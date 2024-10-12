В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.11 комментариев
Израильские удары в Газе унесли жизни 25 человек
Израильские удары по северу Газы убили 25 человек и ранили десятки
Израильские авиаудары по северному сектору Газа привели к гибели 25 человек и ранениям десятков жителей, сообщили палестинские источники, отметив, что среди погибших есть женщины и дети.
По данным палестинского агентства WAFA, израильские удары по северу сектора Газа привели к гибели не менее 25 человек. Среди погибших есть женщины, дети и старики. Кроме того, около 30 человек получили ранения, а 14 числятся пропавшими без вести под завалами разрушенных зданий.
Атака произошла в густонаселенном районе города Джабалия, где целью стали несколько многоэтажных домов. В соседнем городе Газа также пострадали жители после бомбардировки района Аль-Туффа, где погибли три человека и несколько получили ранения.
Как сообщает WAFA, израильские военные действия начались 7 октября 2023 года и продолжаются до сих пор. В результате агрессии в секторе Газа погибло 42 150 палестинцев и 98 117 получили ранения.
Обострение конфликта связано с проникновением на израильскую территорию сторонников ХАМАС 7 октября 2023 года. Это событие сопровождалось убийствами и захватом заложников, на что Израиль ответил военной операцией, целью которой является уничтожение ХАМАС и освобождение похищенных.