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    15 декабря 2024, 03:45 • В мире

    Израильские удары по Газе унесли жизни 11 человек

    Израильские удары по жилым домам в Газе привели к гибели 11 человек и ранениям 30

    Tекст: Максим Попов

    В результате серии израильских авиаударов по городу Газа погибло одиннадцать человек и около тридцати получили ранения, сообщает телеканал Al Jazeera.

    Как передает телеканал, израильская армия произвела серию авиаударов по жилым кварталам города Газа. В результате этих действий погибло по меньшей мере одиннадцать человек, а еще около тридцати были ранены, сообщило ТАСС.

    Удары были направлены на несколько жилых домов, расположенных как в самом городе, так и в его непосредственных окрестностях. Телеканал отметил, что атаки были произведены в течение последних суток, и власти Газы продолжают оценку ущерба и число пострадавших.

    Катарский телеканал также сообщил, что среди жертв есть гражданские лица, включая женщин и детей.

    До этого стало известно, что ВВС Израиля атаковали командный пункт ХАМАС в здании школы в Газе.

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