Запад бьет Эрдогана по самому слабому месту

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14 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

Американская валюта достигла своего пика Lutz P. Kayser/Picture alliance/Global Look Press
После рекордного укрепления доллара к большинству мировых валют в этом году, американская монета начала резкое падение. И этот разворот может оказаться вовсе не временным. Эксперты ждут долгосрочное ослабление доллара в течение одного-двух лет. Какие хорошие новости это означает для простых граждан и что ждет российский рубль?  Подробности...
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О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
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Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

Взятие Угледара позволит заметно ослабить оборону противника Станислав Красильников/ТАСС
ВС России сохраняют наступательную инициативу в Донбассе. Освобождены поселок Майорск в районе Горловки и село Павловка близ Угледара, где ВСУ окапывались с 2014 года. При этом сам Угледар имеет важное значение из-за своего положения на господствующих высотах, а контроль над ним дает возможность ВС России зайти в тыл авдеевской группировке ВСУ. Как российские войска смогут выбить с этого плацдарма хорошо подготовленного противника? Подробности...
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Во Франции зреет бунт против господства Америки

Париж мечтает освободиться от американской опеки Peter Kneffel/DPA/ТАСС
Одна из ведущих стран ЕС, Франция, начала открыто высказывать недовольство своим главным союзником – Соединенными Штатами. Париж заявляет, что Европа нуждается в «большей автономии» от Вашингтона. Чем вызваны подобные настроения и как это связано с происходящим на Украине? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Россия ведет борьбу за возможность быть разными

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
В нынешнем противостоянии Достоевский – вне всякого сомнения – воин. Он – наш, как и многие другие гении старой Европы, русские и не русские по происхождению. Подробности...

В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда в следующий раз на услышанную новость вы почувствуете потребность завопить, что все пропало или, наоборот, что мы победили, остановитесь на минуту, сделайте глубокий вдох и вспомните, что впереди у нас может быть еще десять лет жизни в таком режиме. Подробности...

Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Германии обстановка такова, что тут леваки в почете у местных СМИ, и любого хулигана, который обливает краской какую-нибудь картину, называют активистом. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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    О чем идут тайные переговоры России и США

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    Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

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    Запад бьет Эрдогана по самому слабому месту

    Усиленные меры безопасности на улицах Стамбула после теракта
    		   14 ноября 2022, 18:15
    Фото: Francisco Seco/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Западу нужна подчиненная Турция или она же как часть дуги хаоса и нестабильности». Такими словами политологи комментируют теракт, произошедший накануне в Стамбуле, и его политическую подоплеку. Кто стоит за этим преступлением, почему оно направлено лично против Эрдогана и чем Турция может на него ответить?

    Прежде всего, стоит напомнить, что Турция на сегодняшний день – воюющая страна. Ее войска оккупируют часть Сирии и опосредованно участвуют в целой серии военных конфликтов на Ближнем Востоке. А на самой турецкой территории продолжается борьба центрального правительства против сепаратистов из числа турецких курдов.

    Однако при всем при этом Турция отвыкла от больших терактов. 13 ноября ей о них, к сожалению, напомнили. На туристической улице Истикляль в Стамбуле была взорвана бомба, убившая шесть человек и ранившая еще более 80.

    Силовики уже представили общественности пойманную террористку. Ею оказалась женщина курдской национальности Ахлам Албашир, которая (судя по записям камер) сидела на скамейке 45 минут, и после ее ухода ровно в этом месте взорвалась бомба. Вместе с ней полиция также задержала еще более четырех десятков человек.

    Даже если половину из задержанных отпустят как невиновных (понятно, что в такой ситуации возникает куча подозреваемых), уже очевидно, что теракт был тщательно спланирован. Причем, судя по предварительным заявлениям турецкой стороны, в этом планировании участвовали многие игроки, с которыми у Анкары очень сложные отношения.

    Так, на допросе предполагаемая исполнительница теракта якобы заявила, что прошла специальную подготовку в лагерях курдских боевиков и что въехала в Турцию нелегально с территории Сирии – что позволило властям назвать курдских боевиков непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, по данным властей, группа исполнителей должна была ликвидировать непосредственную исполнительницу, после чего сбежать на территорию Греции (с которой Турция в последние годы не раз балансировала на грани ведения боевых действий).

    Наконец, турецкое руководство прямо обвинило в организации теракта Соединенные Штаты

    – и, по всей видимости, не только потому, что американцы снабжают и защищают курдских боевиков в Сирии. В ином случае турки бы не отказывались принять американское соболезнование (традиционный дипломатический акт, который выражается всегда в таких случаях).

    «Соболезнования, которые выразили Соединенные Штаты, нужно, на мой взгляд, оценивать как действия убийцы, который первым прибывает на место преступления», – заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Вряд ли министр решился бы на такие слова без одобрения президента страны Реджепа Эрдогана. Человека, против которого, по мнению ряда экспертов (как турецких, так и российских), и был направлен этот теракт.

    Человека, который слишком высоко, по мнению Запада, взлетел и который слишком независимо себя ведет.

    «Слишком много президент Эрдоган стал перетягивать на себя. И переговоры Россия – Украина, и зерно, и газовый хаб, и военный конфликт Азербайджан – Армения», – пишет российский политолог Марат Баширов.

    Конечно, речь не шла о каком-то физическом убийстве лидера Турции – в 2016 году пытались, не получилось. Вместо этого его противники на Западе избрали иную стратегию – максимально расшатать внутриполитическую ситуацию в стране и попробовать добиться либо смещения Эрдогана на выборах 2023 года, либо принудить его к массовым фальсификациям для взятия власти с последующими внутренними беспорядками.

    И шансы на это есть, ведь электоральные позиции турецкого лидера сейчас не так сильны. Прежде всего, из-за экономики. В нулевые годы именно за счет своей грамотной экономической политики он сумел заручиться поддержкой населения и предотвратить потенциальные военные перевороты (которые случались в Турции против каждого лидера-исламиста, побеждавшего на выборах), а сейчас страна находится в серьезнейшем экономическом кризисе. Уровень инфляции превышает 80%.

    И в этой ситуации теракт наносит удар не только по туристической отрасли, но и по второму столпу легитимности Эрдогана – внутренней стабильности. Причем удар многоходовый – речь идет как о неспособности турецкого лидера защитить турок, так и о последствиях возможных ответов.

    «В июне 2023-го в Турции выборы президента и парламента. Страна расколота строго пополам между умеренными исламистами Эрдогана и прозападными кемалистами. Решающую роль могут сыграть голоса курдов. И вот США хотят терактами спровоцировать Эрдогана начать войну против курдов внутри Турции и тем самым сделать всех курдов врагами Эрдогана. И тогда все курды проголосуют против Эрдогана», – пишет российский политолог Сергей Марков.

    Наконец, у теракта явно виден и внешнеполитический аспект. Теракт произошел аккурат накануне визита Эрдогана на саммит G20, где он должен был провести важнейшую встречу с Джозефом Байденом.

    «В Индонезии, согласно данным трех осведомленных источников, Эрдоган хочет получить признание в качестве президента великой державы, которая играет все большую роль на всем пространстве от Украины до Ливии и Сирии, где размещены ее войска или турецкие военные советники», – пишет издание Bloomberg. Как теперь Эрдоган будет разговаривать с американским президентом – после выдвинутых обвинений и возникающих дежавю (ведь Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы, которая, по данным турецкой стороны, и была чуть ли не организатором попытки госпереворота 2016 года)?

    В то же время западные политики забывают, что имеют дело тоже с мастером геополитики. Эрдоган – один из тех игроков, который тоже может отвечать на комплексные нападения комплексной защитой. И в Анкаре уже обещают отреагировать.

    «Мы знаем, какое сообщение хотят послать нам те, кто осуществил эту акцию. Мы получили это сообщение. Не волнуйтесь, мы ответим сполна и еще сверху добавим», – заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. И вариантов этой реакции сейчас у Эрдогана может быть достаточно – как дипломатических, так и военных.

    «Скоро, вероятно, Швеции, Финляндии и НАТО припомнят их позицию по антитеррористической политике, нежелание экстрадировать курдских «деятелей» и неуважение интересов Анкары, напрямую затрагивающих ее безопасность. А еще можно будет спокойно начать очередную военную кампанию против «ответвлений» РПК. И вряд ли США и коллективный Запад в целом смогут в этом случае что-то возразить, – пишет заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков. – В общем, вариантов для действий и возможностей – великое множество. Главное – уметь ими правильно воспользоваться. И сделать уже выводы. Еще раз: Западу нужна подчиненная Турция или она же как часть дуги хаоса и нестабильности».

    Эрдогану же она такой не нужна. Да и России, в общем-то, тоже.


     
     
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