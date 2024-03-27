Против Орбана запустили майданые технологии

Tекст: Евгений Поздняков

В Будапеште прошло факельное шествие с требованием отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта. Об этом сообщает местное издание Nepszava. Организатором протестов выступил Петер Мадьяр, бывший правительственный чиновник и член партии власти «Фидес».

Демонстранты прошли от здания генпрокуратуры до парламента и центральной площади Будапешта. Лидер движения, обращаясь к собравшимся, подчеркивал, что данное событие имеет общенациональное значение. По его мнению, венгры, вне зависимости от политических взглядов, объединились для того, чтобы выразить правительству имеющееся недовольство.

«Всего за несколько дней страна погрузилась в самый большой политический, моральный и правовой кризис после смены режима», – заявил Мадьяр. Количество участников митинга постоянно увеличивалось. Если в самом начале на улице находилось около 3 тыс. человек, то в момент приближения колонны к площади она состояла из 10 тысяч.

Толпа скандировала антикоррупционные лозунги. Лидер протеста обвинял Виктора Орбана и его семью в незаконном обогащении, а также подчеркивал, что вся государственная система Венгрии выстроена вокруг сокрытия его преступлений. Одна из женщин, присутствовавших на митинге, заявила, что действующий премьер-министр обладает активами на сумму более 3 млрд форинтов (более 7,5 млн евро).

Текущие демонстрации стали результатом громкого коррупционного скандала, инициированного Петером Мадьяром. Недавно он выложил в Сеть аудиозапись, на которой его бывшая жена, покинувшая пост министра юстиции, Юдит Варга обвиняет членов ближайшего окружения премьера в злоупотреблении властными полномочиями.

Как сообщает издание Politico, опубликованная информация позволяет говорить о том, что глава кабинета Орбана Антал Роган подделывал документы, связанные с делом по обвинению в коррупции бывшего государственного секретаря в Минюсте страны Пала Вельнера. Представитель действующего правительства Золтан Ковач отвергает все имеющиеся обвинения. По его словам, Мадьяр пытается преследовать свою бывшую жену. Сама Варга высказалась о происходящих событиях в соцсетях, где рассказала о глубоком шоке от демонстраций, а также о случаях шантажа и домашнего насилия со стороны экс-супруга.

Напомним, в январе крупные антиправительственные протесты также прошли в Словакии. На акции в Братиславе вышли около 27 тыс. человек. Кроме того, оппозиционными силами были анонсированы митинги схожей направленности еще в 14 городах страны. На одну из демонстраций пришел и глава партии Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка. Во время своего обращения к собравшимся он подчеркнул, что премьер-министр Роберт Фицо явно недооценил «готовность народа защищать справедливость». Толпа поддержала его криками «Мы не будем молчать» и «Остановим его».

Примечательно, что Венгрия и Словакия являются основными оппозиционерами либерального курса ЕС. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что данные страны на фоне непонимания Брюсселя способны сформировать военно-политический союз. Между тем в экспертном сообществе считают, что гражданское недовольство в двух государствах может подогреваться из-за рубежа. Так, Вашингтон и Брюссель в преддверии выборов в Европарламент желают скорректировать политику Будапешта и Братиславы.

«В Венгрии есть граждане, недовольные политикой Орбана. Более того, именно столица ранее голосовала против его партии.

Поэтому неудивительно, что в Будапеште прошло факельное шествие», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Другое дело, что перспектив для расширения данного протеста практически нет. Во-первых, уличная политика – это обыденность для Европы. Во-вторых, Орбан переживал и гораздо более масштабные выступления против себя. Поэтому, я предполагаю, что он никак не будет реагировать на эту акцию», – отмечает собеседник.

«В данном протесте заинтересованы лидеры венгерской оппозиции. Они хотят проявить себя, чтобы получить поддержку населения и Брюсселя. Дело в том, что в скором времени будут проводиться выборы в Европарламент. Практически все, что происходит в ЕС сейчас, следует рассматривать через призму этого голосования», – подчеркивает он.

«Я не думаю, что против Венгрии будут применяться майданные технологии. Это страна Евросоюза, границы у нее открыты, и масштабные выступления могут быть опасны для соседних государств. Поэтому

Орбана будут подвергать обструкции на уровне ЕС, не давать денег, поддерживать оппозицию и готовить общественное мнение против него. Все будет сделано для того, чтобы на следующих выборах пришли к власти лояльные Брюсселю силы»,

– уточнил Трухачев. В Венгрии и Словакии влияние антиправительственных сил будет увеличиваться, полагает германский политолог Александр Рар. «Поддержат их Евросоюз, США и Великобритания. Конечно, напрямую вмешиваться в ситуацию в Будапеште и Братиславе они не станут, но постараются нарастить собственное влияние через различные неправительственные организации (НПО)», – сказал он.

«Конечно, полностью исключить вероятность начала «оранжевых революций» в Венгрии и Словакии нельзя. Однако, судя по результатам выборов, большинство населения в этих странах поддерживают своих нынешних лидеров. Таким образом, в ЕС все больше прослеживаются идеологические трещины», – замечает собеседник.

«Будапешт и Братислава активно сопротивляются инициативам, исходящим из Брюсселя. Во многих странах Западной Европы ожидается приход к власти правых сил. В такой ситуации местные элиты пытаются всеми силами бороться за сохранение демократии и либеральной идеологии.

В противостояние вовлекаются СМИ и даже научно-исследовательские институты»,

– подчеркивает эксперт. «Союз чувствует, как его окружают с двух сторон. На востоке происходит усиление позиций России, а в США имеется серьезный риск возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Экс-глава Штатов может поставить своей целью «дисциплинировать» Европу. Тем временем до судьбоносных выборов в Европарламент осталось три месяца», – уточняет он.

«За это время действующим элитам необходимо максимально усилить собственные позиции для предотвращения разгрома. Думаю, что на это будут брошены все имеющиеся у них силы. Либеральное руководство не выпустит власть над ЕС из своих рук без боя», – резюмирует Рар.