Зеленский применил Черноморской флот против политических оппонентов

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21 октября, четверг  |  Последнее обновление — 21:24  |  vz.ru
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Европа потребовала от Газпрома стать благотворителем

Газпром снова подозревают в шантаже Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Газпром «играет в покер с Германией», «шантажирует» Европу, якобы сокращая поставки газа ради запуска «Северного потока – 2». Разрываемая энергетическим кризисом Европа снова начинает искать виноватых. Ведь надо держать ответ перед населением и бизнесом, которые недовольны растущими платежами за свет и отопление. Есть ли на самом деле основания для этих обвинений? Подробности...
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Зачем Россия ведет переговоры с «Талибаном»

Переговоры с талибами не подразумевали для Лаврова традиционной фотосессии с рукопожатиями сторон, это было общение «через стол» Сергей Бобылев/ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией движения «Талибан» – экстремистской организации, чья деятельность запрещена в РФ. Это было продиктовано, как подчеркнули в МИД, «новой реальностью» – теперь Афганистаном управляют именно талибы. У России есть к ним пять требований, три из которых можно обозначить как наши национальные интересы.  Подробности...
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Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
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Чем страшны угрозы японцев устроить ВМФ России «кровавый морской путь»

Японцев предостерегли от угроз «кровавым морским путем» в адрес ВМФ России Юрий Смитюк/ТАСС
Боевые корабли России и Китая провели учения и впервые совместной эскадрой прошли через пролив Цугару между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. В Токио сочли этот маневр недопустимым и пригрозили устроить «кровавый морской путь» для российских кораблей. Насколько правомерны действия России и Китая и чем бы закончилась для Японии попытка топить корабли ВМФ РФ в проливе Цугару? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Гибель Ливии и выбор России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Новый этап в развитии международной политики означает, что теперь Россия всегда должна быть готова силой отстоять свои принципы и верность союзническим обязательствам. На помощь международных институтов рассчитывать не приходится. Подробности...

Высокие цены на газ – это всерьез и надолго

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если для Европы грядущий энергетический кризис может обернуться замедлением восстановительного роста экономики, дополнительным стимулом товарной инфляции, то для таких стран, как Украина и Польша, он может стать серьезным испытанием для власти и государственности. Подробности...
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Россия отказалась сжигать свои интересы на натовском леднике

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Москвы о заморозке (а по факту разрыве) отношений с НАТО было абсолютно правильным и логичным шагом. Но теперь Кремль должен сделать второй шаг. Не менее правильный и логичный. Подробности...
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В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Зеленский применил Черноморской флот против политических оппонентов

    В 2010-м Харьковские соглашения на время сняли вопрос о базировании в Крыму Черноморского флота
    		   21 октября 2021, 21:15
    Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Ирина Яровая

    Под заочным арестом оказался последний домайданный премьер Украины Николай Азаров. Экс-глава кабмина стал фигурантом дела о предательстве в пользу России – о подписании соглашения 2010 года о базировании Черноморского флота в Крыму в обмен на газовую скидку. К этому же процессу об измене привлекли несколько депутатов Рады. Зачем Зеленскому понадобилось это дело и кто может оказаться на скамье подсудимых?

    В среду Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-премьера Украины Николая Азарова. Бывший глава правительства времен Виктора Януковича подозревается в государственной измене при подписании Харьковских соглашений – документа о продлении пребывания Черноморского флота России на Украине после 2017 года на 25 лет.

    «Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года», – приводит РИА «Новости» сообщение Государственного бюро расследований Украины.

    В середине июля Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос нескольких депутатов Верховной Рады, причастных к ратификации соглашения. На сайте СБУ сообщалось, что среди получивших повестки трое представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь»: Юрий Бойко, Виталий Борт, Сергей Ларин. Речь также идет об Игоре Палице из группы «За будущее» и внефракционном депутате Дмитрии Шпенове.

    Ныне заочно арестованный экс-премьер Азаров тогда назвал глупостью вызов нардепов на допрос. «Цель таких действий со стороны власти – увести людей от реальных проблем, – сказал бывший глава правительства Украины газете ВЗГЛЯД. – Попробуйте найти в истории хотя бы один пример, когда судили членов парламента. Дело в том, что депутат не может нести ответственность за то, как он голосует. Он отвечает перед законом лишь при совершении уголовного преступления».

    Согласно Харьковским соглашениям 11-летней давности, пребывание ЧФ было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров. Документ давно уже потерял актуальность – после воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин денонсировал несколько соглашений с Украиной по Черноморскому флоту, в том числе и харьковские. По очевидной причине – Крым вернулся в состав России и для пребывания флота в Севастополе никаких условий отныне не требуется.

    Но нынешнее руководство Совета по нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, которое инициировало дело о госизмене, утверждает, что из-за соглашений 2010 года Украина потеряла Крым и получила конфликт в Донбассе. Об этом, в числе прочего, заявлял глава СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что голосование за харьковские соглашения произошло «в беспрецедентно короткий срок» – через четыре дня после их подписания, что, видимо, должно подразумевать некий злой умысел.

    Дело об «изменнических» Харьковских соглашениях, по которому проходят недавние парламентарии, а теперь и экс-глава кабмина, было возбуждено еще в марте. По версии следствия, подписание этого документа привело к увеличению личного состава военных формирований и спецслужб России на полуострове. Тогда украинские силовики заявили о том, что намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию Харьковских соглашений.

    При этом, что тогда же, весной в украинском МИДе заявили, что не поддерживают денонсацию соглашений 2010 года о размещении ЧФ в Крыму, так как считают их «дополнительным аргументом» для борьбы с Россией в международных судах. 

    Но как бы то ни было, под подозрением СНБО и СБУ оказались 236 депутатов Рады VI созыва. Несколько парламентариев тех лет до сих пор являются действующими политиками. В частности, бывший спикер Рады Владимир Литвин говорил, что не считает ратификацию Харьковских соглашений изменой.

    «Это была вынужденная необходимость»,

    – сказал бывший спикер в эфире телеканала «Украина 24». По словам Литвина, вопрос об их подписании и ратификации был утвержден тогда на заседании все того же СНБО. Было признано, что «деваться некуда, надо идти на подписание этих соглашений» из-за неблагоприятной ситуации в экономике, рассказал экс-парламентарий, заподозренный в измене Родине.

    Такого же мнения придерживался – и тем самым перечил президенту Владимиру Зеленскому – и Дмитрий Разумков, который на тот момент (и вплоть до 7 октября) возглавлял Верховную раду.

    Разумков заявлял, расследование обстоятельств голосования за Харьковские соглашения не может грозить ответственностью экс-депутатам. «Я хорошо помню Конституцию: статья 80 говорит о том, что, к счастью или к сожалению, народные депутаты не несут ответственности за свои действия при голосовании в стенах Верховной Рады. Даже сегодня, когда снята депутатская неприкосновенность, индемнитет остается для всех коллег, которые сегодня работают», – говорил Разумков в марте.

    Но Зеленский, который председательствует в СНБО, высказывал решимость разоблачить «предателей» и «дать сдачи». «Когда мы говорим о деоккупации (Киев намерен вернуть Крым под свой контроль), логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений», – говорил глава страны.

    Действующего президента, главу СНБО, равно как и следователей СБУ отнюдь не смутил тот факт, что по статье 80 конституции Украины, депутаты не несут юридической ответственности за свое голосование и высказывания в стенах Верховной рады, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

    Депутаты по сути лишь одобрили то, что стало  результатом переговоров тогдашних президентов двух стран – Виктора Януковича и Дмитрия Медведева. Впрочем, в начале года в госизмене заподозрили и самого Януковича за то, что он предоставил России помощь в «проведении подрывной деятельности против Украины».

    При этом из поля зрения СНБО ускользнул тот факт, что в разработке соглашений участвовал Руслан Демченко, который на тот момент занимал должность замминистра иностранных дел. Сейчас он же – первый зам Данилова в Совете нацбезопасности, советник Владимира Зеленского и руководитель комитета при президенте по вопросам разведки.

    К слову, предшественник Зеленского Петр Порошенко в 2010 году был в числе сторонников Харьковских соглашений. Олигарх и политик Порошенко тогда называл договоренность с Москвой взаимоприемлемой, и подчеркивал, что и Россия, и Украина отстояли свои интересы. Но сейчас его за это не спешат привлекать к ответственности.

    Бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко убежден, что в действиях голосовавших за соглашение депутатов не было состава преступления, потому что документ был «пролонгацией действующего договора». Экс-парламентарий напомнил, что в 2010 году Украина была не в состоянии расплатиться с Россией за газ, «поэтому было решено беспроцентно погасить украинский долг в счет нахождения Черноморского флота на территории Крыма на основании договора аренды».

    Сейчас власти срочно требуется найти врагов, что делает ситуацию похожей на то, что творилось в Германии 1930-х годов, в свою очередь констатировал Колесниченко. «Ближних врагов уже уничтожили, средних тоже, теперь перешли на дальних, – заметил экс-депутат. – Постоянная борьба с кем-то – суть этой власти, без темы борьбы ей не на что опереться. Как еще объяснить людям, почему у нас так плохо? Украинская политика и логика действий такова – Россия враг. Не будет образа врага – не будет украинского государства».

    Другой экс-парламентарий, Алексей Журавко, который попал в список возможных фигурантов дела о госизмене, полагает, что дело о Харьковских соглашениях должно ударить по нынешней украинской оппозиции. «Это делается для запугивания. Дело в том, что многие бывшие депутаты пятого и шестого созывов работают с «Оппозиционной платформой – За жизнь». Такие решения нужны для того, чтобы понизить рейтинг оппозиционных сил», – полагает Журавко.

    Напомним, что в начале марта «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) возглавила рейтинг украинских партий, серьезно обогнав пропрезидентского «Слугу народа». Незадолго до этого СНБО ввел санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. В конце февраля прошли массовые задержания сотрудников офиса партии.

    В октябре СБУ вручила Медведчуку подозрения в госизмене и терроризме, увязав обвинения с поставками угля из ДНР и ЛНР. Ранее СБУ обвиняла лидера «Оппозиционной платформы» в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины. Политик находится под домашним арестом.

    Телеканалы «112 Украина», NewsOne, и ZIK, которыми владеет предприниматель и депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, прекратили вещание из-за санкций, введенных СНБО. Сам Медведчук находится сейчас под домашним арестом.

    «Может, кто-то из депутатов посчитает, что лучше не иметь дела с такими, как Зеленский, и уедет с Украины, побоявшись уголовной ответственности», – отметил экс-депутат Журавко. Возможные фигуранты дела, впрочем, полагают, что вряд ли всех бывших парламентариев привлекут к ответственности. Экс-спикер Литвин в эфире «Украины 24» сказал, что дело закончится тем, что «немного потреплют нервы».

    «Не думаю, что всех депутатов из списка привлекут к уголовной ответственности. Будут выбирать одиозных фигур и по ним бить», – в свою очередь заметил Журавко. При этом политик добавил, что таким решением власти страны «открыли очередной Ящик Пандоры».

    По мнению бывшего депутата Верховной рады от «Партии регионов» Олега Царева, и кампания против ОПЗЖ, и дело о Харьковских соглашениях преследует одни и те же цели. Во-первых, продемонстрировать свою дееспособности и решительность в глазах новой администрации США. Во-вторых, перехватить голоса электората Порошенко (напомним, что рейтинг партии экс-президента «Европейская солидарность» опережает показатели «Слуги народа»), а также заручиться поддержкой радикальных националистов.

    «Зеленский решил пойти на второй президентский срок. А для этого ему нужно занять крайне антироссийскую позицию, чтобы конкурировать с Порошенко за этот сегмент электората», – пояснил Царев.

    По его словам, Порошенко «кусает локти», потому что Зеленский уже ввел санкции против Медведчука, которого называют пророссийским политиком. Под угрозой запрета оппозиционная партия блогера Анатолия Шария – еще один раздражитель для националистов. Напомним, что в августе СНБО ввел санкции против информагентства «Шарий.net», самого Шария, его супруги Ольги, а также его тещи Аллы Бондаренко. Причины введения санкций СБУ засекретила, но в конце сентября потребовала поместить Бондаренко под домашний арест. 

    «Зеленский активно доказывает радикальному электорату, что Порошенко уже больше ничего не может сделать и ему остается только наблюдать за этой ситуацией», – полагает Царев.

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