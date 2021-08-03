Нападение на танкер вскрывает тайную политическую игру

Западные страны вновь грозят Ирану серьезными последствиями – возможно, вплоть до ракетных ударов. Виной всему загадочное нападение на танкер, произошедшее у побережья Омана. Почему доказательства вины Тегерана сомнительны, а весь этот сюжет порождает массу конспирологических версий, парадоксально сближающих интересы Израиля и Ирана?

«Хаос – это лестница», – говорил Петир Бейлиш из «Игры престолов». Эта же формула работает в международных отношениях. Умеющие и желающие взбираться наверх рассматривают хаотичные, нелогичные события и/или процессы не как что-то ужасное или непонятное, а как инструменты, позволяющие усиливать свои позиции. А иногда сами стоят за возникновением этих событий.

Одно из этих событий – абсолютно нелогичное, на первый взгляд – произошло в конце июля недалеко от побережья Омана.

Хайли лайкли

Танкер Mercer Street, ходящий под флагом Либерии и управляемый израильской компанией Zodiac Maritime LTD (хотя сам танкер японский), был атакован с воздуха – предположительно, беспилотником-камикадзе. Не было никакой попытки захвата (то есть возле борта не крутились лодчонки с сомалийскими пиратами) или желания уничтожить судно. Просто одиночный удар, убивший двух членов команды (капитана-румына и гражданина Великобритании). После удара команда смогла восстановить управление и под эскортом подошедших американских кораблей увести судно в порт.

В произошедшем страны Запада (Великобритания, Соединенные Штаты) и Израиль сразу же обвинили Иран. «Иран совершил нападение на корабль, этому существуют разведдоказательства», – заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. «Эти обвинения абсолютно безосновательны… Все эти заявления содержат противоречивые фразы… Сначала обвиняют Иран без предоставления каких-либо документов, а затем говорят о том, что это было возможно», – отвечают в иранском МИД (видимо, не знающем о западном принципе «хайли лайкли»).

С другой стороны, а кого еще мог обвинить госсекретарь Блинкен? Кто еще мог атаковать дроном-камикадзе танкер у берегов Омана?

Хуситы? Они находятся далеко, да и бомбить израильтян им смысла нет. Сомалийские пираты? Они еще дальше, да и не имеют такого вооружения. Окопавшаяся на части Йемена и поддерживаемая Саудовской Аравией группировка типа Аль-Каиды на Аравийском полуострове (запрещенная в РФ)? Такие вещи говорить некомильфо, ибо выяснится, что в Йемене США (воевавшие против хуситов) бомбили не тех. Остается только Иран.

Неудивительно, что сейчас напряжение в Заливе резко растет. Израильтяне играют мускулами. По словам министра обороны Израиля Бени Ганца, его страна ответит на атаку как пожелает и когда пожелает. Об ответном ударе, пусть и более взвешенно, говорят американцы. «Мы работаем с нашими партнерами для определения наших следующих шагов. Консультируемся с региональными и внерегиональными правительствами по вопросу достойного ответа, который последует», – заявил Энтони Блинкен.

Иран в ответ уверяет, что «авантюры» не останутся без его ответа, и вина за то, что последует, ляжет на США и Великобританию.

Общая угроза

Тут иранцы, скорее всего, не совсем правы. Создателями этого хаоса стали уж точно не Соединенные Штаты и, вероятно, не Великобритания – для них он не является лестницей. Вероятных организаторов двое. Два злейших врага, у которых – в чем прелесть хаоса – одинаковый мотив.

Первый кандидат – это сам Израиль. Не исключено, что перед нами попытка запустить многоходовку для срыва переговоров по восстановлению американо-иранской ядерной сделки. Сделки, которая рассматривается в Израиле как легитимация иранской ядерной программы – экзистенциальной угрозы для еврейского государства.

Суть многоходовки проста. Израиль совершает провокацию, Иран жестко отвечает, Израиль позиционирует этот ответ как акт иранской агрессии, подтягивает к защите от агрессии Соединенные Штаты – и вуаля, процесс переговоров сорван, стороны разбежались по окопам. И Израиль уже пытался ее реализовать. В апреле израильтяне организовали взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе – в надежде на то, что иранцы не простят. Однако Тегеран проявил стойкость и выдержку, прекрасно понимая израильскую игру.

Поэтому, возможно, сейчас израильтяне немного изменили схему. Предположим такую версию. Может быть, они сами организовали удар по нужному судну (оператором которого является израильская компания), везущему нужный груз (углеводороды), в нужном месте (около входа в Оманский залив)? Все для того, чтобы показать – иранский режим не просто покусился на израильтян, он угрожает всему миру.

«Иран – это не просто израильская проблема, а экспортер терроризма, разрушений и нестабильности, которая бьет по всему миру. Мы не можем молчать перед лицом иранского терроризма, который еще и подрывает свободу навигации», заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

«Это не только дело Израиля. Весь мир видит результаты иранской агрессии и должен предпринять какие-то действия. Любое возможное соглашение с Ираном также должно касаться его агрессии в регионе, а также того вреда, который он причиняет невинным людям и мировой экономике», – говорит министр обороны Бени Ганц. Переводя на русский язык, Ганц требует включить в возможную ядерную сделку между США и Ираном пункты, не касающиеся напрямую ядерного вопроса – прекрасно понимая, что Тегеран никогда не согласится на такие довески.

Иранский интерес

При этом израильскую игру – вольно или невольно – поддерживает большая часть американского журналистского, политического и академического сообщества. Заголовки газет и политические эфиры в США полны призывов наказать Иран. «Еще одно послание от Ирана Байдену», – озаглавлена редакционная статья в Wall Street Journal. И сразу в лоб, с первых строчек, издание пишет: «Сколько еще иранских ударов по лицу должен получить президент Байден для того, чтобы признать: он не может изменить злобное поведение Ирана через возврат к ядерной сделке 2015 года».

В то же время эти заголовки, а также заявления израильских, американских и британских властей (еще, конечно, румынских, но вряд ли кто-то в большой политике считается с мнением этой страны) льют воду на мельницу другой силы, которая также способна организовать удар по танкеру. И это - ряд представителей иранской элиты, прежде всего из числа радикальных консерваторов и/или генералов Корпуса Стражей Исламской Революции).

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Силы, которая по идеологическим и меркантильным соображениям (тот же КСИР контролирует серые внешнеторговые операции) не заинтересован в стабилизации ирано-американских отношений и снятии санкций. Которая точно так же, как израильтяне, заинтересована в срыве переговоров по ядерной сделке и резком ужесточении внешней политики Ирана.

Примечательно, что сама атака произошла за считанные дни до инаугурации нового иранского президента Ибрагима Раиси, выступающего с гораздо более жестких позиций по отношению к Западу, чем его предшественник Хасан Роухани. Соответственно, эти силы точно так же, как израильтяне, заинтересованы в ответном ударе Запада по иранским объектам. Чтобы тем самым зацементировать отказ Ирана не только от ядерной сделки, но и от любых дальнейших переговоров с Западом.

На выходе получается очень опасная ситуация. Два противника создают и используют хаос для того, чтобы забраться по одной и той же лестнице, а решение проблемы возложено на плечи Соединенных Штатов, связанных по рукам и ногам рядом американских же политический пут (например, Вашингтон теперь не может сказать, что за атакой стоял не Иран). Однако вопрос даже не в том, смогут ли США вылавировать из всей этой ситуации, а в том, захотят ли? Станут ли вообще заморачиваться – или, по привычке, решат положиться на силу бомбардировщиков?