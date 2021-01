Штурм Капитолия перевернул представление об Америке США испытали на себе «карму» двойных стандартов 7 января 2021, 16:24

Фото: Shannon Stapleton/Reuters

Текст: Андрей Резчиков

Мировая пресса бурно обсуждает штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа и пытается понять значение произошедшего. Если в Китае говорят о возмездии за американские двойные стандарты, то в Европе окрестили события самым темным днем в истории США. Наблюдатели сходятся во мнении, что Трамп перегнул палку и потеряет поддержку даже самых преданных единомышленников. Массовые беспорядки в США и штурм сторонниками президента США Дональда Трампа Капитолия в центре Вашингтона стали главной темой всех мировых изданий. Мало кто ожидал, что митинг с участием единомышленников уходящего лидера обернется ожесточенными кровопролитными столкновениями с правоохранителями и приведет к нескольким жертвам, а также погромам внутри парламента. На фоне общего вала критики в адрес Трампа стоит особняком китайская газета Global Times, которая привела мнения простых китайцев о последних событиях в Вашингтоне. В их комментариях часто попадались такие слова, как «возмездие» и «заслуживающий», особенно что касается штурма Капитолия и погрома в рабочем кабинете спикера нижней палаты Нэнси Пелоси. По мнению автора статьи, снимки из Капитолия стали вирусными не только в американских, но и международных новостных агентствах. «Пелоси может наслаждаться прекрасным зрелищем – даже за своим офисным столом! В течение столь долгого времени американские политики называли бунтовщиков «борцами за свободу» в других странах. Теперь, наконец, они получили возмездие!» – приводит газета мнение одного из юзеров. По мнению автора статьи, снимки из Капитолия стали вирусными не только в американских, но и международных новостных агентствах. «Пелоси может наслаждаться прекрасным зрелищем – даже за своим офисным столом! В течение столь долгого времени американские политики называли бунтовщиков «борцами за свободу» в других странах. Теперь, наконец, они получили возмездие!» – приводит газета мнение одного из юзеров. Многие китайские пользователи Сети признались, что считают увиденное местью. Вызвав столько хаоса по всему миру под предлогом «свободы и демократии», США наконец-то испытали на себе «карму» своих двойных стандартов. «В течение долгого времени политики США критиковали Китай за его усилия по устранению интернет-слухов и дезинформации и клеветали на нас за «ущемление свободы слова». Что вы сейчас делаете? Президент Трамп пользуется своим правом на свободу!» – прокомментировал один из китайских блогеров. Одна из ведущих израильских газет – Jerusalem Post – приводит высказывания ортодоксального иудея из Бруклина Хеши Тишлера, ярого сторонника Трампа. Он тоже участвовал в скандальном митинге, но покинул место событий до начала беспорядков. «Мы хотим быть там», – признался Тишлер Еврейскому телеграфному агентству. На эту тему Некоторые из присутствовавших на митинге сторонников Трампа – ортодоксальных евреев – приехали на митинг на специально зафрахтованных автобусах от ортодоксальных еврейских общин, некоторые из которых были организованы в специальные группы WhatsApp. Один из участников рассказал, что ортодоксальные евреи организовали как минимум восемь автобусов в Вашингтон. Как отмечает издание, для некоторых ортодоксальных евреев это был момент расплаты. По их словам, это был позорный день, но это не заставило их сожалеть о своей поддержке Трампа. Немецкое издание Der Spiegel назвало события среды восстанием, государственным переворотом и изменой. «Соединенные Штаты изо всех сил пытались сохранить самообладание после штурма Капитолия. Трамп нанес удар по стране в последний, самый мрачный период своего президентства», – считает издание. Британская газета The Times акцентирует внимание читателей на том, что Конгресс США «отверг беспрецедентную попытку президента Трампа подорвать результаты выборов 2020 года и сегодня утром подтвердил, что Джо Байден избран избранным президентом». В статье приводится заявление лидера демократов в Сенате Чака Шумера о том, что среда присоединится к «тому очень короткому списку дат в американской истории, которые будут вечно жить в позоре». Одна из главных газет Италии – Corriere della Sera – назвала произошедшие события «самым темным днем». Автор статьи особо подчеркивает, что в результате столкновений на Капитолийском холме погибли четыре человека, а 13 получили ранения. Участников штурма здания парламента газета называет «боевиками». «Вчерашние изображения потрясли даже самых близких сотрудников (администрации), которые начинают задумываться, не прав ли консервативный таблоид New York Post: Трамп стал королем Лиром», – пишет газета. Американская пресса выступила с однозначным осуждением произошедшего. По мнению газеты USA Today, «6 января 2021 года запомнят, как один из самых темных дней в истории Соединенных Штатов». Как отмечает РИА «Новости», газета Wall Street Journal уверена, что произошедшее будет проявляться в течение многих лет, а поддержка Трампа со стороны Республиканской партии заметно ослабнет. «Как сам Трамп пытался напомнить своим сторонникам после того, как вспыхнуло насилие, республиканцы любят, когда их считают партией правопорядка, и это вряд ли тот имидж, который он сейчас создает», – пишет газета. Обозреватель издания The New York Times называет Трампа «волком в овечьей шкуре». «Легионы Трампа все еще существуют, и теперь они оплакивают смерть и чувствуют себя еще более обманутыми многими из своих предполагаемых союзников в Вашингтоне, которые бросились на них, как только они сделали то, что, как им казалось, от них просили. Проблема не в тех, кто с самого начала поверил Трампу на слове. Многие, многие избранные республиканцы не воспринимали его ни серьезно, ни буквально, а цинично. Они навлекли это на себя – и на нас», – утверждает колумнист газеты.