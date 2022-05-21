Турции посоветовали выйти из НАТО и вступить в ОДКБ

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21 мая, суббота | Последнее обновление — 15:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия ввела санкции против вице-президента США Камалы Харрис
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В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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|Сергей Бобылев/ТАСС
Чтобы удержать симпатии большей части мира, нам нужно просто выиграть сражение за Украину. А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а «котлы», артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. С этим мы справляемся гораздо лучше.
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Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная.
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Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Турции посоветовали выйти из НАТО и вступить в ОДКБ
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Будущее Турции не в НАТО, Анкара не может обеспечить свою безопасность, свой экономический подъем внутри альянса, членство в ОДКБ может стать актуальным в ближайшее время, заявил турецкий историк Мехмет Перинчек.
«Долгое время НАТО не видит Турцию своим союзником. Они уже давно взяли Турцию за скобки. В Сирии США поддерживают PKK/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – прим.ВЗГЛЯД) против Турции. CША и НАТО сформировали антитурецкий блок в Восточном Средиземноморье, на заседаниях НАТО в Италии и Норвегии, Турцию символизируют как врага. Будущее Турции не в НАТО, Анкара не может обеспечить свою безопасность, свой экономический подъем внутри НАТО. Необходимо обратить свой взор на Евразию, Россию, Китай, Сирию, Азербайджан. Членство Турции в НАТО ничего не дало Турции, кроме вреда. Сейчас наступило время выхода из НАТО, это стало необходимостью», – цитирует РИА «Новости» аналитика.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
По его словам, Турция после выхода из НАТО может организовать военный блок с евразийскими странами, развивая сотрудничество в этом направлении. Историк также добавил, что стратегия альянса направлено на то, чтобы сеять войну, поэтому в ближайшее время членство в ОДКБ или в другой новой организации станет актуальным для Турции.
Ранее президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проводимой ею политики и позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии.
Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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Джордж Буш подтвердил, что США нарушили обещание не расширять НАТО
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Будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший рассказал о том, как США цинично нарушили обещание не расширять НАТО.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 19 мая представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.
Один из пранкеров в начале разговора представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Буш признался ему, что не хотел брать Россию в НАТО.
«Я хотел, чтобы она была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился. Все, что он хотел – это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный», – заявил Буш-младший.
Пранкеры напомнили Бушу об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.
«Не важно, что США когда-то обещали России. Слушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце (Джордже Буше – старшем, – прим. ВЗГЛЯД), это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», – пояснил экс-президент США, согласившись, что сейчас идет война не только Украины, это война западного мира против русских.
Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.
Ранее Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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Европа захотела создать для Украины, Грузии и Молдавии «отдельный ЕС»
Для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз, выразил мнение глава Евросовета Шарль Мишель.
По словам главы Евросовета, в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балканы, передает SputnikArmenia в своем Telegram-канале.
В прошлую пятницу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров усомнился в безобидности планов Украины вступить в ЕС. Днем ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с момента переговоров в Стамбуле отношение России к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.
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Санду усомнилась в необходимости для Молдавии сохранять нейтралитет
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Никто не даст гарантий, что нейтралитет защитит Молдавию, заявила президент страны Майя Санду.
Кабмин Молдавии дал отрицательное заключение законопроекту «О статусе постоянного нейтралитета», который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов. Госсекретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Вячеслав Добында заявил, что инициатива противоречит национальным интересам страны и грозит ей изоляцией.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом. С 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО, передает РИА «Новости».
Санду отметила, что «нейтралитет закреплен в конституции» и пользуется поддержкой населения. «Мы можем дискутировать, почему они так думают. Скорее всего, из-за того, что их долго информировали или дезинформировали о том, что это лучший выбор для нашей страны», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Moldova 1.
Президент заявила, что «нейтральные страны много тратят на оборону, так как в случае угрозы им придется защищаться самим». По ее словам, у Молдавии «даже нет достаточно подготовленной армии, чтобы защитить» страну.
Вице-спикер парламента страны, депутат от Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что «правящая партия не хочет и слышать» про закон о постоянном нейтралитете, «эта норма сознательно и преступно игнорируется». Батрынча считает, что власти страны «не делают этого» или «по глупости», или «целенаправленно». «А современный мир и события показывают, что нам нейтралитет нужен, это наш зонтик», – сказал он.
Тем временем глава британского МИДа Лиз Трасс заявила Daily Telegraph, что союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия была вооружена по стандартам альянса. Трасс утверждает, что для Молдавии якобы существует военная угроза со стороны России. Оснащение войск Молдавии по стандартам НАТО предполагает поставки стране военного оборудования, которые должны заменить советские аналоги, а также обучение молдавских военнослужащих обращению с ним. По версии Трасс, «угроза со стороны России расширилась», поэтому в НАТО хотят «гарантировать», что «уязвимые страны» будут «оснащены по стандартам» альянса.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис обсудили ситуацию на Украине, а также подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Молдавии на фоне этих событий, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
Напомним, Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья. «Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы – нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», – сказала молдавский президент.
Захарова пообещала военный сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Россия примет ответные меры на решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс, они станут сюрпризом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, меры будут носить военный характер.
«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», – передает ее слова РИА «Новости».
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что президент Турции Тайип Эрдоган не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к терроризму, в частности, членов Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.
Другой причиной отказа Эрдоган назвал введение ограничений на поставки оружия из этих стран в Турцию. Как известно, Финляндия и Швеция запретили экспорт оружия после турецкой интервенции в Сирию в 2019 году. Целью той операции была очистка севера Сирии от курдского ополчения.
Также газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
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Эрдоган назвал главную проблему для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудил с главой британского правительства Борисом Джонсоном заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщили в канцелярии турецкого президента.
Эрдоган объяснил Джонсону, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)», передает ТАСС.
Анкара желает «убедиться, что Финляндия и Швеция будут отстаивать ценности НАТО», а также в том, что «законные интересы Турции будут должным образом соблюдены». По словам Эрдогана «закономерная реакция турецкой общественности на просьбу Финляндии и Швеции о членстве в НАТО не должна быть проигнорирована».
Кроме того, в ходе переговоров Эрдогана и Джонсона «обсуждались региональные события», передает РИА «Новости».
Канцелярия главы британского правительства сообщила, что Джонсон призвал Эрдогана «работать вместе со шведскими, финскими и натовскими партнерами, чтобы разрешить любые обеспокоенности перед саммитом» НАТО в Мадриде. По его словам, «Великобритания готова оказать поддержку». Джонсон заявил о рисках, которые, по его мнению, Россия представляет для своих европейских соседей, и в этой связи «подчеркнул, что Финляндия и Швеция были бы ценным дополнением для альянса НАТО». Кроме того, сообщается, что Джонсон и Эрдоган «договорились совместно работать над тем, чтобы разблокировать жизненно важные маршруты поставок запасов украинского зерна и ослабить повышение мировых цен на продовольствие».
Тем временем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил Fox News, что «без одобрения со стороны Турции присоединение» Финляндии и Швеции к НАТО «будет невозможно». Он подчеркнул, что Турция «является одной из ключевых стран – членов НАТО, у нее одна из сильнейших и самых больших армий в НАТО, это большая, важная страна, поэтому финны и шведы должны со всей серьезностью отнестись к ее озабоченностям». Венгрия рассчитывает на то, что страны смогут достичь договоренности с Турцией.
Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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В США назвали «катастрофическим провалом» прием в НАТО союзников СССР
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Переброска оружия НАТО к российским границам на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой, заявил эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман.
Он назвал «катастрофическим провалом» решение принимать в ряды альянса бывших советских союзников, принятое НАТО в 1994 году.
«Главным международным вызовом 1990-х было надежное сближение России с западным миром. Запад должен был налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО», – передает РИА «Новости» слова Трейсмана.
Он считает, что успех в этих начинаниях смог бы обеспечить безопасность в Восточной Европе. Однако этого так и не случилось, и Чехия, Венгрия и Польша вступили в НАТО уже в 1999 году.
«Вместо этого Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на восток», – заключил эксперт.
Ранее ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар сообщил, что развязанная США «новая холодная война» с Россией может привести к крайне плачевным результатам.
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В Турции обвинили США в намерении развязать войну России с НАТО
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Пытаясь сделать Швецию и Финляндию членами НАТО, США стремятся спровоцировать военный конфликт с Россией, но вето Турции на расширение альянса мешает Вашингтону реализовать эти планы, заявил журналист Недим Шенер в колонке для Hurriyet.
По мнению обозревателя, политика Соединенных Штатов направлена на усиление своей роли глобального гегемона в современном мире, а самым значимом союзником Вашингтона на этом пути выступает Великобритания, передает РИА «Новости».
«Они заручились поддержкой некоторых стран Евросоюза, прежде всего Германии, хотя и с трудом. Рассчитывают расширить сферу влияния НАТО и ослабить Россию, втянув ее в конфликт. Поэтому после Украины выложили карту Финляндии и Швеции. Хотят, чтобы две страны, которые до сих пор были известны своим нейтралитетом на международной арене, стали членами военного альянса», – объяснил Шенер.
При этом журналист отметил, что именно Анкара может помешать планам США устроить глобальный конфликт. «Если Турция скажет «нет» членству двух стран в НАТО и наложит вето, то сделает важный шаг для всего мира, и прежде всего для самих Швеции и Финляндии. Блокировка вступления этих государств в НАТО будет означать, что игра Америки, которая стремится разжечь большой конфликт, спровоцировав в том числе Россию, будет сорвана», – заключил Шенер.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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На Украине обвинили Эрдогана в шантаже НАТО
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «шантажирует» НАТО для снятия санкций за покупку российских С-400 в обмен на смену позиции по членству Финляндии и Швеции в альянсе, написал украинский обозреватель Юрий Панченко в статье для интернет-издания «Европейская правда».
Публицист напомнил, что в 2019 году Анкара приобрела у Москвы четыре комплекса ПВО, заплатив за них 2,5 млрд долларов. В ответ на это США ввели ограничительные меры против Турции, передает РИА «Новости».
«Так что же тогда является главной целью шантажа Эрдогана? Похоже на то, что ключевое требование Турции адресовано именно к США и касается вопроса продажи оружия», – пришел к выводу Панченко.
Автор статьи сравнил позицию Турции с демаршем Венгрии, которая грозит наложить вето на шестой пакет санкций ЕС против России, в первую очередь, из-за эмбарго на нефть. «Анкара также пытается заработать на санкциях, планируя увеличить поток российских туристов», – выразил мнение обозреватель.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции
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Власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс, сообщило агентство ДПА со ссылкой на источники в организации.
По его информации, в Североатлантическом альянсе в среду планировалось обсудить поданные послами Финляндии и Швеции заявки на вступление их государств в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали. Турецкая сторона дала ясно понять, что в настоящий момент не может одобрить их начало, передает сообщение ДПА ТАСС.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что президент Турции Тайип Эрдоган не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к терроризму, в частности членов Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.
Другой причиной отказа Эрдоган назвал введение ограничений на поставки оружия из этих стран в Турцию. Как известно, Финляндия и Швеция запретили экспорт оружия после турецкой интервенции в Сирию в 2019 году. Целью той операции была очистка севера Сирии от курдского ополчения.
Также газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
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В Раде раскрыли план Турции обменять членство в ЕС на расширение НАТО
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Блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Турция пытается добиться присоединения к Евросоюзу, заявил депутат Рады Максим Бужанский.
«Финляндия и Швеция подарили Турции уникальный шанс обменять их вступление в НАТО на вступление Турции в Евросоюз», – передает РИА «Новости» слова Бужанского.
Политик также вспомнил русскую поговорку «не было бы счастья, да несчастье помогло» и предположил, что она крайне точно характеризует сложившуюся ситуацию.
Ранее на Украине обвинили президента Турции Тайипа Эрдогана в шантаже НАТО. Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Финляндия заверила в отказе размещать ядерное оружие стран НАТО
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня.
«Эта тема не обсуждается. И все зависит от наших национальных решений. Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим. И мне не кажется, что есть заинтересованность [НАТО] размещать ядерное оружие или открывать свои базы в Финляндии», – передает ТАСС слова премьера в опубликованном в газете «Коррьере делла сера» интервью.
При этом она надеется, что ее страна сохранит статус посредника в международных процессах, каким отличалась при сохранении нейтралитета. «Вступление в НАТО – это акт мира, а не объявление войны», – утверждает Марин.
Она также заявила, что у страны уже наработана высокая оборонная способность, а на оборону тратится уже больше 2% ВВП. Премьер выразила уверенность, что с Турцией, которая пока не поддержала прием новых членов в НАТО, нужно вести диалог.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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В Германии обвинили Китай и Турцию в провале санкций против России
Западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, которые воздержались от широкой поддержки ограничительных мер в отношении Москвы, говорится в статье немецкого издания Suddeutsche Zeitung.
«Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».
Авторы публикации отметили, что российская экономика остается стабильной, несмотря на санкционное давление. «Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения», – констатирует издание. К такому результату, по мнению автора материала, привели такие меры Центрального Банка России, как снижение ключевой ставки до 14%, а также решение принимать оплату за газ в рублях.
Во вторник дипломатический источник в ЕС сообщил, что Евросоюз приблизился к пределу введения антироссийских санкций. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета против России – это вопрос недель.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, ЕК уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах неготовности стран Евросоюза отказаться от российской нефти.
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В США назвали «секретное оружие» России внутри НАТО
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На сайте американского телеканала Fox News вышла статья, в которой Турцию называют «секретным оружием» России внутри Североатлантического альянса из-за ее позиции по Украине и вопросу расширения альянса.
«Решение президента Турции Реджепа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО – далеко не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению автора статьи, турецкий лидер активно пытается дестабилизировать альянс после того, как в 2016 году часть военных хотела его свергнуть.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
С самого начала конфликта на Украине Турция не вводила санкции против России. Кроме того, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. При этом в 2020 году Вашингтон сам ввел санкции против Анкары из-за покупки российского комплекса С-400.
Из-за позиции Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО все чаще звучат призывы об исключении Анкары из Североатлантического альянса.
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Президент Хорватии призвал заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
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Президент Хорватии Зоран Миланович намерен использовать право вето и заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО по примеру Турции, сообщает Associated Press.
По данным агентства, у Милановича возник спор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем по поводу того, стоит ли поддержать заявки скандинавских стран на вступление в альянс. До ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО в хорватском парламенте президент хочет внести изменения в избирательный закон Боснии, которые облегчили бы боснийским хорватам процесс избрания их представителей на руководящие должности в стране, пишут «Ведомости».
Ранее Миланович заявил о намерении поговорить с послом республики при НАТО Марио Нобило, чтобы тот проголосовал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.
Хорватский президент также призвал официальный Загреб добиться изменений избирательного законадательства БиГ в пользу местных хорватов и потребовал до того момента от депутатов сабора (парламента) не поддерживать расширение НАТО на две скандинавские страны.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. В тот же день президент Хорватии Зоран Миланович заявил о намерении отговорить посла страны в НАТО от поддержки заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.
В марте страны Запада призвали Сербию и Косово воздержаться от эскалации. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на Балканах запахло «вторым фронтом» спецоперации.
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Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы
Украинская сторона заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, чтобы использовать их в качестве живого щита, сообщают СМИ.
«По информации, полученной нами, 21 из кораблей, которым не разрешили выйти из одесского порта, принадлежат Турции. Украина не хочет, чтобы эти корабли уходили, ссылаясь на «опасность», ссылаясь на оставшиеся в море мины. Россия открыла коридор безопасности, но до сих пор не пропускают. Но основная цель другая. Если иностранные корабли уйдут, украинцы станут явной мишенью – и Одесса скоро падет. По этой причине украинцы не пускают иностранные суда, в том числе 21 (турецкий) корабль», передает РИА «Новости» со ссылкой на Aydinlik.
По данным издания, одной из причин стало то, что Украина рассчитывает на нанесение Россией ударов по турецким кораблям, а это может вызвать напряженность в турецко-российских отношениях.
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