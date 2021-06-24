Сто тысяч украинцев позвали на «войну с Россией»

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НОВОСТЬ ЧАСА

Краснодарские курорты решили закрыть для непривитых

24 июня, четверг  |  Последнее обновление — 15:32  |  vz.ru
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На Западе готовятся к быстрому росту российской экономики

Запад ждет восстановления российской экономики Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Российская экономика может полностью восстановиться уже во втором полугодии этого года. Столь оптимистичные прогнозы делают представители европейского бизнеса. Они уже готовы нарастить объемы инвестиций в Россию и увеличить здесь число рабочих мест. Что же помогает российской экономике так быстро преодолеть последствия накрывшей мир пандемии и в чем заключается главный драйвер ее роста?  Подробности...
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Британский эсминец проверил боеготовность Крыма

Эсминец британских ВМС Defender вторгся в территориальные воды России royalnavy.mod.uk
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер Подробности...
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Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
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Сто тысяч украинцев позвали на «войну с Россией»

Так выглядит обложка этой брошюры mkip.gov.ua
Как вести себя, если на твою страну «напала Россия»? Ответить на этот нетривиальный вопрос решили на Украине, вполне серьезно издав на государственные деньги соответствующую брошюру. Что говорится в этой книге о «войне с Россией» и почему некоторые советы в ней актуальны жителям Украины даже сейчас, в мирное время? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Царизм и КГБ против черной заразы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
А всего-то нужно признать, что в случае, когда обществу угрожала или угрожает опасность, самые жесткие меры оказывались и оказываются уместными. Тут и с нашими либералами не грех согласиться. Подробности...
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Зачем России военные парады

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В этот день 76 лет назад на Красной площади состоялся первый Парад Победы. Ежегодным он стал только через 50 лет – уже в новой России. Подробности...
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Умершие от коронавируса не оценят «актерской находки» Бероева

Алексей Свет
Алексей Свет, главный врач Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова в Москве
Я предлагаю открыть в наших «красных зонах» рестораны для непривитых, очень удобно: мы в СИЗ принимаем заказ, потом, если что, и гормоны дадим, и интубируем, главное, чтоб свобода была, чтоб, значит, в ресторан. Подробности...
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Правила войны с Россией для украинца

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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Сто тысяч украинцев позвали на «войну с Россией»

    Так выглядит обложка этой брошюры    24 июня 2021, 14:50
    Фото: mkip.gov.ua
    Текст: Николай Стороженко

    Как вести себя, если на твою страну «напала Россия»? Ответить на этот нетривиальный вопрос решили на Украине, вполне серьезно издав на государственные деньги соответствующую брошюру. Что говорится в этой книге о «войне с Россией» и почему некоторые советы в ней актуальны жителям Украины даже сейчас, в мирное время?

    23 июня в Минкульте Украины похвалились изданием весьма любопытной брошюры под названием «В случае чрезвычайной ситуации или войны». Название нейтральное, хотя даже беглое изучение содержания подмывает подправить его на «...или войны с Россией». Согласны, звучит странновато, но именно спустя более чем семи лет после «начала войны с Россией» на Украине вдруг озаботились проблемой: надо же население подготовить!

    «Безобразие! Война у порога, а мы не готовы!» – фарс известной советской комедии наконец воплотился в жизнь.

    Яйца курицу учат

    Начать стоит с авторов брошюры. Ее подготовил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины. Структура новая, ее саму создали в марте 2021 года. Несмотря на свою изначально просветительскую миссию, обычным украинцам стало только сложнее. Дело в том, что весной 2021 года была создана еще одна структура – Центр противодействия дезинформации (само собой, российской). Но первый Центр – при Минкульте, а второй – при СНБО. Оба они явно борются за полномочия ликвидированного в 2019 году Министерства информполитики, чьи функции и были переданы Минкульту, но победитель пока не определился.

    «Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы. Она содержит советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия», – перечисляет руководитель Центра при Минкульте Любовь Цибульская.

    Это, а также тираж брошюры (100 тыс. экземпляров) вызывают первые вопросы. Даже с учетом того, что распространять ее собрались в южных и восточных регионах Украины, тираж (мягко говоря) маловат. Разве что в Минкульте собираются вести такую разъяснительную работу только среди местных патриотов. 

    Второй вызывающий удивление момент – сроки и информация. Многие жители этих самых южных и восточных регионов Украины – внутренние переселенцы. И они сами кого угодно могут научить, как вести себя не только при артобстрелах, но и при авианалетах. Украинской авиации. Натерпелись в свое время. Однако как вести себя при обстреле частями ВСУ и/или парамилитарными формированиями, брошюра не объясняет.

    Не объясняет, как выживать и кому жаловаться, если украинская сторона вдруг перекроет воду жарким летом (как это неоднократно бывало на Луганщине), как ездить за пенсиями и пособиями при перекрытых КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда через линию разграничения) и как быть тем, кто ездить не может. А также почему такое пособие появилось только теперь, хотя «войну с Россией» Украина «ведет» еще с весны 2014 года.

    Гуманитарные проблемы

    Откроем сам документ. В качестве подготовки авторы брошюры советуют украинцам спросить себя: «Есть ли у меня запас еды и воды? Есть ли нужные медикаменты? Смогу ли я своими силами обеспечить обогрев жилья в холодное время?».

    Вопросы действительно непраздные. В один день с презентацией брошюры Минэкономики Украины анонсировало украинцам повышение тарифа на отопление: плюс 33% к ставке прошлого отопительного сезона. И это только в текущем сезоне. Подорожает и вода (горячая и холодная). В среднем же расходы на содержание жилья вырастут на 10% в 2021-м, еще на 10% в 2022-м и на 5% – в 2023-2024 годах. 

    И это при том, что всего две недели назад Госстат Украины констатировал: суммы в платежках украинцев за год (апрель 2021/апрель2020) выросли более чем на 56%. Иными словами, воевать с Украиной украинцам пока несравнимо дороже. 

    «Позаботьтесь об альтернативных способах освещения на случай отключения электроэнергии... подумайте об альтернативном обогреве жилья ... на случай отключения центрального отопления», – призывают сотрудники Центра. 

    И это тоже своевременный совет. Повышение тарифа на электроэнергию обсуждается с весны – и само повышение уже даже не оспаривается. Споры идут в основном вокруг ставок и модели ценообразования (устанавливать ли градации потребления и их тарификации либо же установить единый тариф для населения). Однако примерные масштабы тоже озвучены: «Относительно цены для населения, то обстоятельства таковы, что оно (повышение) должно произойти в этом году. Думаю, на уровне 40-50%». То есть до 2,52 грн. за кВт·ч вместо нынешних 1,68 грн. (6,7 руб. и 4,47 руб. соответственно). Впрочем, обсуждается тарификация вплоть до 3,5 грн. (9,3 руб.). 

    Нужно учесть, что высокие тарифы на горячую воду и отопление уже давно стимулируют украинцев переходить на электроотопление и бойлеры. Остается лишь гадать, когда в одной точке сойдутся эти тарифные гонки и последствия демонстративных отказов Украины от российской и белорусской электроэнергии. 

    Так что совет запастись свечками и дровами вполне серьезен, хотя относится он не к войне. 

    Жилье и обстрелы

    Несколько пунктов брошюры посвящены тому, как вести себя при обстреле (стрелковым оружием, артиллерией, РСЗО): куда и с чем бежать, где прятаться и т. п. Однако вниманием обойден важный пункт: что делать в том случае, если обстрел очевидно ведется с позиций, которые занимают украинские формирования? Как зафиксировать факт обстрела, куда затем обращаться за получением компенсации (за повреждение/уничтожение имущества)?

    Согласно заявлению украинских чиновников, в бюджете 2021 года заложены компенсации за разрушенное жилье 300 семьям, проживавшим в Донбассе. При том, что впервые средства на такие выплаты были заложены в бюджет только в 2020 (!) году и то в течение года их урезали наполовину, сократив с 40 млн гривен до 20. По оценке же мониторинговой миссии ООН, за время конфликта частично либо полностью было разрушено более 50 тыс. домов. Авторы этой и прочих книжечек могут хоть на каждой странице писать о российской агрессии и оккупации.

    Однако Россия, в отличие от Украины, не является участником этого конфликта. А значит, компенсировать всё разрушенное будет сама Украина (или никто). 

    Далее. Как пояснила украинским СМИ еще в прошлом году юрист общественной организации «Правозащитная группа «Сич» Ксения Онищенко, в праве на компенсацию может быть отказано, если владельцы жилья покинули место проживания. К тому же независимо от суммы ущерба возможный максимум компенсации – 300 тыс. гривен (чуть более 10 тыс. долларов). 

    Всё это составителям брошюры явно стоит осветить доходчивее, чтобы особенности национальных артобстрелов не стали для украинцев неприятным сюрпризом. 

    Не просветители, а боевики

    В целом же издание данной брошюры (как и многое другое на Украине) – имитация. Вскоре правительство подаст в Верховную раду проект бюджета на 2022 год и неизбежно встанет вопрос существования двух структур с похожими полномочиями. Каждой нужно будет отстоять свою полезность. Издание такой вот макулатуры, помимо чисто пропагандистских целей – оправдание собственного существования. Обе они активно помогают украинцу «воевать» с Россией и по возможности отвлекают его внимание от того, как Украина воюет с ним самим. 

    Высшая же ценность украинца для Украины и таких «борцов с дезинформацией» заключается в количестве ущерба, который он может причинить России своим существованием (или его прекращением). Это следует помнить в первую очередь самим украинцам, когда подобные Центры дезинформации заводят крокодилий плач о количестве погибших, ущербе и т. п. Суть этого плача – информационная война. Речь не о людях, а о компенсации, которую можно будет потом потребовать. Больше жертв – больше сумма. 


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