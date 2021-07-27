Почему украинцы считают себя единым народом с русскими

Опрос, который провели украинские социологи, дал неожиданный результат: почти половина опрошенных согласилась с утверждением Владимира Путина о единстве русского и украинского народов. Причем так считают не только на востоке страны, но и на западе. Более того, о единстве с русским народом говорит и молодежь Украины. Где русофобская пропаганда Киева дала сбой?

Более 41% украинцев «исторически и духовно» считают себя одним народом с русскими. Таков один из результатов опроса, проведенного 23-25 июля киевской социологической службой «Рейтинг» во всех регионах Украины. Исследователи провели опрос более 2,5 тысяч граждан страны по телефону, что повышает степень анонимности и защищенности респондентов.

С тем, что русские и украинцы исторически и духовно едины, согласны более 60% жителей восточных регионов и прихожан крупнейшей конфессии – каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата. Но даже на Западной Украине, с ее репутацией очага антироссийских настроений, о единстве двух народов сказали около 22% опрошенных. С тем, что украинцы и русские едины, неожиданно согласились 12% избирателей националистической партии «Свобода» (87% ожидаемо и резко несогласны) и 10% униатов – греко-католиков (при 88% против).

Результат тем более удивителен, если учесть, что социологи не скрывали – поводом провести опрос стала статья президента России Владимира «Об историческом единстве русских и украинцев». Российский лидер, напомним, обвинил Запад в желании сделать Украину плацдармом против России, что в 2014 году вызвало противодействие со стороны жителей Крыма и Донбасса. На Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских, живущих в республике, не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг, констатировал лидер России.

Казалось бы, само упоминание лидера так называемой «страны-агрессора» (так украинская пропаганда именует Россию) должно было бы отпугнуть участников исследования. С другой стороны, проявление антироссийских и русофобских взглядов на современной Украине – это то, что в социологии называется социально одобряемым поведением. «Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже еще выше», – заметил в Facebook киевский журналист Вячеслав Чечило.

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Важно обратить внимание еще на один показатель – мнения старшего поколения украинцев и молодежи в отношении россиян почти не различаются, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Эксперт отметил – с тем, что «русские и украинцы – один народ, принадлежащий к одному историческому и духовному пространству» согласились 44% украинцев в возрасте 18-29 лет, и это почти столько же, сколько в категории «60+» (42%). При этом в категории от 39 до 50 лет процент даже несколько ниже – 39%.

Традиционно украинская молодежь считается «потерянным поколением», предполагается, что на нее с детства воздействует националистическая пропаганда в прессе и соответствующее школьное образование, заметил Жарихин. «Но, скорее, старшее поколение находится в поле традиционных источников информации, поэтому на него больше действует украинская националистическая пропаганда через ТВ, газеты и радио, – указал собеседник. – В то же время молодежь черпает данные из Интернета, который остается территорией свободы.

В итоге молодое поколение украинцев имеет возможность получать альтернативную – более объективную – информацию

и делать самим выводы из происходящих событий».

Также, он назвал ожидаемым, что 22% так называемых «западенцев» признали в россиянах братьев. «Немалая часть жителей Украины, в том числе – западной, признают Россию центром славянской цивилизации, а также предметом подражания как в плане моды, так и в других сферах», – заметил Жарихин. Собеседник рассказал – он неоднократно был свидетелем того, как «западенцы» переходят с украинского языка на русский в общении, чтобы показать свою «продвинутость».

Не стоит забывать, что в эти 22% явно входят и закарпатские русины с их особой региональной идентичностью, отличной от идентичности жителей Галичины и Волыни, заметил эксперт. «Нужно отметить, что рост или уменьшение этого процента среди жителей западных областей Украины трудно спрогнозировать, поскольку данный показатель мало зависит от политики», – добавил политолог.

Вполне резонно, что украинцы восприняли позитивно (или, во всяком случае, не восприняли негативно) упоминание Путина в опросе, заметил Жарихин. По его мнению, «украинцы видят в российском президенте того, кого не видят в Зеленском – опытного и эффективного лидера».

Данные «Рейтинга» совпадают с опросами других социологических служб, поэтому «нынешние 41% – маркер отношения к России, а не только показатель согласия с тезисом Владимира Путина», отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Если бы этот результат включал в себя мнение жителей Донбасса, то процент был бы гораздо выше», – уверен эксперт. По словам Погребинского, проживающие на Западе и Востоке страны украинцы «сильно отличаются», «но важно то, что несмотря на такую сумасшедшую антироссийскую пропаганду сохраняется довольно высокий процент людей, которые поддерживают этот тезис». «И то, что 22% западных украинцев поддержали тезис Путина, говорит о многом», – добавил политолог.

На ваш взгляд С какой общностью вы себя в первую очередь идентифицируете? С государством, гражданство которого имею (всеми его гражданами)

С этносом, к которому принадлежу

С жителями населенного пункта (региона), в котором живу

Со своей семьей, друзьями и близкими

С коллегами по работе

Иной (указать в комментариях)



Погребинский не исключает, что данные социологов станут поводом для начала «нового витка украинизации». Хотя он больше склоняется к версии о том, что будет сохранен ее прежний темп. «Зеленский закусил удила и конкурирует с Петром Порошенко и украинскими националистами в том, кто из них больший враг России. Я не думаю, что этот рейтинг остановит власти Украины от антироссийской политики. Остановить может только жесткая установка Вашингтона», – подчеркнул собеседник.

«Процесс украинизации в стране продолжается по всем направлениям – история, гуманитарная политика, религия, язык», – констатировал руководитель Украинского института политики Руслан Бортник. Поэтому очевидно, что идея единого прошлого русского и украинского народов воспринимается на нынешней Украине не исторически, а политически. «Сложно не согласиться с тем, что украинцы и русские были одним народом. Но сегодня Украина гуманитарно, политически, экономически, социально – абсолютно не Россия, а моментами анти-Россия», – констатировал Бортник. Эксперт прогнозирует, что через семь-десять лет на Украине будет сформирована отдельная политическая нация», которая будет кардинально отличаться от российской.

Пока что результаты соцопроса показывают, что у России сохраняется влияние на Украину, так же, как и на другие страны постсоветского пространства, заметил Жарихин. «Другое дело: как повысить этот авторитет России в глазах украинцев, – рассуждает эксперт. – Это непростое направление». По мнению собеседника, надо учитывать, что Украина – это близкое, но другое государство, чье население все еще помнит об общем прошлом, и все еще пребывает с нами в общем культурном и религиозном контексте – и, исходя из этого выстраивать диалог с украинским обществом.