Турция обвинила посла США в подготовке цветной революции

Шеф турецкого МВД Сулейман Сойлу в пятницу обрушился на американского посла Джеффа Флейка даже не с критикой, а с настоящей бранью. «Уберите свои грязные руки», – потребовал министр. Его гнев вызвали попытки Флейка вмешиваться во внутренние дела страны. В частности, посол США за считанные месяцы до выборов регулярно проводит инструктаж лидеров оппозиции. Что замышляет Вашингтон в Турции?

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, по совместительству – давний соратник президента Эрдогана, считает, что американский дипломатический корпус десятилетиями проводил антитурецкую политику. «Каждый американский посол задается вопросом: «как я могу навредить Турции». Это было одним из самых главных несчастий Турции на протяжении многих лет. Он собирает других послов и пытается дать им совет», – возмутился министр.

По мнению Сойлу, американские дипломаты делают то же самое и в других странах Европы – пытаются из-за кулис управлять чужими странами. «Не волнуйтесь, европейцы не расстроятся по этому поводу. Они знают, что это правда. Они думали, что смогут спроектировать Турцию, но один человек испортил их игру, Реджеп Тайип Эрдоган», – добавил Сойлу. «Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках от Турции», – цитирует главу МВД Турции «РИА Новости».

Важно отметить, что оскорбленный министром Джефф Флейк – это не какой-нибудь заурядный карьерный дипломат. До назначения послом он был сенатором от Аризоны, коллегой знаменитого и уже покойного Джона Маккея (избирались от одного штата). Свое назначение от президента-демократа Байдена Флейк получил, несмотря на принадлежность к республиканцам.

А скандал, вызвавший такую эмоциональную речь Сойлу, возник на этой неделе в Стамбуле: там закрылись консульства сразу шести стран – Голландии, Германии, Франции, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Поводом для закрытия стало предупреждение об опасности терактов, сделанное посольством США. Правда, сами американцы почему-то закрываться не стали. По мнению посольства, вероятность терактов выросла после публичного сожжения Корана в странах Европы.

Как считает профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек, предупреждение о терактах, сделанное американцами, на самом деле само по себе стало угрозой провести теракт в Турции. «Они намекают, что сами готовы опять взорвать бомбу в центре Стамбула, как это уже случилось в ноябре на главной туристической улице нашего города. США всегда используют боевиков Рабочей партии Курдистана, когда им нужно дестабилизировать обстановку в Турции», – утверждает профессор. «Недавно полуофициозный журнал Foreign Policy (Вашингтон) вышел со статьей, в которой предсказано:

если выборы в Турции выиграет Эрдоган, Турция превратится в «озеро крови». Публикация вышла за неделю до того, как посольство США «анонсировало» теракты.

Все это происходит на фоне отказа Анкары впустить шведов в состав НАТО. Наши отношения со штаб-квартирой НАТО очень натянуты. До выборов президента и парламента осталось три месяца. Я делаю такой вывод: американцы начали создавать в Турции хаос, чтобы создать удобную почву для победы пробайденовской, прозападной оппозиции», – сказал стамбульский эксперт газете ВЗГЛЯД.

Строго говоря, поведение иностранных дипломатов относится к сфере деятельности МИД, а не МВД. Коллега Сойлу, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, в пятницу вызвал к себе на ковер послов западных стран и тоже подверг их порицанию, но в более мягких тонах. Если Сойлу прямо уличил Флейка как организатора демарша с массовым закрытием дипмиссий, то Чавушоглу выразился более округло: мол, Анкаре известно, что «некоторые страны призывают других присоединиться к этой акции».

«Будь они союзниками, то предупредили бы нас о готовящихся угрозах. Если существует террористическая угроза, разве они не должны информировать нас? Мы спрашивали наши министерство внутренних дел и разведку. Не было конкретного обмена информацией. Мы считаем, что эти закрытия являются преднамеренными», – цитирует ТАСС Чавушоглу.

По данным турецкого ТВ, в МИД были вызваны главы девяти миссий: кроме упомянутых, это были послы Бельгии, Италии и США. Им всем было заявлено, что безопасность дипломатических учреждений в Турции обеспечивается на основе международных соглашений, что необходимо сотрудничать в противодействии террору и что подход, занятый странами Запада, «служит интересам террористов».

Комментируя в четверг массовое закрытие консульств, Сойлу говорил, что Америка и Запад не хотят, чтобы мы были независимыми и свободными. «Они начали эту психологическую войну в тот день, когда мы объявили о том, что планируем принять 60 млн туристов и получили 46 млрд долларов доходов от туризма», – напомнил министр.

Сойлу добавил, что ни одна из стран, которые открыто заявили о вероятности терактов, не выходила на контакт ни с одним из турецких силовых ведомств.

По мнению Сойлу, западные дипломаты, у которых ранее не получилось вытащить из турецких тюрем «нужных им людей, решили провести против Турции юридическую операцию, но теперь пытаются реализовать террористическую». Министр прозрачно намекнул на то, что западные спецслужбы сами готовили теракт в Стамбуле. По его словам, сотрудник разведки одной страны «предложил работу» некоторым лицам в Турции. «И если бы такое же попытались сделать мы, то нас объявили бы террористическим государством», – сказал Сойлу. По его словам, в этой связи «задержано 15 и арестовано пять человек».

«Мы знаем, кто подкармливает террористические организации. Соединенные Штаты Америки кормят Рабочую партию Курдистана. Годами помогают ей деньгами, логистикой, людьми», – сказал министр.

Директор Центра изучения современной Турции при Институте востоковедения РАН Амур Гаджиев считает массовое закрытие консульств демаршем в адрес лично турецкого лидера. «Запад таким образом демонстрирует свою неприязнь Эрдогану и его Партии справедливости и развития. Сейчас стало известно, что американские парламентарии хотят увязать поставки Анкаре истребителей F-16 с отменой турецкого вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. С ЕС и США отношения у Анкары сейчас напряженные. Но по итогам майских выборов Запад мечтает вернуть Турцию в сферу своего влияния, вернуть ей статус своего форпоста на Ближнем Востоке», – говорит Гаджиев.

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«Сейчас разношерстная турецкая оппозиция объединилась в «шестерку», и этот альянс уже озвучил свои предвыборные обещания планы, среди которых – сближение с Западом. Лидер главной оппозиционной силы, Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу регулярно встречается с послом Флейком, как и представители других партий, входящих в «альянс шести». Однако в обществе растет негодование выходками Запада, вмешательством во внутренние дела республики. При этом подавляющее большинство турок одобряют внешнеполитические шаги Эрдогана. На этом фоне некоторые партии даже запустили сбор подписей за выход из НАТО », – поясняет политолог.

С приближением выборов эмоции в обществе и в руководстве страны будут не раз зашкаливать, не исключает эксперт. Именно с этим и связана та резкость тона, которую позволил себе шеф МВД Турции в публичном выступлении, не исключает эксперт.

Вечером в пятницу стало известно, что Вашингтон потребовал от Анкары прекратить экспорт товаров в Россию, так как этот поток товаров «помогает Москве» продолжать украинскую операцию. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, на этой неделе замминистра финансов США Брайан Нельсон провел переговоры с турецкими властями, в ходе которых заявил, что через Турцию в Россию уже попали санкционные товары на десятки миллионов долларов и некоторые из них могут быть использованы в интересах Минобороны РФ.

Агентство сообщает, что в ближайшие недели американские и европейские чиновники намерены вернуться в Анкару для обсуждения данного вопроса.

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