Запад бьет Эрдогана по самому слабому месту

«Западу нужна подчиненная Турция или она же как часть дуги хаоса и нестабильности». Такими словами политологи комментируют теракт, произошедший накануне в Стамбуле, и его политическую подоплеку. Кто стоит за этим преступлением, почему оно направлено лично против Эрдогана и чем Турция может на него ответить?

Прежде всего, стоит напомнить, что Турция на сегодняшний день – воюющая страна. Ее войска оккупируют часть Сирии и опосредованно участвуют в целой серии военных конфликтов на Ближнем Востоке. А на самой турецкой территории продолжается борьба центрального правительства против сепаратистов из числа турецких курдов.

Однако при всем при этом Турция отвыкла от больших терактов. 13 ноября ей о них, к сожалению, напомнили. На туристической улице Истикляль в Стамбуле была взорвана бомба, убившая шесть человек и ранившая еще более 80.

Силовики уже представили общественности пойманную террористку. Ею оказалась женщина курдской национальности Ахлам Албашир, которая (судя по записям камер) сидела на скамейке 45 минут, и после ее ухода ровно в этом месте взорвалась бомба. Вместе с ней полиция также задержала еще более четырех десятков человек.

Даже если половину из задержанных отпустят как невиновных (понятно, что в такой ситуации возникает куча подозреваемых), уже очевидно, что теракт был тщательно спланирован. Причем, судя по предварительным заявлениям турецкой стороны, в этом планировании участвовали многие игроки, с которыми у Анкары очень сложные отношения.

Так, на допросе предполагаемая исполнительница теракта якобы заявила, что прошла специальную подготовку в лагерях курдских боевиков и что въехала в Турцию нелегально с территории Сирии – что позволило властям назвать курдских боевиков непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, по данным властей, группа исполнителей должна была ликвидировать непосредственную исполнительницу, после чего сбежать на территорию Греции (с которой Турция в последние годы не раз балансировала на грани ведения боевых действий).

Наконец, турецкое руководство прямо обвинило в организации теракта Соединенные Штаты

– и, по всей видимости, не только потому, что американцы снабжают и защищают курдских боевиков в Сирии. В ином случае турки бы не отказывались принять американское соболезнование (традиционный дипломатический акт, который выражается всегда в таких случаях).

«Соболезнования, которые выразили Соединенные Штаты, нужно, на мой взгляд, оценивать как действия убийцы, который первым прибывает на место преступления», – заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Вряд ли министр решился бы на такие слова без одобрения президента страны Реджепа Эрдогана. Человека, против которого, по мнению ряда экспертов (как турецких, так и российских), и был направлен этот теракт.

Человека, который слишком высоко, по мнению Запада, взлетел и который слишком независимо себя ведет.

«Слишком много президент Эрдоган стал перетягивать на себя. И переговоры Россия – Украина, и зерно, и газовый хаб, и военный конфликт Азербайджан – Армения», – пишет российский политолог Марат Баширов.

Конечно, речь не шла о каком-то физическом убийстве лидера Турции – в 2016 году пытались, не получилось. Вместо этого его противники на Западе избрали иную стратегию – максимально расшатать внутриполитическую ситуацию в стране и попробовать добиться либо смещения Эрдогана на выборах 2023 года, либо принудить его к массовым фальсификациям для взятия власти с последующими внутренними беспорядками.

И шансы на это есть, ведь электоральные позиции турецкого лидера сейчас не так сильны. Прежде всего, из-за экономики. В нулевые годы именно за счет своей грамотной экономической политики он сумел заручиться поддержкой населения и предотвратить потенциальные военные перевороты (которые случались в Турции против каждого лидера-исламиста, побеждавшего на выборах), а сейчас страна находится в серьезнейшем экономическом кризисе. Уровень инфляции превышает 80%.

И в этой ситуации теракт наносит удар не только по туристической отрасли, но и по второму столпу легитимности Эрдогана – внутренней стабильности. Причем удар многоходовый – речь идет как о неспособности турецкого лидера защитить турок, так и о последствиях возможных ответов.

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«В июне 2023-го в Турции выборы президента и парламента. Страна расколота строго пополам между умеренными исламистами Эрдогана и прозападными кемалистами. Решающую роль могут сыграть голоса курдов. И вот США хотят терактами спровоцировать Эрдогана начать войну против курдов внутри Турции и тем самым сделать всех курдов врагами Эрдогана. И тогда все курды проголосуют против Эрдогана», – пишет российский политолог Сергей Марков.

Наконец, у теракта явно виден и внешнеполитический аспект. Теракт произошел аккурат накануне визита Эрдогана на саммит G20, где он должен был провести важнейшую встречу с Джозефом Байденом.

«В Индонезии, согласно данным трех осведомленных источников, Эрдоган хочет получить признание в качестве президента великой державы, которая играет все большую роль на всем пространстве от Украины до Ливии и Сирии, где размещены ее войска или турецкие военные советники», – пишет издание Bloomberg. Как теперь Эрдоган будет разговаривать с американским президентом – после выдвинутых обвинений и возникающих дежавю (ведь Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы, которая, по данным турецкой стороны, и была чуть ли не организатором попытки госпереворота 2016 года)?

В то же время западные политики забывают, что имеют дело тоже с мастером геополитики. Эрдоган – один из тех игроков, который тоже может отвечать на комплексные нападения комплексной защитой. И в Анкаре уже обещают отреагировать.

«Мы знаем, какое сообщение хотят послать нам те, кто осуществил эту акцию. Мы получили это сообщение. Не волнуйтесь, мы ответим сполна и еще сверху добавим», – заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. И вариантов этой реакции сейчас у Эрдогана может быть достаточно – как дипломатических, так и военных.

«Скоро, вероятно, Швеции, Финляндии и НАТО припомнят их позицию по антитеррористической политике, нежелание экстрадировать курдских «деятелей» и неуважение интересов Анкары, напрямую затрагивающих ее безопасность. А еще можно будет спокойно начать очередную военную кампанию против «ответвлений» РПК. И вряд ли США и коллективный Запад в целом смогут в этом случае что-то возразить, – пишет заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков. – В общем, вариантов для действий и возможностей – великое множество. Главное – уметь ими правильно воспользоваться. И сделать уже выводы. Еще раз: Западу нужна подчиненная Турция или она же как часть дуги хаоса и нестабильности».

Эрдогану же она такой не нужна. Да и России, в общем-то, тоже.