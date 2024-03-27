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    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    7 комментариев
    27 марта 2024, 19:00 • В мире

    Против Орбана запустили майданые технологии

    Против Орбана запустили майданые технологии
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Венгрии вспыхнули массовые протесты. Демонстранты призывают Виктора Орбана уйти в отставку. До этого в Словакии также прошли крупные уличные акции недовольных правительством Фицо. Обе страны считаются главными оппозиционерами воле Брюсселя в Евросоюзе. Кому выгодно разжигание недовольства в этих государствах?

    В Будапеште прошло факельное шествие с требованием отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта. Об этом сообщает местное издание Nepszava. Организатором протестов выступил Петер Мадьяр, бывший правительственный чиновник и член партии власти «Фидес».

    Демонстранты прошли от здания генпрокуратуры до парламента и центральной площади Будапешта. Лидер движения, обращаясь к собравшимся, подчеркивал, что данное событие имеет общенациональное значение. По его мнению, венгры, вне зависимости от политических взглядов, объединились для того, чтобы выразить правительству имеющееся недовольство.

    «Всего за несколько дней страна погрузилась в самый большой политический, моральный и правовой кризис после смены режима», – заявил Мадьяр. Количество участников митинга постоянно увеличивалось. Если в самом начале на улице находилось около 3 тыс. человек, то в момент приближения колонны к площади она состояла из 10 тысяч.

    Толпа скандировала антикоррупционные лозунги. Лидер протеста обвинял Виктора Орбана и его семью в незаконном обогащении, а также подчеркивал, что вся государственная система Венгрии выстроена вокруг сокрытия его преступлений. Одна из женщин, присутствовавших на митинге, заявила, что действующий премьер-министр обладает активами на сумму более 3 млрд форинтов (более 7,5 млн евро).

    Текущие демонстрации стали результатом громкого коррупционного скандала, инициированного Петером Мадьяром. Недавно он выложил в Сеть аудиозапись, на которой его бывшая жена, покинувшая пост министра юстиции, Юдит Варга обвиняет членов ближайшего окружения премьера в злоупотреблении властными полномочиями.

    Как сообщает издание Politico, опубликованная информация позволяет говорить о том, что глава кабинета Орбана Антал Роган подделывал документы, связанные с делом по обвинению в коррупции бывшего государственного секретаря в Минюсте страны Пала Вельнера. Представитель действующего правительства Золтан Ковач отвергает все имеющиеся обвинения. По его словам, Мадьяр пытается преследовать свою бывшую жену. Сама Варга высказалась о происходящих событиях в соцсетях, где рассказала о глубоком шоке от демонстраций, а также о случаях шантажа и домашнего насилия со стороны экс-супруга.

    Напомним, в январе крупные антиправительственные протесты также  прошли в Словакии. На акции в Братиславе вышли около 27 тыс. человек. Кроме того, оппозиционными силами были анонсированы митинги схожей направленности еще в 14 городах страны. На одну из демонстраций пришел и глава партии Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка. Во время своего обращения к собравшимся он подчеркнул, что премьер-министр Роберт Фицо явно недооценил «готовность народа защищать справедливость». Толпа поддержала его криками «Мы не будем молчать» и «Остановим его».

    Примечательно, что Венгрия и Словакия являются основными оппозиционерами либерального курса ЕС. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что данные страны на фоне непонимания Брюсселя способны сформировать военно-политический союз. Между тем в экспертном сообществе считают, что гражданское недовольство в двух государствах может подогреваться из-за рубежа. Так, Вашингтон и Брюссель в преддверии выборов в Европарламент желают скорректировать политику Будапешта и Братиславы.

    «В Венгрии есть граждане, недовольные политикой Орбана. Более того, именно столица ранее голосовала против его партии.

    Поэтому неудивительно, что в Будапеште прошло факельное шествие», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Другое дело, что перспектив для расширения данного протеста практически нет. Во-первых, уличная политика – это обыденность для Европы. Во-вторых, Орбан переживал и гораздо более масштабные выступления против себя. Поэтому, я предполагаю, что он никак не будет реагировать на эту акцию», – отмечает собеседник.

    «В данном протесте заинтересованы лидеры венгерской оппозиции. Они хотят проявить себя, чтобы получить поддержку населения и Брюсселя. Дело в том, что в скором времени будут проводиться выборы в Европарламент. Практически все, что происходит в ЕС сейчас, следует рассматривать через призму этого голосования», – подчеркивает он.

    «Я не думаю, что против Венгрии будут применяться майданные технологии. Это страна Евросоюза, границы у нее открыты, и масштабные выступления могут быть опасны для соседних государств. Поэтому

    Орбана будут подвергать обструкции на уровне ЕС, не давать денег, поддерживать оппозицию и готовить общественное мнение против него. Все будет сделано для того, чтобы на следующих выборах пришли к власти лояльные Брюсселю силы»,

     – уточнил Трухачев. В Венгрии и Словакии влияние антиправительственных сил будет увеличиваться, полагает германский политолог Александр Рар. «Поддержат их Евросоюз, США и Великобритания. Конечно, напрямую вмешиваться в ситуацию в Будапеште и Братиславе они не станут, но постараются нарастить собственное влияние через различные неправительственные организации (НПО)», – сказал он.

    «Конечно, полностью исключить вероятность начала «оранжевых революций» в Венгрии и Словакии нельзя. Однако, судя по результатам выборов, большинство населения в этих странах поддерживают своих нынешних лидеров. Таким образом, в ЕС все больше прослеживаются идеологические трещины», – замечает собеседник.

    «Будапешт и Братислава активно сопротивляются инициативам, исходящим из Брюсселя. Во многих странах Западной Европы ожидается приход к власти правых сил. В такой ситуации местные элиты пытаются всеми силами бороться за сохранение демократии и либеральной идеологии.

    В противостояние вовлекаются СМИ и даже научно-исследовательские институты»,

     – подчеркивает эксперт. «Союз чувствует, как его окружают с двух сторон. На востоке происходит усиление позиций России, а в США имеется серьезный риск возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Экс-глава Штатов может поставить своей целью «дисциплинировать» Европу. Тем временем до судьбоносных выборов в Европарламент осталось три месяца», – уточняет он.

    «За это время действующим элитам необходимо максимально усилить собственные позиции для предотвращения разгрома. Думаю, что на это будут брошены все имеющиеся у них силы. Либеральное руководство не выпустит власть над ЕС из своих рук без боя», – резюмирует Рар.

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