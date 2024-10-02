Украина обманывает Запад исчезнувшим населением

Манипуляции с численностью населения опустили Украину на уровень стран Африки

Tекст: Андрей Резчиков

При сохранении нынешних тенденций численность населения Украины к 2051 году сократится до 25,2 млн человек. Об этом говорится в распоряжении правительства страны о создании демографической стратегии до 2040 года. При этом, по данным последней переписи населения в 2001 году, на Украине проживало 48,5 млн человек.

Нынешняя численность населения на подконтрольной ВСУ территории оценивается в 31,1 млн человек. По данным украинского Госстата, по состоянию на январь 2014 года численность населения составляла 45,2 млн человек, в начале 2022-го – 41 млн человек. По оценкам Украинского института будущего, в мае 2023 года этот показатель составлял уже 29 млн человек.

Главной причиной убыли населения называют военный конфликт, низкую рождаемость, высокую преждевременную смертность, массовую миграцию за рубеж и внутри страны, а также разбалансированность рынка труда. Для минимизации этих тенденций создана межведомственная комиссия.

Отметим, что на одного новорожденного на Украине сегодня приходится по трое умерших, а в 2018–2020 годах – двое. На этом фоне в ООН прогнозируют сокращение населения Украины до 15,3 млн человек к 2100 году. Там же подсчитали, что в мире проживает 6,5 млн беженцев с Украины, из них 5,9 млн находятся в Европе.

В то же время эксперты считают, что данными о численности населения власти начали манипулировать еще при президенте Леониде Кучме. Сейчас эти тенденции настолько усилились, что понимания реальной картины нет даже в правительстве, потому что последняя перепись населения проводилась более 20 лет назад.

«Институт демографии и социальных исследований НАН давно перестал давать объективную оценку демографической ситуации на Украине. Данные о том, что к январю 2022 года численность населения составляла 42 млн человек, завышены более чем в полтора раза. Одним из доказательств этому может служить количество людей, участвовавших в президентских выборах», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

Эксперт напомнила, что в 2004 году, когда украинцы голосовали за Виктора Ющенко и Виктора Януковича, в выборах участвовало 30,5 млн человек. «В выборах 2019 года, когда голосовали за Петра Порошенко и Владимира Зеленского, участвовало менее 19 млн человек, то есть количество избирателей упало примерно в полтора раза», – напомнила Шеслер.

Не в пользу института говорят и финансовые показатели. «По их цифрам выходит, что ВВП на душу населения Украины ниже аналогичных показателей в Грузии или Армении. Но это не так. И поскольку ВВП делится на 40 млн вместо 20 или 25 млн, то и получается, что страна оказалась на уровне развития африканских стран, хотя в реальности граждане Украины до 2022 года имели доступ к электроэнергии, воде и бесплатному среднему образованию», – пояснила эксперт.

Кроме того, из отчетности Всемирного банка следует, что отток 15% населения позволил Украине перейти в категорию стран с доходами выше среднего. Валовый национальный доход на душу населения вырос до 5 тыс. долларов с 4,2 тыс. долларов.

И если до начала СВО на Украине проживало в лучшем случае 30 млн человек, то после начала спецоперации таковых осталось около 20 миллионов: остальные либо оказались беженцами в Европе и России, либо же стали гражданами страны после воссоединения России с Донбассом и Новороссией, рассуждает Шеслер.

В свою очередь экономист Иван Лизан отмечает, что власти Украины манипулируют цифрами, потому что «иначе им придется кричать караул». «Они не владеют данными, так как последняя перепись проводилась в 2001 году. Учет выбывшего населения поставлен через пень-колоду, статистические органы толком не работают, граждане привыкли жить в тени от государства», – рассуждает Лизан.

По его словам, непонимание властью реальной численности населения хорошо демонстрируют чиновники и депутаты, рассуждающие о мобилизационном ресурсе. «Постоянно звучат разные оценки, но практика показывает, что мобилизовать удается лишь такое количество людей, которого едва хватает для покрытия потерь вооруженных сил Украины (ВСУ)», – добавил экономист.

Лизан также указал на значительный отток населения после начала СВО. «В Европу уехало 5–7 млн человек, а в Россию – около трех миллионов», – напомнил спикер. Он полагает, что завышать демографические данные выгодно не только властям в Киеве, но и региональным чиновникам: это позволяет городам-миллионникам и небольшим муниципалитетам получать больше средств из бюджета.

А вот как эти средства распределяются и куда девается разница – вопросы риторические.

Любопытно и то, что власти перестали учитывать миграционную убыль населения тоже во времена Кучмы. «Если до 2001 года ежегодно с Украины уезжало 100–300 тыс. человек, то потом эти данные просто перестали публиковать. Но начиная с 2016 года, когда Украина получила безвиз, в ЕС ежегодно уезжало 600–800 тыс. человек», – указала спикер, добавив, что с 2014 года сотни тысяч граждан Украины также постоянно уезжали в Россию.

«В итоге данные по численности населения не соответствуют реальности в принципе. Но киевской власти нужно показать мощь и значение украинского государства в Европе. Это стало одной из причин, почему Запад воюет с Россией руками Украины. Они рассчитывали, что население Украины в полтора раза больше, чем на самом деле», – пояснила председатель СППУ.

По словам Шеслер, сами украинцы давно подозревают, что заявленная численность населения страны не соответствует действительности. «Но мнение населения вообще не учитывается в этих раскладах. Власти ориентируются на Запад и хотят показать, что у них есть ресурс для того, чтобы воевать с Россией», – полагает собеседница.

Лизан же считает, что власти заинтересованы поддерживать социальный оптимизм и поэтому завышают демографические данные. «Все понимают, что население страны сократилось, а какова его реальная численность и темпы сокращения – не совсем понятно, поэтому в глазах людей картина вроде бы не настолько плоха», – полагает экономист.