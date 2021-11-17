Чем Россия готова помочь Армении в новом обострении с Азербайджаном

Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении. В Ереване утверждают, что колонны азербайджанской бронетехники вторглись на территорию страны. Вспыхнул бой, появились убитые, пленные. По договору 1997 года Россия действительно согласилась защищать Армению. Настал ли момент для выполнения обязательств?

Власти Армении просят Россию помочь защитить ее территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года, заявил во вторник днем секретарь Совбеза Армен Григорян. «Так как нападение (со стороны Азербайджана – прим. ВЗГЛЯД) было на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года. Это устное обращение, которому будет дан письменный ход», – цитировало Григоряна РИА «Новости». По его словам, готовится соответствующее письменное обращение. Григорян добавил, что Ереван планирует активизировать свои шаги и в рамках ОДКБ.

Одновременно минобороны Армении сообщило об ожесточенных боях на восточной границе республики. «В результате ответных действий армянской стороны противник имеет большие потери личного состава, около десятка единиц бронетехники уничтожено или выведено из строя. У армянской стороны тоже есть потери. Данные проверяются. В плен попали 12 военнослужащих ВС Армении – семь контрактников, пять призывников», – отмечалось в сообщении. Как говорится в заявлении армянского военного ведомства, азербайджанские ВС использовали артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра.

Как сообщал SputnikLive, бои развернулись в районе горы Цицернакар, на границе Синюкской области Армении и Кельбаджарского района Азербайджана. В свою очередь телеграм-канал «Новости Армении и Арцаха» предположил, что азербайджанская армия попыталась закрепиться вдоль границы на четырех господствующих высотах Вайодзорской и Сюникской областей Армении.

Телеграм-канал указал, что четыре высоты визуально образуют прямую линию между городом Горис на востоке и Джермукским ущельем на западе. С этих высот азербайджанские военные смогут простреливать трассу Ереван – Горис и таким образом отрезать огнем столицу Армении от южной части страны и от оставшейся под контролем армян части Нагорного Карабаха. Впрочем, ни Баку, ни Ереван в своих официальных сводках названий этих населенных пунктов не упоминали.

Версия Баку диаметрально противоречила версии Еревана. Причем в боевых сводках здесь упоминался уже не только Кельбаджарский, но и Лачинский район Азербайджана. Минобороны Азербайджана заявило, что утром во вторник армянские военные начали операцию по захвату высот на кельбаджарском и лачинском участках границы Азербайджана. «Позиции азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу из различных видов крупнокалиберного оружия и гранатометов, в результате ранены двое военнослужащих», – цитирует эту сводку Би-би-си. В ответ, как утверждается, была проведена «безотлагательная операция», по итогам которой армянские военные были задержаны и разоружены. Однако обстрелы продолжились с использованием артиллерии, сообщал ТАСС.

«Нападение Азербайджана – непреложный факт. Азербайджанская армия применяет артиллерию, минометы и БТР, – сказал газете ВЗГЛЯД директор филиала Института стран СНГ в Ереване Александр Маркаров. – Новый конфликт – повторение прошлогоднего в Карабахе, только средней интенсивности и уже на территории Армении». Зона боев – это узкий перешеек на юге республики, зажатый между двумя частями Азербайджана, объяснил собеседник. «С юга это Нахичеванская автономия, с севера – основная часть Азербайджана. Цель Баку, судя по всему, контролировать господствующие высоты над единственной трассой, которая соединяет центр Армении с южной частью республики. Эта же трасса соединяет Ереван с дорогой, которая ведет к расположению российских миротворческих сил в Карабахе», – напомнил Маркаров.

«Происходящее сейчас в Синюкской области – это лишь пограничные стычки, – возражает военный эксперт Павел Фельгенгауэр. – Да, уровень противоборства вырос, но пока не похоже, что силы Азербайджана сильно углубились на территорию Армении. Это было бы несколько рискованно для Баку, потому что может привести к вмешательству в конфликт России». По итогам прошлогодней войны стало ясно, что Армении ничего не светит в этом противостоянии, добавил он.

«Азербайджан, если захочет, сможет продвинуть свои войска хоть до Нахичевани,

отрезать центр Армении от иранской границы, сомкнуть обе части своей территории. Это было бы, конечно, нарушением территориальной целостности Армении и вообще меняло бы всю ситуацию на Южном Кавказе. Но с военной точки зрения это возможно. А Ереван может на что-то рассчитывать в этом конфликте, только если втянет в него Москву», – сказал Фельгенгауэр газете ВЗГЛЯД.

Одним из поводов к постоянным пограничным стычкам служит отсутствие четкой границы, напоминает эксперт. «В советское время это была чисто административная граница между союзными республиками, на местности ее проводили очень примерно: ни следовых полос, ни колючей проволоки, в некоторых случаях дорога могла заехать на несколько десятков метров не в ту сторону», – пояснил эксперт. «Но между странами много других проблем, и главная – это Карабах, или то, что от него осталось. Что с ним делать, непонятно, позиции сторон совершенно противоположны друг другу. Конфликт заморожен, в Карабахе стоят российские миротворцы, но решения проблемы не просматривается», – посетовал собеседник.

Ереван готов начать процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, однако данный вопрос не должен быть связан с проблемой Карабаха. Об этом секретарь Совбеза Армен Григорян заявил позднее во вторник на встрече с послом США Линн Трейси.

Обоснован ли призыв Еревана к Москве о защите, зависит от того, будет ли установлен факт вторжения Азербайджана, полагает Фельгенгауэр. «В Синюкской области находятся российские военные и пограничники. Они должны это оценить. Да, Россия подписывалась на то, чтобы защищать территорию Армении. Другое дело – захочет или нет. Как суверенное государство Россия может это делать, но не обязана», – сказал эксперт.

«Кроме того, у России маловато сил в регионе. Есть база в Гюмри, есть аэропорты, развернутые в Карабахе на азербайджанской территории, но у них там только легкое оружие. На базе Гюмри оружие кое-какое есть. Но в целом это, грубо говоря, три батальона. Есть еще, конечно, авиация, системы ПВО, но немного. Усилить российскую группировку в регионе очень сложно, почти невозможно. В любом случае Москва сейчас занята другими вопросами, поэтому ей выгоднее разрядить ситуацию не военным, а дипломатическим путем».

Тем временем посол Армении в Москве Вардан Тоганян уточнил, что пока не передавал официального запроса о предоставлении помощи в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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Как известно, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией в 1997 году подписали первые президенты стран Борис Ельцин и Левон Тер-Петросян. Срок его действия составляет 25 лет. При этом статья 3 договора гласит, что страны «окажут друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществления права на коллективную самооборону».

Вечером во вторник и Ереван, и Баку развернули дипломатическую активность. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с председателем Евросовета Шарлем Мишелем возложил на Ереван ответственность за обострение ситуации. «Президент отметил, что с азербайджанской стороны есть раненые, подчеркнув, что на провокацию Армении был дан адекватный ответ», – сообщала президентская пресс-служба.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своими коллегами в Армении и Азербайджане, призвав их прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки. Вскоре обе стороны подтвердили, что огонь прекратился.

Ситуация уже относительно спокойная, хотя и очень напряженная, признал после этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Совбеза республики. Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба главы кабмина, Пашинян подчеркнул важность армяно-российского стратегического партнерства в свете обострения ситуации на границе. Впрочем, о присылке российских войск для защиты армянской территории в сообщении уже не было ни слова.

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