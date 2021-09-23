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23 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 11:09  |  vz.ru
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Израиль вооружит арабов с хитрым расчетом

«Железный купол» превращается в геополитическое оружие Израиля REUTERS/Amir Cohen
Саудовская Аравия захотела приобрести у Израиля систему ПРО «Железный купол». Раньше такая сделка казалась немыслимой из-за враждебных отношений двух стран, но постоянные угрозы с территории Йемена и Ирака поставили саудитов в незавидное положение. Согласится ли Израиль на поставки арабам уникальной военной системы и каковы шансы России продать Эр-Рияду С-400 «Триумф»? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Вашингтон приступил к закату Европы в ручном режиме

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Много говорится о расколе Запада, о потере доверия и о «недопустимом» и «несоюзническом» поведении. Но из-за чего? Из-за нескольких подлодок? Из-за денег? Дело тут вовсе не в субмаринах, не в миллиардах долларов и не в очередном хамском поступке США, а в чем-то гораздо более существенном. Подробности...

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Елена Кондратьева, журналист
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Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Израиль вооружит арабов с хитрым расчетом

    «Железный купол» превращается в геополитическое оружие Израиля    23 сентября 2021, 11:06
    Фото: REUTERS/Amir Cohen
    Текст: Елена Лексина,
    Николай Васильев,
    Михаил Мошкин

    Саудовская Аравия захотела приобрести у Израиля систему ПРО «Железный купол». Раньше такая сделка казалась немыслимой из-за враждебных отношений двух стран, но постоянные угрозы с территории Йемена и Ирака поставили саудитов в незавидное положение. Согласится ли Израиль на поставки арабам уникальной военной системы и каковы шансы России продать Эр-Рияду С-400 «Триумф»?

    Саудовская Аравия рассматривает возможность приобретения систем противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» производства израильских компаний Rafael, Barak ER и Israel Aerospace Industries. Источник американского портала Breaking Defense, близкий к военному ведомству Израиля, сообщил, что «интерес Саудовской Аравии к израильским системам достиг практической фазы».

    По данным Breaking Defense, в Минобороны Израиля заключат сделку с саудитами только после одобрения со стороны США. При этом те же источники сообщили, что в саудовской столице Эр-Рияде также рассматривают варианты приобретения средств ПВО у России и Китая.

    На первый взгляд, сообщения о израильско-саудовских контактах выглядят неожиданно. Начнем с того, что Саудовская Аравия де-юре не признает существование Государства Израиль. Саудовское королевство – «хранитель двух святынь», Мекки и Медины, и одновременно прямой преемник ваххабитских эмиратов Аравии. Третий по значению священный город ислама, Иерусалим, с точки зрения многих в исламском мере, захвачен «сионистским образованием». Но, как полагают в Breaking Defense, технические характеристики израильского «Железного купола» побуждают саудитов к контактам с абсолютными антагонистами.

    Система ПРО, которую Израиль применяет для защиты от воздушных ударов, прежде всего с палестинских территорий, предназначена для нейтрализации ракет средней и малой дальности, дронов и артиллерийских снарядов. Дальность стрельбы составляет от двух до 40 километров. Ракета взрывается вблизи от цели и тем самым уничтожает ее. Входящая в «Железный купол» РЛС может сопровождать более 120 целей и поражать 20 одновременно. Дальность обнаружения составляет от пяти до 70 километров.

    Одной батареи достаточно для защиты городской территории площадью примерно 150 квадратных километров (это больше площади Парижа). Тем не менее способность «Железного купола» противостоять возникающим новым угрозам (рои дронов, наступающие крылатые ракеты) еще не доказана. Сообщается, что производители работают над улучшенной версией.

    Ряд источников американского портала Breaking Defense утверждают, что Эр-Рияд уже несколько лет ведет с Тель-Авивом переговоры на «низком уровне» о «Железном куполе». Но активность саудовцев начала набирать обороты, когда стало ясно, что США собираются вывести свои средства ПВО из королевства. С авиабазы Принц Султан в 115 километрах от Эр-Рияда уже исчезли американские батареи THAAD и Patriot. Эти установки, напомним, были развернуты после удара йеменских повстанцев-хуситов по нефтепромыслам Саудовской Аравии в 2019 году.

    Сообщения об активизации контактов саудитов и Израиля по военной линии появились еще в конце 2020 года. «Израиль поступит правильно, предложив королевству помощь в защите своих стратегических объектов от растущей угрозы со стороны Ирана», – цитировало в марте издание Jerusalem Post военного аналитика Йоэля Гузанского, эксперта Института проблем национальной безопасности Тель-Авивского университета.

    В 2015 году Саудовская Аравия начала операцию в Йемене против шиитских повстанцев-хуситов, которых поддерживает Иран, напомнил Гузанский. С этого момента саудитам угрожают беспилотники и ракеты дальнего действия, запущенные с йеменской территории. С другой стороны, США выразили недовольство наступательными операциями Эр-Рияда. Израиль же может оказать помощь саудитам против общего регионального противника – Ирана. Тем более, как отметил Гузанский, «Израиль обладает передовыми возможностями» в области ПВО и ПРО, «и в прошлом даже были сообщения о том, что Саудовская Аравия пытается закупить у Израиля системы «Железный купол».

    Отметим, что нынешние информационные утечки о возможном израильско-саудовском контракте прозвучали на фоне сообщений о проблемах в военно-техническом сотрудничестве Соединенных Штатов с обоими ближневосточными союзниками – и с Израилем, и с Саудовской Аравией. В четверг Jerusalem Post констатировала: по инициативе руководства демократов в Палате представителей Конгресса США из американского военного бюджета было отозвано около 1 млрд долларов, которые планировалось передать на поддержку израильского «Железного купола».

    Инициатором этого решения стали две женщины-конгрессмены из фракции «Демократических социалистов» – Александрия Окасио-Кортес и ее коллега, дочь палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб. Та же Окасио-Кортес на прошлой неделе внесла поправку в законопроект об оборонном бюджете США, которая приостанавливает передачу Израилю боеприпасов Boeing Joint Direct Attack (JDAM) на сумму 735 млн долларов. JDAM – это комплекты, которые превращают неуправляемые бомбы в высокоточные боеприпасы. Окасио-Кортес мотивировала решение тем, что эти вооружения Израиль использует в операциях против ХАМАС, в которых погибли мирные жители сектора Газа.

    Показательно, что в том же «прогрессивно-демократическом» пакете поправок в военный бюджет содержится пункт, запрещающий поставки оружия саудовскому спецподразделению, которое подозревают в причастности к гибели журналиста Джамаля Хашогджи.

    Таким образом, вполне логично, что израильтяне и саудиты, столкнувшись с похожими трудностями, и перед лицом общего оппонента – Ирана, принимают решение о кооперации.

    Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский уверен в правдивости сообщений о намерениях Эр-Рияда купить израильский «Железный купол». Это вынужденный шаг саудовцев после вывода американцами своих систем ПВО, потому что

    «президенту США Джо Байдену наплевать на все обязательства Дональда Трампа».

    «У Саудовской Аравии критическая ситуация, по ней наносятся удары с территории Йемена. Хуситов они не разгромили, хотя и разнесли вдребезги всю страну. По ним идут атаки беспилотниками и ракетами с территории Ирака, за что надо «поблагодарить» Иран», – сказал Сатановский.

    Сатановский заверил, что возможной сделке по приобретению «Железного купола» не должно способствовать взаимное политическое признание, как это произошло в августе прошлого года с Объединенными Арабскими Эмиратами. «Израильтяне уже давно формируют систему военной безопасности объектов саудовцев против Ирана. Эр-Рияд напрямую взаимодействует с израильтянами, наплевав на все на свете, включая всю предыдущую историю их отношений. Не до того им, жить хочется. Не на кого опираться монархиям Персидского залива, просто нет другой региональной силы, кроме Израиля, который всегда под боком», – уверен эксперт.

    Впрочем, бывший израильский консул в Москве, политолог Алекс Векслер не исключает установление дипотношений Израиля и Саудовской Аравии перед заключением сделки, напомнив о многолетних тесных неофициальных связях между двумя странами. Главным условием продажи «Железного купола» саудовцам станут обязательства Эр-Рияда «не передавать израильские оружейные секреты в другие страны», сказал Векслер газете ВЗГЛЯД.

    Собеседник называет «Железный купол» лучшей системой в своем классе, потому что точность попаданий составляет 90-95%. «Если «Железный купол» защищает от ракет израильские города с большим населением, в том числе русскоязычные, то он способен защитить и саудовские нефтепромыслы от ракет хуситов из Йемена», – уверен израильский эксперт.

    Эксперты не исключают, что саудиты, вынужденные диверсифицировать свои военные закупки, обратятся не только к Израилю, но и к России. По мнению Сатановского, планы саудовцев по закупке «Железного купола» не помешают им приобрести у России комплексы С-400, потому что в королевстве «катастрофическая ситуация» после того, как атаки хуситских беспилотников наполовину сократили экспорт нефти. По его словам, если представить себе, что удар произойдет по опреснительным заводам, то «без воды Саудовская Аравия просто загнется».

    Напомним, что в начале сентября Госдеп призвал союзников США избегать крупных оборонных сделок с Москвой. Это сообщение прозвучало в связи с заключением соглашения России и Саудовской Аравии о военном сотрудничестве. Документ был подписан в конце августа на форуме «Армия-2021» заместителем министра обороны России Александром Фоминым и его саудовским коллегой принцем Халедом бен Салманом.

    В 2017 году Россия согласилась продать Саудовской Аравии оружия на 3 млрд долларов, включая права на местное производство противотанковых ракет «Корнет-ЭМ», многозарядных ракетных установок ТОС-1А «Солнцепек», автоматических гранатометов АГС-30, автоматов Калашникова и боеприпасов. Однако эти сделки в значительной степени застопорились. Но уровень оборудования, который обсуждается сейчас, имеет более высокие возможности – и более высокое геополитическое влияние на Соединенные Штаты.

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