Взгляд
4 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 15:01  |  vz.ru
Разделы

Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали, наоборот, украинские фермеры.  Подробности...
Перейти в раздел…

Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
Перейти в раздел…

Освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс

Российские штурмовые группы продолжают наступление на Артемовск REUTERS/Anna Kudriavtseva
Украинское командование оказалось перед ужасным выбором – нести тяжелейшие потери при обороне Артемовска (Бахмута) или же сдать город наступающим российским частям. В Киеве полагают, что последний вариант позволит им сохранить войска для «решающего наступления». Почему взятие Артемовска может иметь ключевое значение для создания перелома в военных действиях в Донбассе?  Подробности...
Перейти в раздел…

Турция обвинила посла США в подготовке цветной революции

Шеф турецкого МВД Сулейман Сойлу считает, что Запад объявил его стране психологическую войну Xinhua/Global Look Press
Шеф турецкого МВД Сулейман Сойлу в пятницу обрушился на американского посла Джеффа Флейка даже не с критикой, а с настоящей бранью. «Уберите свои грязные руки», – потребовал министр. Его гнев вызвали попытки Флейка вмешиваться во внутренние дела страны. В частности, посол США за считанные месяцы до выборов регулярно проводит инструктаж лидеров оппозиции. Что замышляет Вашингтон в Турции? Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Молдавия для России опаснее Украины

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Молдавии пытаются создать новую «Антироссию». И ликвидировать ее будет в каком-то степени сложнее, чем «Антироссию украинскую». Подробности...

Запад стер из своей памяти важные знания о России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Западные элиты забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, но Россию нельзя победить просто грубой силой. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Россия, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе. Подробности...
Перейти в раздел…

Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

Перейти в раздел…

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
Подробности...

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
  • Никогда

  • Изредка

  • Постоянно
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Медведев заявил о возможности завершить конфликт на Украине «по щелчку пальца»
    Дана оценка национализированным украинским активам в Крыму Пограничники США унизили Байдена из-за инцидента с китайским аэростатом Минобороны показало работу системы залпового огня «Торнадо-С» Американского наемника ликвидировали в Артемовске
    Пентагон заявил о несовместимости боеприпасов GLSDB с установками HIMARS Балицкий объявил об отправке батальона имени Судоплатова на передовую Журналистку из Норвегии возмутила выставка о детях Донбасса в Москве Депардье рассказал об отношении к России после начала СВО
    В Госдуме предложили расценивать удары по Крыму ракетами США как объявление войны Зарубежная пресса не поверила пробирке Пауэлла Немцы разозлились на Зеленского из-за слов о вхождении Украины в ЕС В Польше предрекли скорое уничтожение западных танков на Украине

    явная угроза


    Медведев: Если Киев ударит по Крыму, запылает вся Украина

    сложные переговоры


    Из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории»

    Речь в Волгограде


    Кремль отреагировал на заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву

    Видео

    наступательная операция


    Освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс

    «Коридор без выхода»


    Зачем Украина создает восемь новых штурмовых бригад

    акции протеста


    Украинские продукты разоряют европейских фермеров

    объединенная группировка


    Зачем Германия поглощает армию Нидерландов

    Несбиваемый аэростат


    США оказались бессильны перед китайским воздушным шаром

    уроки прошлого


    Ирина Алкснис: Запад стер из памяти важные знания о России

    нефтяной фактор


    Глеб Простаков: Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

    никаких иллюзий


    Вадим Трухачёв: О нейтралитете Австрии и Швейцарии пора забыть

    на ваш взгляд


    Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?

    Турция обвинила посла США в подготовке цветной революции

    Шеф турецкого МВД Сулейман Сойлу считает, что Запад объявил его стране психологическую войну
    		   4 февраля 2023, 14:45
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Юрий Зайнашев

    Шеф турецкого МВД Сулейман Сойлу в пятницу обрушился на американского посла Джеффа Флейка даже не с критикой, а с настоящей бранью. «Уберите свои грязные руки», – потребовал министр. Его гнев вызвали попытки Флейка вмешиваться во внутренние дела страны. В частности, посол США за считанные месяцы до выборов регулярно проводит инструктаж лидеров оппозиции. Что замышляет Вашингтон в Турции?

    Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, по совместительству – давний соратник президента Эрдогана, считает, что американский дипломатический корпус десятилетиями проводил антитурецкую политику. «Каждый американский посол задается вопросом: «как я могу навредить Турции». Это было одним из самых главных несчастий Турции на протяжении многих лет. Он собирает других послов и пытается дать им совет», – возмутился министр.

    По мнению Сойлу, американские дипломаты делают то же самое и в других странах Европы – пытаются из-за кулис управлять чужими странами. «Не волнуйтесь, европейцы не расстроятся по этому поводу. Они знают, что это правда. Они думали, что смогут спроектировать Турцию, но один человек испортил их игру, Реджеп Тайип Эрдоган», – добавил Сойлу. «Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках от Турции», – цитирует главу МВД Турции «РИА Новости».

    Важно отметить, что оскорбленный министром Джефф Флейк – это не какой-нибудь заурядный карьерный дипломат. До назначения послом он был сенатором от Аризоны, коллегой знаменитого и уже покойного Джона Маккея (избирались от одного штата). Свое назначение от президента-демократа Байдена Флейк получил, несмотря на принадлежность к республиканцам.

    А скандал, вызвавший такую эмоциональную речь Сойлу, возник на этой неделе в Стамбуле: там закрылись консульства сразу шести стран – Голландии, Германии, Франции, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Поводом для закрытия стало предупреждение об опасности терактов, сделанное посольством США. Правда, сами американцы почему-то закрываться не стали. По мнению посольства, вероятность терактов выросла после публичного сожжения Корана в странах Европы.

    Как считает профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек, предупреждение о терактах, сделанное американцами, на самом деле само по себе стало угрозой провести теракт в Турции. «Они намекают, что сами готовы опять взорвать бомбу в центре Стамбула, как это уже случилось в ноябре на главной туристической улице нашего города. США всегда используют боевиков Рабочей партии Курдистана, когда им нужно дестабилизировать обстановку в Турции», – утверждает профессор. «Недавно полуофициозный журнал Foreign Policy (Вашингтон) вышел со статьей, в которой предсказано:

    если выборы в Турции выиграет Эрдоган, Турция превратится в «озеро крови». Публикация вышла за неделю до того, как посольство США «анонсировало» теракты.

    Все это происходит на фоне отказа Анкары впустить шведов в состав НАТО. Наши отношения со штаб-квартирой НАТО очень натянуты. До выборов президента и парламента осталось три месяца. Я делаю такой вывод: американцы начали создавать в Турции хаос, чтобы создать удобную почву для победы пробайденовской, прозападной оппозиции», – сказал стамбульский эксперт газете ВЗГЛЯД.

    Строго говоря, поведение иностранных дипломатов относится к сфере деятельности МИД, а не МВД. Коллега Сойлу, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, в пятницу вызвал к себе на ковер послов западных стран и тоже подверг их порицанию, но в более мягких тонах. Если Сойлу прямо уличил Флейка как организатора демарша с массовым закрытием дипмиссий, то Чавушоглу выразился более округло: мол, Анкаре известно, что «некоторые страны призывают других присоединиться к этой акции».

    «Будь они союзниками, то предупредили бы нас о готовящихся угрозах. Если существует террористическая угроза, разве они не должны информировать нас? Мы спрашивали наши министерство внутренних дел и разведку. Не было конкретного обмена информацией. Мы считаем, что эти закрытия являются преднамеренными», – цитирует ТАСС Чавушоглу. 

    По данным турецкого ТВ, в МИД были вызваны главы девяти миссий: кроме упомянутых, это были послы Бельгии, Италии и США. Им всем было заявлено, что безопасность дипломатических учреждений в Турции обеспечивается на основе международных соглашений, что необходимо сотрудничать в противодействии террору и что подход, занятый странами Запада, «служит интересам террористов».

    Комментируя в четверг массовое закрытие консульств, Сойлу говорил, что Америка и Запад не хотят, чтобы мы были независимыми и свободными. «Они начали эту психологическую войну в тот день, когда мы объявили о том, что планируем принять 60 млн туристов и получили 46 млрд долларов доходов от туризма», – напомнил министр.

    Сойлу добавил, что ни одна из стран, которые открыто заявили о вероятности терактов, не выходила на контакт ни с одним из турецких силовых ведомств.

    По мнению Сойлу, западные дипломаты, у которых ранее не получилось вытащить из турецких тюрем «нужных им людей, решили провести против Турции юридическую операцию, но теперь пытаются реализовать террористическую». Министр прозрачно намекнул на то, что западные спецслужбы сами готовили теракт в Стамбуле. По его словам, сотрудник разведки одной страны «предложил работу» некоторым лицам в Турции. «И если бы такое же попытались сделать мы, то нас объявили бы террористическим государством», – сказал Сойлу. По его словам, в этой связи «задержано 15 и арестовано пять человек».

    «Мы знаем, кто подкармливает террористические организации. Соединенные Штаты Америки кормят Рабочую партию Курдистана. Годами помогают ей деньгами, логистикой, людьми», – сказал министр.

    Директор Центра изучения современной Турции при Институте востоковедения РАН Амур Гаджиев считает массовое закрытие консульств демаршем в адрес лично турецкого лидера. «Запад таким образом демонстрирует свою неприязнь Эрдогану и его Партии справедливости и развития. Сейчас стало известно, что американские парламентарии хотят увязать поставки Анкаре истребителей F-16 с отменой турецкого вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. С ЕС и США отношения у Анкары сейчас напряженные. Но по итогам майских выборов Запад мечтает вернуть Турцию в сферу своего влияния, вернуть ей статус своего форпоста на Ближнем Востоке», – говорит Гаджиев.

    «Сейчас разношерстная турецкая оппозиция объединилась в «шестерку», и этот альянс уже озвучил свои предвыборные обещания планы, среди которых – сближение с Западом. Лидер главной оппозиционной силы, Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу регулярно встречается с послом Флейком, как и представители других партий, входящих в «альянс шести». Однако в обществе растет негодование выходками Запада, вмешательством во внутренние дела республики. При этом подавляющее большинство турок одобряют внешнеполитические шаги Эрдогана. На этом фоне некоторые партии даже запустили сбор подписей за выход из НАТО», – поясняет политолог.

    С приближением выборов эмоции в обществе и в руководстве страны будут не раз зашкаливать, не исключает эксперт. Именно с этим и связана та резкость тона, которую позволил себе шеф МВД Турции в публичном выступлении, не исключает эксперт.

    Вечером в пятницу стало известно, что Вашингтон потребовал от Анкары прекратить экспорт товаров в Россию, так как этот поток товаров «помогает Москве» продолжать украинскую операцию. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, на этой неделе замминистра финансов США Брайан Нельсон провел переговоры с турецкими властями, в ходе которых заявил, что через Турцию в Россию уже попали санкционные товары на десятки миллионов долларов и некоторые из них могут быть использованы в интересах Минобороны РФ.

    Агентство сообщает, что в ближайшие недели американские и европейские чиновники намерены вернуться в Анкару для обсуждения данного вопроса.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •