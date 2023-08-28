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    28 августа 2023, 12:42

    Кто и как спасает киевский режим от финансовой катастрофы

    Расходы Украины вдвое превышают ее доходы

    Кто и как спасает киевский режим от финансовой катастрофы
    @ Sipa USA/REUTERS

    Tекст: Николай Стороженко

    Половина (!) всех расходов украинского государства сегодня финансируется прямым образом из-за рубежа. Это официально признал украинский Минфин. Кто прежде всего дает киевскому режиму деньги, на каких условиях и под какие проценты, на какие расходы – и когда это многомиллиардное финансирование наконец закончится?

    43-44 млрд долларов – столько, по словам министра финансов Сергея Марченко, Украина потратит на обеспечение ВСУ и ведение боевых действий в 2023 году. Примерно столько же планируется потратить и в 2024-м. Но есть один нюанс: «Это [расходы на ВСУ – прим. ВЗГЛЯД] больше, чем налоги, которые мы собираем». Проще говоря, таких денег у Украины нет.

    И в этом нет ничего нового. Известно, что Украина, по сути, воюет в долг, за счет помощи, оказываемой ей ее западными союзниками: вооружениями, боеприпасами, обучением новобранцев, разведданными, медикаментами и т. п. Министр уточняет, что военные просят в пять (!) раз больше, но приходится обходиться тем, что есть.

    Мы еще со школы знаем задачу про бассейн и две трубы. Сегодня у украинского бассейна резервное питание. Но будет ли так всегда?

    От копеек к миллиардам

    Первого августа 2023 года многие украинские предприниматели были не в духе. В этот день в силу вступили поправки в Налоговый кодекс, проголосованные Верховной радой еще в июне. Суть этих поправок – возврат к довоенным налоговым ставкам для предпринимателей и компаний. Всем им (с условием, что доход не превышает 10 млрд гривен в год) еще в апреле 2022 года разрешили перейти на упрощенную схему налогообложения и платить всего 2% от дохода. Никакого НДС, пошлин на импорт и налоговых проверок. Налоговый рай, офшор без выезда на далекие острова! Если не принимать во внимание прилагающихся к этому боевых действий, воздушных тревог, подорожания электроэнергии, слома и удорожания логистических схем, падения рынка и покупательной способности населения (людей стало меньше, да и стали они беднее) и еще десятка негативных обстоятельств.

    И вот теперь, спустя полтора года, все эти обстоятельства по-прежнему в наличии. А льготы у украинского бизнеса забирают. Почему?

    Потому что МВФ. Еще в июле там выдвинули условия для продолжения кредитования Украины. Одним из них был возврат к довоенным условиям налогообложения.

    Однако, по словам главы профильного комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, возврат ставок единого налога на прежний уровень бюджет не спасет. За январь–август от предпринимателей недополучили 10 млрд гривен. То есть за год было бы около 15 млрд гривен (400 млн долларов). Не копейки, но тот же выход Украины из зерновой сделки обходится ее бюджету куда дороже. Не говоря уж о том, что по прошлогодней оценке того же Марченко, ежедневные потери бюджета Украины – почти два миллиарда гривен. Казалось бы, на фоне этих потерь 15 млрд гривен льгот для предпринимателей вообще теряются. Но нет. В МВФ, в отличие от Украины, свои деньги считать умеют.

    Кто кредитует

    Напомним, сейчас Украина и МВФ сотрудничают по четырехлетней программе финансирования (подписана в марте 2023 года). Она предполагает кредитование в размере 15,6 млрд долларов: 3,6 млрд за текущий год уже получены, еще 0,9 млрд Украина должна получить в октябре.

    Кредиты МВФ отнюдь не являются основным источником покрытия дефицита бюджета Украины. Скажем, новая четырехлетняя программа финансирования от ЕС (2024–2027) предусматривает предоставление 50 млрд евро, текущая – 18 млрд евро. В том числе поэтому даже сами украинцы уже не могут закрывать глаза на ряд странностей в отношениях с фондом.


    Во-первых, МВФ кредитует Украину под неслабые 6,9% годовых. Для сравнения: украинские банки выкупают облигации правительства по ставкам 2,5% в евро и 4,85% в долларах. ЕС и Канада ссужают деньги Украине под скромные 1,5-2% годовых, на длительные сроки и с большой отсрочкой первых платежей (первые проценты по текущей программе Украина заплатит ЕС в 2027 году, по новой – в 2034-м).

    Во-вторых, программа МВФ, по сути – рефинансирование прошлых долгов. Новые займы Украине дают в обмен на обязательство вернуть прежние и выплачивать проценты (12,1 млрд долларов одних только процентов заплатит Украина МВФ в период с марта 2023-го по март 2027 года).

    Бюджетная дыра

    Для лучшего понимания напомним, на фоне чего все это происходит. Доходы бюджета Украины за I полугодие 2023 года – 869 млрд гривен (23,5 млрд долларов). Из них 269 млрд (7,3 млрд долларов) – гранты, по сути – милостыня. То есть поступлений от налогов, акцизов и т. п. – только 600 млрд гривен (16,2 млрд долларов). Расходы вдвое выше – 1784 млрд гривен (48,2 млрд долларов). Из недостачи 863 млрд гривен (23,3 млрд долларов) покрыто за счет внешнего финансирования.

    Иными словами, лупить с Украины почти 7% годовых за кредиты – все равно, что заставлять ее платить проценты по одним кредитам за счет других. Ее чистые доходы (без грантов) лишь на треть покрывают ее расходы.

    Со стороны кажется, что Украина могла бы затянуть пояс и обойтись без дорогих денег МВФ. Однако это если считать на четыре-пять лет вперед. Но вся штука в том, что в моменте Украине действительно некуда деться, а считать приходится только на год вперед.

    Вот бюджет 2024 года. В правительстве Украины рассчитывают получить от партнеров 42 млрд долларов (1,55 трлн гривен), что позволит свести концы с концами: расходы запланированы на уровне 2,3 трлн гривен, а собственные расчетные доходы – 1,3 триллиона.

    Примерно треть нужной суммы даст ЕС. Еще до 20 млрд долларов в Минфине рассчитывают получить от США. По крайней мере, именно такую сумму бюджетной поддержки Украина получила от США за последние 17 месяцев. И даже при этом остается еще 9-10 млрд долларов. Часть дадут менее значимые союзники (Канада, Япония, Австралия, отдельные страны Европы). Но и от трех-четырех миллиардов от МВФ, как видим, Украина отказаться не может – даже несмотря на грабительские проценты и непопулярные условия. Иначе не удержит штаны на поясе.

    Все держится на США

    С поддержкой ЕС ясно, она согласована до 2027 года. Что касается США, на 2024 год Украина, скорее всего, ее добьется. Скоро сами все увидим: эти затраты должны быть заложены в бюджет США, голосование за который происходит в конце сентября. Формально Байден может попытаться протащить такую помощь даже на 2025 год. Но захочет ли он и его команда так рисковать в будущем году – всего за месяц-полтора до президентских выборов?

    Конечно, вряд ли стоит рассчитывать, что президент-республиканец полностью свернет поддержку Украины. В конце концов, для них это не только вопрос престижа и государственных интересов, но и внутриэлитного консенсуса. Однако даже незначительное сокращение масштабов этой помощи ударит по бюджету Украины. Вынудив власти резать социалку, отпускать курс или сокращать масштабы боевых действий.

    Поэтому недавние слова Зеленского о «бесконечном» конфликте (арабо-израильский) – лишь пустая бравада. Израиль, если уж на то пошло, сам себя обеспечивает. Тогда как у Украины через полтора года могут банально кончиться деньги на войну. Да и вообще на все.

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