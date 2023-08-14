Киевскому режиму аукнется хамство в адрес Израиля

Поставлен под угрозу хрупкий баланс Израиля по отношению к событиям на Украине

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Одно из киевских изданий написало, что режим Зеленского хочет выгнать израильтян из Контактной группы по поддержке Украины (которая заседает в Рамштайне и обеспечивает киевские войска оружием). Казалось бы, странное решение – киевский режим до сих пор не проиграл только потому, что ему помогает весь западный мир. В том числе и Израиль, и в том числе через группу в Рамштайне.



Кроме того, киевский режим также хочет отменить безвизовый режим для израильтян, а также отказать во въезде израильским паломникам. Как известно, ежегодно десятки тысяч брацлавских хасидов едут в Умань на могилу основателя их ветви иудаизма раби Нахмана из Брацлава, чтобы там встретить еврейский новый год, который в этом году пройдет с 15 до 17 сентября. И сейчас их на Украину вроде как не пускают. Формальный повод – невозможность обеспечить их безопасность в ходе конфликта с Россией.

При этом украинские политики прямым текстом говорят о том, что запрет на въезд паломников (как и отмена безвиза, попытки изгнания из Контактной группы) связан с тем, что Израиль мало дает Украине. В частности, отказывается предоставить киевскому режиму средства ПВО.

«Украина еще раз призывает Израиль предоставить системы противовоздушной обороны для защиты в первую очередь гражданского населения, а также культурных и религиозных центров», – прозрачно говорилось в официальном заявлении украинского посольства в Израиле после встречи с израильским министром, отвечающим за паломников. Киев также недоволен тем, что до сих пор не увидел у себя израильских танков, израильских ракет – и израильского премьер-министра.

«Я не понимаю, почему мы до сих пор имели удовольствие принимать на Украине множество иностранных лидеров, но среди них не было израильского премьер-министра», – говорит руководитель администрации Зеленского Андрей Ермак. «Я пригласил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Киев. Я приглашал двух его предшественников (Нафтали Беннета и Яира Лапида – прим. ВЗГЛЯД). Премьеры меняются, а результат один и тот же», – жалуется сам Зеленский.

Израильское уравнение



На самом деле в позиции Израиля ничего предательского или даже предосудительного нет – по крайней мере, для Украины. Позиция Тель-Авива в украинском кризисе определяется сложнейшим уравнением с рядом переменных. Проукраинских и пророссийских.

В пользу поставок оружия и поддержки киевского режима играют несколько факторов. И главный из них – отношения с Соединенными Штатами. Израильтяне прекрасно понимают, что без альянса с американцами они попросту не выживут.

Кроме того, судя по опросам, большинство населения Израиля поддерживает в конфликте Украину. Среди них украинские мигранты и прозападная часть электората. Имеет значение и позиция элит и бизнес-сообщества – значительная часть из них является либо выходцами с Украины, либо связана с тамошним олигархатом.

Против поставок тоже есть ряд факторов. Во-первых, нежелание усиливать Иран. В Израиле понимали, что если они будут поставлять оружие Украине, то Москва может ответить поставками своих новейших вооружений Исламской республике. Которая, в свою очередь, передаст их своим партнерам – «Хезболле» или ХАМАС.

Во-вторых, нежелание терять партнера в Сирии. Победа Асада уже необратима, и Москва, в отличие от Тегерана, готова учитывать израильские пожелания относительно расклада сил в этой стране.

В-третьих, нежелание терять партнера в целом. Россия (в отличие от левой Европы и антиизраильски настроенного мусульманского мира) относится к Израилю без предубеждений и как минимум понимает его жесткие методы по борьбе с терроризмом – хотя бы потому, что сама с ним борется.

В-четвертых, нежелание делать антирекламу своему оружию, той же системе ПВО «Железный купол». Будучи эффективной против сделанных на коленке палестинских или иранских ракет, система может оказаться бесполезной для борьбы с новейшими российскими ракетами. А это вдохновит палестинцев и разочарует потенциальных покупателей технологии «Железного купола». Или же и вовсе через Украину технологии «Железного купола» попадут в руки Ирана, после чего, выражаясь словами Биньямина Нетаньяху, «мы столкнемся с израильскими системами, которые будут использоваться против Израиля».

Ну и, наконец, возможно, кто-то из израильтян помнит о Второй мировой войне и осознает, что помогать идейным потомкам немецких нацистов и прямым потомкам украинских полицаев в борьбе против потомков советских солдат (спасавших евреев из концлагерей) абсолютно аморально.

Фальстарт



Именно на основании этого сложнейшего уравнения и строится израильская позиция в связи с конфликтом на Украине. Она заключается в следующем: Израиль официально осуждает Россию, дает разрешение на поставки Киеву западного оружия с израильскими комплектующими, втихаря поставляет какое-то незначительное вооружение, а также невоенные системы (например, систему оповещения о ракетных пусках для населения). Однако при этом отказывается от высокотехнологичных поставок наподобие «Железного купола», современных ракет и тем более танков.





Благодаря этой позиции израильтяне сохраняли ровные отношения с Москвой и даже зарабатывали. Как пишет The Economist, в 2022 году израильтяне продали своего оружия на 12,5 млрд долларов, и более четверти всех продаж пришлось на Европу. Вероятно, европейцы таким образом пополняют свои арсеналы, опустевшие из-за передачи оружия Украине.

В этой ситуации киевскому режиму ничего не оставалось, кроме как прямым текстом атаковать Израиль и подставлять его под критику общерусофобской западной коалиции. То есть использовать те методы, которые Зеленский применял в отношении не желающей давать «Леопарды» Германии. В надежде на тот же результат.

Однако ирония судьбы в том, что этот шантаж был абсолютно излишним. Чтобы увидеть изменение позиции Израиля, Киеву нужно было лишь набраться немного терпения. Дело в том, что израильский баланс, сложившийся из сочетания «за» и «против» помощи Украине, начал меняться – и меняться в пользу Киева.

Значимость американской переменной усиливается. С каждым месяцем Соединенные Штаты, осознающие провал украинской военной стратегии и не желающие видеть крах киевского режима в ходе американской предвыборной кампании, увеличивают давление на союзников, требуя от них усилить поддержку Зеленского.

Перспектива получить в ответ на военную помощь Киеву российско-иранский альянс все меньше учитывается израильским руководством – хотя бы потому, что этот альянс уже формируется и без этой помощи. Благодаря России Иран уже получил современную систему ПВО, испытал гиперзвуковую ракету – и до конца этого года Москва и Тегеран намерены заключить новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Где наверняка будет присутствовать и военная составляющая.

К счастью, терпеть украинский режим не стал. Киев позволил себе прямые хамские выпады против Израиля. Нет сомнений, что в руководстве Израиля Украине это не забудут и не простят. Израиль крайне чувствителен к подобной риторике, особенно если она касается религиозных вопросов (вспомним об Умани и о хасидах). А значит, там найдут новые причины и поводы, чтобы не поставлять Украине серьезные системы вооружений или как минимум серьезно отсрочить такие поставки.