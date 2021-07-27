Почему украинцы считают себя единым народом с русскими

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27 июля, вторник  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Центробанк начал борьбу c инфляцией будущего

Борьба с ростом цен набирает обороты Максим Блинов/РИА Новости
Центробанк начал борьбу с инфляцией по-крупному – он решил повысить ставку сразу на один процентный пункт. При этом рост цен уже достиг своего пика, а некоторые экономисты считают, что даже преодолел его. Тогда в чем смысл столь жесткой меры, примененной регулятором? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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«Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение

Истребитель Checkmate может никогда так и не стать Су-75 SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
За последние дни в российском авиапроме рассказали мельчайшие подробности касательно нового легкого истребителя. Почему столь мягким оказался режим секретности вокруг сверхсовременной военной техники, кто будет первым его покупателем – и что думают о новой машине представители российских Вооруженных сил? Подробности...
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Украинский язык оказался убыточным

Украинизация ТВ заставляет зрителей выключить телевизор и уйти в интернет Артём Коренюк/РИА Новости
Телеканалы Украины саботируют драконовские правила о переводе вещания на государственный язык. По данным чиновников, каналы либо продолжают вещание на русском, либо выдают халтурную озвучку на «мове», которая раздражает даже украиноязычных зрителей. Что стало причиной очередного провала политики украинизации и какие выводы из этого должна сделать Россия? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Россиян пора учить тушить костры

Григорий Куксин
Григорий Куксин, Руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринпис"
Одного уголька достаточно для начала пожара. А дальше огонь разойдется по лесу, уйдет по лесным горючим материалам далеко от дороги, от ручья, превратится в огромный пожар, который будут тушить сотни людей, дым от которого придет в города и унесет чьи-то жизни. Подробности...
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Почему никому не интересна Олимпиада в Токио

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Откровенно слабая церемония открытия и поступающие новости о творящемся абсурде только усиливают градус отторжения у одних, а равнодушия – у других. Подробности...
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Япония не получит острова никогда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Японские власти все прекрасно понимают. Что острова не вернут. Что хорошие отношения с Россией им нужны для сдерживания Китая. Что предложение Путина об особых условиях экономического сотрудничества на Курилах им выгодно. Понимают – но все равно устраивают скандалы. Подробности...
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Аутисты на детской площадке

Крыму не нужен Че Гевара

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Онлайн-букмекеры: вред и польза

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Почему украинцы считают себя единым народом с русскими

    Родственные чувства к русским испытывают 60% жителей Востока Украины, и четверть «западенцев»    27 июля 2021, 22:15
    Фото: Данил Семенов/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Андрей Резчиков

    Опрос, который провели украинские социологи, дал неожиданный результат: почти половина опрошенных согласилась с утверждением Владимира Путина о единстве русского и украинского народов. Причем так считают не только на востоке страны, но и на западе. Более того, о единстве с русским народом говорит и молодежь Украины. Где русофобская пропаганда Киева дала сбой?

    Более 41% украинцев «исторически и духовно» считают себя одним народом с русскими. Таков один из результатов опроса, проведенного 23-25 июля киевской социологической службой «Рейтинг» во всех регионах Украины. Исследователи провели опрос более 2,5 тысяч граждан страны по телефону, что повышает степень анонимности и защищенности респондентов.

    С тем, что русские и украинцы исторически и духовно едины, согласны более 60% жителей восточных регионов и прихожан крупнейшей конфессии – каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата. Но даже на Западной Украине, с ее репутацией очага антироссийских настроений, о единстве двух народов сказали около 22% опрошенных. С тем, что украинцы и русские едины, неожиданно согласились 12% избирателей националистической партии «Свобода» (87% ожидаемо и резко несогласны) и 10% униатов – греко-католиков (при 88% против).

    Результат тем более удивителен, если учесть, что социологи не скрывали – поводом провести опрос стала статья президента России Владимира «Об историческом единстве русских и украинцев». Российский лидер, напомним, обвинил Запад в желании сделать Украину плацдармом против России, что в 2014 году вызвало противодействие со стороны жителей Крыма и Донбасса. На Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских, живущих в республике, не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг, констатировал лидер России.

    Казалось бы, само упоминание лидера так называемой «страны-агрессора» (так украинская пропаганда именует Россию) должно было бы отпугнуть участников исследования. С другой стороны, проявление антироссийских и русофобских взглядов на современной Украине – это то, что в социологии называется социально одобряемым поведением. «Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже еще выше», – заметил в Facebook киевский журналист Вячеслав Чечило.

    Важно обратить внимание еще на один показатель – мнения старшего поколения украинцев и молодежи в отношении россиян почти не различаются, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Эксперт отметил – с тем, что «русские и украинцы – один народ, принадлежащий к одному историческому и духовному пространству» согласились 44% украинцев в возрасте 18-29 лет, и это почти столько же, сколько в категории «60+» (42%). При этом в категории от 39 до 50 лет процент даже несколько ниже – 39%.

    Традиционно украинская молодежь считается «потерянным поколением», предполагается, что на нее с детства воздействует националистическая пропаганда в прессе и соответствующее школьное образование, заметил Жарихин. «Но, скорее, старшее поколение находится в поле традиционных источников информации, поэтому на него больше действует украинская националистическая пропаганда через ТВ, газеты и радио, – указал собеседник. – В то же время молодежь черпает данные из Интернета, который остается территорией свободы.

    В итоге молодое поколение украинцев имеет возможность получать альтернативную – более объективную – информацию

    и делать самим выводы из происходящих событий».

    Также, он назвал ожидаемым, что 22% так называемых «западенцев» признали в россиянах братьев. «Немалая часть жителей Украины, в том числе – западной, признают Россию центром славянской цивилизации, а также предметом подражания как в плане моды, так и в других сферах», – заметил Жарихин. Собеседник рассказал – он неоднократно был свидетелем того, как «западенцы» переходят с украинского языка на русский в общении, чтобы показать свою «продвинутость».

    Не стоит забывать, что в эти 22% явно входят и закарпатские русины с их особой региональной идентичностью, отличной от идентичности жителей Галичины и Волыни, заметил эксперт. «Нужно отметить, что рост или уменьшение этого процента среди жителей западных областей Украины трудно спрогнозировать, поскольку данный показатель мало зависит от политики», – добавил политолог.

    Вполне резонно, что украинцы восприняли позитивно (или, во всяком случае, не восприняли негативно) упоминание Путина в опросе, заметил Жарихин. По его мнению, «украинцы видят в российском президенте того, кого не видят в Зеленском – опытного и эффективного лидера».

    Данные «Рейтинга» совпадают с опросами других социологических служб, поэтому «нынешние 41% – маркер отношения к России, а не только показатель согласия с тезисом Владимира Путина», отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Если бы этот результат включал в себя мнение жителей Донбасса, то процент был бы гораздо выше», – уверен эксперт. По словам Погребинского, проживающие на Западе и Востоке страны украинцы «сильно отличаются», «но важно то, что несмотря на такую сумасшедшую антироссийскую пропаганду сохраняется довольно высокий процент людей, которые поддерживают этот тезис». «И то, что 22% западных украинцев поддержали тезис Путина, говорит о многом», – добавил политолог.

     

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    Погребинский не исключает, что данные социологов станут поводом для начала «нового витка украинизации». Хотя он больше склоняется к версии о том, что будет сохранен ее прежний темп. «Зеленский закусил удила и конкурирует с Петром Порошенко и украинскими националистами в том, кто из них больший враг России. Я не думаю, что этот рейтинг остановит власти Украины от антироссийской политики. Остановить может только жесткая установка Вашингтона», – подчеркнул собеседник.

    «Процесс украинизации в стране продолжается по всем направлениям – история, гуманитарная политика, религия, язык», – констатировал руководитель Украинского института политики Руслан Бортник. Поэтому очевидно, что идея единого прошлого русского и украинского народов воспринимается на нынешней Украине не исторически, а политически. «Сложно не согласиться с тем, что украинцы и русские были одним народом. Но сегодня Украина гуманитарно, политически, экономически, социально – абсолютно не Россия, а моментами анти-Россия», – констатировал Бортник. Эксперт прогнозирует, что через семь-десять лет на Украине будет сформирована отдельная политическая нация», которая будет кардинально отличаться от российской.

    Пока что результаты соцопроса показывают, что у России сохраняется влияние на Украину, так же, как и на другие страны постсоветского пространства, заметил Жарихин. «Другое дело: как повысить этот авторитет России в глазах украинцев, – рассуждает эксперт. – Это непростое направление». По мнению собеседника, надо учитывать, что Украина – это близкое, но другое государство, чье население все еще помнит об общем прошлом, и все еще пребывает с нами в общем культурном и религиозном контексте – и, исходя из этого выстраивать диалог с украинским обществом. 


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