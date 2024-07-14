Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».29 комментариев
На Украине оценили снижение численности населения
Глава украинского Института демографии Либанова заявила о необходимости завозить в страну ежегодно до 300 тыс. мигрантов
К 2033 году максимально возможная численность населения Украины не будет превышать 35 млн человек, причем речь идет о территории в границах 1991 года, заявила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.
Либанова напомнила, что в 1993 году был зафиксирован исторический максимум – 52 млн человек. Она призвала «забыть» об этом, поскольку «52 млн не будет никогда». «Самый оптимистический вариант» предсказывает 35 млн человек без учета выхода ряда регионов из состава Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Либанова полагает, что сохранить уровень населения в 30 млн человек Украине позволит только ежегодный въезд до 300 тыс. мигрантов. Она выразила надежду, что на Украину приезжать будут не только мигранты из менее развитых стран, но и молодежь из Польши и стран Прибалтики.
Напомним, Всемирный банк сообщал, что население страны снизилось на 15% после начала российской специальной военной операции.