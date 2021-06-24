Сто тысяч украинцев позвали на «войну с Россией»

Как вести себя, если на твою страну «напала Россия»? Ответить на этот нетривиальный вопрос решили на Украине, вполне серьезно издав на государственные деньги соответствующую брошюру. Что говорится в этой книге о «войне с Россией» и почему некоторые советы в ней актуальны жителям Украины даже сейчас, в мирное время?

23 июня в Минкульте Украины похвалились изданием весьма любопытной брошюры под названием «В случае чрезвычайной ситуации или войны». Название нейтральное, хотя даже беглое изучение содержания подмывает подправить его на «...или войны с Россией». Согласны, звучит странновато, но именно спустя более чем семи лет после «начала войны с Россией» на Украине вдруг озаботились проблемой: надо же население подготовить!

«Безобразие! Война у порога, а мы не готовы!» – фарс известной советской комедии наконец воплотился в жизнь.

Яйца курицу учат

Начать стоит с авторов брошюры. Ее подготовил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины. Структура новая, ее саму создали в марте 2021 года. Несмотря на свою изначально просветительскую миссию, обычным украинцам стало только сложнее. Дело в том, что весной 2021 года была создана еще одна структура – Центр противодействия дезинформации (само собой, российской). Но первый Центр – при Минкульте, а второй – при СНБО. Оба они явно борются за полномочия ликвидированного в 2019 году Министерства информполитики, чьи функции и были переданы Минкульту, но победитель пока не определился.

«Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы. Она содержит советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия», – перечисляет руководитель Центра при Минкульте Любовь Цибульская.

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Это, а также тираж брошюры (100 тыс. экземпляров) вызывают первые вопросы. Даже с учетом того, что распространять ее собрались в южных и восточных регионах Украины, тираж (мягко говоря) маловат. Разве что в Минкульте собираются вести такую разъяснительную работу только среди местных патриотов.

Второй вызывающий удивление момент – сроки и информация. Многие жители этих самых южных и восточных регионов Украины – внутренние переселенцы. И они сами кого угодно могут научить, как вести себя не только при артобстрелах, но и при авианалетах. Украинской авиации. Натерпелись в свое время. Однако как вести себя при обстреле частями ВСУ и/или парамилитарными формированиями, брошюра не объясняет.

Не объясняет, как выживать и кому жаловаться, если украинская сторона вдруг перекроет воду жарким летом (как это неоднократно бывало на Луганщине), как ездить за пенсиями и пособиями при перекрытых КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда через линию разграничения) и как быть тем, кто ездить не может. А также почему такое пособие появилось только теперь, хотя «войну с Россией» Украина «ведет» еще с весны 2014 года.

Гуманитарные проблемы

Откроем сам документ. В качестве подготовки авторы брошюры советуют украинцам спросить себя: «Есть ли у меня запас еды и воды? Есть ли нужные медикаменты? Смогу ли я своими силами обеспечить обогрев жилья в холодное время?».

Вопросы действительно непраздные. В один день с презентацией брошюры Минэкономики Украины анонсировало украинцам повышение тарифа на отопление: плюс 33% к ставке прошлого отопительного сезона. И это только в текущем сезоне. Подорожает и вода (горячая и холодная). В среднем же расходы на содержание жилья вырастут на 10% в 2021-м, еще на 10% в 2022-м и на 5% – в 2023-2024 годах.

И это при том, что всего две недели назад Госстат Украины констатировал: суммы в платежках украинцев за год (апрель 2021/апрель2020) выросли более чем на 56%. Иными словами, воевать с Украиной украинцам пока несравнимо дороже.

«Позаботьтесь об альтернативных способах освещения на случай отключения электроэнергии... подумайте об альтернативном обогреве жилья ... на случай отключения центрального отопления», – призывают сотрудники Центра.

И это тоже своевременный совет. Повышение тарифа на электроэнергию обсуждается с весны – и само повышение уже даже не оспаривается. Споры идут в основном вокруг ставок и модели ценообразования (устанавливать ли градации потребления и их тарификации либо же установить единый тариф для населения). Однако примерные масштабы тоже озвучены: «Относительно цены для населения, то обстоятельства таковы, что оно (повышение) должно произойти в этом году. Думаю, на уровне 40-50%». То есть до 2,52 грн. за кВт·ч вместо нынешних 1,68 грн. (6,7 руб. и 4,47 руб. соответственно). Впрочем, обсуждается тарификация вплоть до 3,5 грн. (9,3 руб.).

Нужно учесть, что высокие тарифы на горячую воду и отопление уже давно стимулируют украинцев переходить на электроотопление и бойлеры. Остается лишь гадать, когда в одной точке сойдутся эти тарифные гонки и последствия демонстративных отказов Украины от российской и белорусской электроэнергии.

Так что совет запастись свечками и дровами вполне серьезен, хотя относится он не к войне.

Жилье и обстрелы

Несколько пунктов брошюры посвящены тому, как вести себя при обстреле (стрелковым оружием, артиллерией, РСЗО): куда и с чем бежать, где прятаться и т. п. Однако вниманием обойден важный пункт: что делать в том случае, если обстрел очевидно ведется с позиций, которые занимают украинские формирования? Как зафиксировать факт обстрела, куда затем обращаться за получением компенсации (за повреждение/уничтожение имущества)?

Согласно заявлению украинских чиновников, в бюджете 2021 года заложены компенсации за разрушенное жилье 300 семьям, проживавшим в Донбассе. При том, что впервые средства на такие выплаты были заложены в бюджет только в 2020 (!) году и то в течение года их урезали наполовину, сократив с 40 млн гривен до 20. По оценке же мониторинговой миссии ООН, за время конфликта частично либо полностью было разрушено более 50 тыс. домов. Авторы этой и прочих книжечек могут хоть на каждой странице писать о российской агрессии и оккупации.

Однако Россия, в отличие от Украины, не является участником этого конфликта. А значит, компенсировать всё разрушенное будет сама Украина (или никто).

Далее. Как пояснила украинским СМИ еще в прошлом году юрист общественной организации «Правозащитная группа «Сич» Ксения Онищенко, в праве на компенсацию может быть отказано, если владельцы жилья покинули место проживания. К тому же независимо от суммы ущерба возможный максимум компенсации – 300 тыс. гривен (чуть более 10 тыс. долларов).

Всё это составителям брошюры явно стоит осветить доходчивее, чтобы особенности национальных артобстрелов не стали для украинцев неприятным сюрпризом.

Не просветители, а боевики

В целом же издание данной брошюры (как и многое другое на Украине) – имитация. Вскоре правительство подаст в Верховную раду проект бюджета на 2022 год и неизбежно встанет вопрос существования двух структур с похожими полномочиями. Каждой нужно будет отстоять свою полезность. Издание такой вот макулатуры, помимо чисто пропагандистских целей – оправдание собственного существования. Обе они активно помогают украинцу «воевать» с Россией и по возможности отвлекают его внимание от того, как Украина воюет с ним самим.

Высшая же ценность украинца для Украины и таких «борцов с дезинформацией» заключается в количестве ущерба, который он может причинить России своим существованием (или его прекращением). Это следует помнить в первую очередь самим украинцам, когда подобные Центры дезинформации заводят крокодилий плач о количестве погибших, ущербе и т. п. Суть этого плача – информационная война. Речь не о людях, а о компенсации, которую можно будет потом потребовать. Больше жертв – больше сумма.