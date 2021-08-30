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30 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 12:20  |  vz.ru
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К исчезновению газового топлива в России причастна Украина

Российское газовое топливо неожиданно исчезло с заправок в некоторых регионах Максим Богодвид/РИА Новости
Ряд российских регионов столкнулся с нехваткой сжиженного углеводородного газа на АЗС. В Крыму и Татарстане люди не могут заправить газом свои автомобили, а также газовые баллоны в самый разгар консервации. Дефицит привел к резкому скачку цен на СУГ. В это время на Украине российские поставщики бьют рекорды по экспорту.  Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Успехи и неудачи ВМФ СССР в Великой Отечественной обросли мифами

Действия ВМФ СССР во время Великой Отечественной до сих пор вызывают споры историков Роберт Диамент/РИА Новости
Восемьдесят лет назад советский Военно-морской флот понес страшные потери в ходе Таллинского перехода – погибли тысячи людей, десятки кораблей были уничтожены. О причинах этой трагедии и о советских мифах относительно роли ВМФ в Великой Отечественной войне газете ВЗГЛЯД рассказал историк Мирослав Морозов. Подробности...
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Месть Лукашенко Литве приносит пользу России

Каждая грузовая фура теперь будет отслеживаться Виктор Драчев/ТАСС
«Исправно работавшей много лет литовской схеме обхода российских контрсанкций пришел конец». Такими словами эксперты комментируют новые правила транзита товаров через Белоруссию из Евросоюза. Почему Лукашенко наконец решил прикрыть источник «белорусских креветок» и других подобных товаров – и как это будет реализовано чисто технически? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Украинская экономика сломалась под грузом политики

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
С этого года главным драйвером экономического роста на Украине окончательно стал аграрный сектор. Из чего следует, что – какими бы ни были официальные данные – последней каплей на пути к деиндустриализации страны стало экономическое отделение Донбасса. Подробности...

Почему Россия не овладела Восточной Пруссией еще в 1914 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
«Цитадель германского милитаризма», казалось, могла попасть в русские руки еще в Первую мировую – но что-то пошло не так. В чем было дело? Подробности...

Либералы построили параллельное прокси-государство

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Необходимо крайне трезво оценивать это странное, параллельное ино-государство. Оно живет, оно пульсирует, оно строится, оно защищается, оно обрастает институтами. Подробности...
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За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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    Месть Лукашенко Литве приносит пользу России

    Каждая грузовая фура теперь будет отслеживаться    30 августа 2021, 11:10
    Фото: Виктор Драчев/ТАСС
    Текст: Валентин Жуков

    «Исправно работавшей много лет литовской схеме обхода российских контрсанкций пришел конец». Такими словами эксперты комментируют новые правила транзита товаров через Белоруссию из Евросоюза. Почему Лукашенко наконец решил прикрыть источник «белорусских креветок» и других подобных товаров – и как это будет реализовано чисто технически?

    30 августа 2021 года вступает в силу постановление Совета министров Белоруссии от 28 июля 2021 г. № 439. Данным постановлением вводится обязательное применение навигационных пломб при ввозе в Белоруссию товаров автомобильным транспортом, в том числе следующих транзитом, с территории Литовской Республики.

    Зачем нужна навигационная пломба?

    Навигационная пломба – устройство, которое позволяет отслеживать передвижение грузов. Она устанавливается на границе, а снимается таможней в конечном пункте следования грузовика. Такие устройства применяются при выявлении признаков несоблюдения законодательства, а также при неоднократном нарушении перевозчиком правил транзита товаров. Впрочем, в постановлении белорусского Совмина сделано исключение для грузовиков, которые перевозят в Белоруссию по территории Литвы товары из Калининградской области в рамках таможенного транзита. Также навигационные пломбы можно не использовать тяжеловесным или крупногабаритным транспортным средствам, для проезда которых необходимо получать специальное разрешение.

    Тут нужно учитывать, что около 70% грузов, которые пересекают белорусскую границу – транзитные. «С помощью электронных пломб мы можем в режиме реального времени отслеживать нахождение транспортного средства. Как это реализуется на практике? Вместо обычной пломбы мы ставим навигационную. Она работает через системы спутниковой связи GPS, ГЛОНАСС, а также в сетях мобильных операторов. Транзит грузов становится полностью прозрачным. Отправители, получатели, таможенные органы смогут в любой момент отследить их прохождение по территории ЕАЭС», – говорит представитель белорусской таможни Андрей Большаков.

    Следует отметить, что постановление о навигационных пломбах появилось в Белоруссии не внезапно. Испытания, в ходе которых проходила обкатка данной технологии, состоялись еще в позапрошлом году. «Во-первых, это серьезный барьер на пути нелегального перемещения товаров. Проще говоря – контрабанды. Во-вторых, исключаются незаконные махинации с грузами, обеспечиваются их сохранность и безопасность. В-третьих, увеличивается скорость доставки», – отмечал Большаков.

    Руководитель белорусского Таможенного комитета Юрий Сенько два года назад сообщал: «В Беларуси была разработана программа использования электронных пломб, был определен национальный оператор. Соответствующие программные продукты плотно увязаны с программными продуктами таможенной службы Беларуси. Мы провели эксперименты по контролю за движением грузов под сопровождением пломбы до России и Казахстана и обратно. И ни один груз не исчез, маячок отслеживался на всем пути. Пломбы белорусского производства зарекомендовали себя очень положительно. А сейчас мы со своим национальным оператором разработали национальный сегмент белорусского участка, чтобы этот участок мог состыковываться с оператором другого государства».

    В свою очередь директор компании-оператора Владимир Пташник рассказал: «Вещь надежная. Мы пробовали ее топить в воде, бить электрошокером, создавали всевозможные помехи. Пломба по-прежнему передает сигнал. Если происходит ее вскрытие, об этом тут же становится известно оператору. Незамеченным уйти с установленного маршрута тоже не получится». 

    Наблюдатели, интересующиеся региональной тематикой, сразу поняли значение этого факта. «Тем временем исправно работавшей много лет литовской схеме обхода российских контрсанкций пришел конец. И кормившимся с этой схемы литовским политикам и силовикам будет теперь очень грустно (в отличие от латышей)», – отмечает российский историк Александр Дюков.

    Препятствие, которое пытались преодолеть

    Когда-то производители продуктов из Прибалтики очень хорошо зарабатывали на лежащем у них под боком необъятном российском рынке. По данным аналитиков литовской национальной Ассоциации автомобильных перевозчиков Linava, до ввода российского эмбарго на импорт продуктов из стран Евросоюза грузовики из Литвы совершали за год около 200 тысяч рейсов в Россию. Общий годовой оборот грузоперевозок составлял до миллиарда евро.

    Но потом пришел 2014 год, принесший начало «войны санкций». Реагируя на санкции, введенные западным сообществом против РФ, Москва опустила «железный занавес» перед производителями продуктов из ЕС. В числе наиболее пострадавших оказались страны Прибалтики, исправно сбывавшие в РФ свою молочную, рыбную, мясную и прочую пищевую продукцию. Ущерб понесли не только производители, но и перевозчики. «Общеизвестно, что Россия своими действиями старается оказать влияние на экономику нашей страны. Поскольку наши перевозчики активно работают на российском рынке, удар как раз по ним и пришелся», – жаловался главный экономист литовского филиала банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

    Естественно, литовские транспортники и производители тут же кинулись искать обходные пути.

    «Обойти жесткий контроль российских таможенников водители литовских грузовых компаний решили со стороны Белоруссии. Ранее для доставки грузов в Россию они пользовались латвийско-российской границей. Но сейчас прохождение всех таможенных процедур занимает там до семи дней. Российские таможенники особо строго инспектируют литовские фуры, поскольку подозревают случаи ввоза запрещенных санкциями товаров. Белорусы пока более лояльны», – писала на исходе 2014 года российская журналистка Алина Распопова.

    «Оказалось, что из-за процессов, которые начались в конце прошлого месяца, нашим водителям пришлось по неделе и больше простаивать, ожидая досмотра на латвийско-российской границе. К нам начали применять специальные досмотры, поскольку таможенники считали, что литовские перевозчики представляют собой больший риск, а груз, который они везут, может находиться под эмбарго», – горько жаловались в декабре 2014-го литовские транспортники.

    При этом Москва со временем принудила опосредованно участвовать в «санкционной войне» и союзный Минск. Сначала реакцией литовских бизнесменов на действия белорусов были обида и непонимание. «Белорусы развернули два наших грузовика, которые везли мясо. Товары не проверялись, к качеству претензии предъявлены не были. Просто они сказали, что страна присоединилась к российскому эмбарго», – жаловался, например, в 2015 году глава группы литовских предприятий Biovelа Виргингиюс Кантаускас. Впрочем, изначально действия белорусов в этом плане не отличались твердостью и последовательностью – слишком сильно ссориться с соседями они не хотели. «Белорусская таможня на этой неделе внимательнее проверяет грузовой транспорт, но очередей около таможни или массовой остановки грузов, по нашим данным, нет», – говорил в том же 2015-м президент ассоциации Linavа Эрландас Микенас.

    Тем более, что за последние годы были внедрены простые, но эффективные «схемы» обхода введенных РФ санкций – причем, надо признать, участвуют в них в том числе и некоторые недобросовестные российские бизнесмены. И территорией для воплощения этих «схем» стала именно Белоруссия. Российские пограничники, а также мобильные группы в составе таможенников, пограничников, полицейских и инспекторов Россельхознадзора с 2014 года стали устраивать засады на облюбованных контрабандистами трассах, ведущих в обход пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Такие вылазки приводили к солидным «уловам», но полностью перекрыть ручеек санкционки не могли.

    Тем более, что нарушители становились все хитрее, доказывать незаконное происхождение продуктов оказывалось куда сложнее, чем раньше. В прессе стали появляться сведения о том, что в Белоруссии появилась целая индустрия, работающая над превращением санкционного товара в легальный продукт. Притчей во языцех стали «белорусские креветки» и «белорусская семга». Сами белорусские власти, впрочем, такие обвинения отрицали. «Беларусь не переклеивает наклейки на санкционные продукты, а перерабатывает импортируемое сырье», – категорично заявлял Александр Лукашенко. Правда, он признавал, что, дескать, случаи переклеивания и подделок накладных на санкционные продукты в Белоруссии бывают: но, дескать, это «мизер, даже не полпроцента, а сотые процента – мы с этим боремся».

    Механизм мошенничества

    Разберем в качестве наглядной иллюстрации один из множества примеров. Сотрудники белорусской Оперативной таможни установили два факта подмены товаров, которые перевозили транзитом из Литвы в адрес российских получателей. В первом случае в российском грузовике вместо полимера, заявленного в документах, оказалась свежемороженая рыба, во втором вместо эмульгатора – яблоки. Во время проверки установлено, что в данном авто, которое въезжало в Беларусь из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог», изначально действительно находился полимер. На территории Беларуси его подменили свежемороженой рыбой.

    Механизм мошенничества оказался прост. Для этого вскрыли наложенные при пересечении таможенной границы на грузовой отсек средства идентификации и повторно их использовали. Такую же схему подмены товара установили таможенники при контроле автомобиля Volvo, направлявшегося в Россию через Лиозненский район. Водитель транспортного средства предъявил документы на товар, отличный от фактически перевозимого в грузовом отсеке: по документам в авто находилось более 18,5 тонн эмульгатора, по факту – порядка 21 тонны яблок. Товар, на законных основаниях перевозившийся из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог», также был заменен на территории Беларуси. А средство идентификации, которым был опломбирован грузовой отсек, точно так же, как и в первом случае, вскрыли и наложили повторно.

    События последнего времени общеизвестны – активное участие Литвы в подготовке свержения законных властей, в прошлогодней попытке антигосударственного переворота в Белоруссии, рьяное лоббирование Вильнюсом на уровне ЕС все новых и новых санкций против Минска. После этого президент Белоруссии, что называется, сменил пластинку.

    «Если поляки и литовцы барражировали в Китай и в Россию через нас, сейчас они будут летать или через Балтику, или через Черное море торговать с Россией. А о санкционной продукции, о той, на которую Россия ввела эмбарго, пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции. Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. Думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами, посмотрим, кто еще кого попугает», – заявил в августе 2020 года разъяренный Александр Лукашенко.

    В общем, белорусы, окончательно поняв, что дружба с Литвой у них не заладится, начали действовать куда жестче. Символично, что хотя технологию навигационных пломб обкатали еще два года назад, ввести повсеместно ее в употребление в Минске решились лишь сейчас.

    Навешивание электронных пломб на следующие из Литвы грузовики следует рассматривать в числе прочих ответных мер, введенных Лукашенко на объявленную ему войну. Белоруссия выводит из Литовской Республики свой транзит, пытается наводнить территорию соседа нелегальными мигрантами, а теперь вот объявила и войну литовской контрабанде. И скоро, надо полагать, многие литовцы и прочие жители ЕС ощутят это на собственных кошельках.


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