. Теперь об этом знают все, поскольку события развивались довольно предсказуемо: к августу Дрисколла изгнали из ФБР, он подал иск о неправомочном увольнении и теперь со смаком рассказывает на суде, как Инграссия расспрашивал его о взглядах на права меньшинств и т.н. «политику разнообразия», согласно которой меньшинства должны быть представлены везде, включая ФБР.

То, что скандал с перепиской Инграссии грянул как раз на фоне дела Дрисколла, придало пажу Трампа одиозный вид лисы, которая хочет стать директором курятника. Формально компромат был опубликован на страницах издания Politico, но как-то наивно верить в столь дотошную работу журналистов при условии личного конфликта Инграссии с временным главой ФБР. Со времен своего основателя – Эдгара Гувера – Бюро знаменито умением искать и накапливать пикантную информацию в «папочках». Каждая ошибка видного представителя элиты – это еще один файл.

В этот раз ошибок было слишком много, начиная от мутной истории с перепутанными фамилиями в указах, и вышло так, что Трампу второй раз не дали назначить на важный пост не просто фаворита, а откровенного любимчика.

Не нам их жалеть. С точки зрения России, денацификация – это всегда хорошо.