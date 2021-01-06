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6 января, среда  |  Последнее обновление — 19:04  |  vz.ru
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США сделали шаг к гражданской войне нового типа

После выборов в США отчуждение и гнев республиканцев по отношению к демократам превышает всякие границы Julio Cortez/АР/ТАСС
Демпартия США вплотную приблизилась к единоличному управлению страной. Это стало возможным благодаря победе демократов на выборах в Джорджии, которая меняет баланс сил в сенате. По мнению экспертов, однопартийцы Джо Байдена на этом не остановятся и, вопреки мнению десятков миллионов американцев, попытаются провести несколько радикальных реформ. Чем это обернется для Америки? Подробности...
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На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
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Рождество – это поиск радости

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Сергей Худиев, публицист, богослов
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    После выборов в США отчуждение и гнев республиканцев по отношению к демократам превышает всякие границы    6 января 2021, 19:00
    Фото: Julio Cortez/АР/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев

    Демпартия США вплотную приблизилась к единоличному управлению страной. Это стало возможным благодаря победе демократов на выборах в Джорджии, которая меняет баланс сил в сенате. По мнению экспертов, однопартийцы Джо Байдена на этом не остановятся и, вопреки мнению десятков миллионов американцев, попытаются провести несколько радикальных реформ. Чем это обернется для Америки?

    В американском штате Джорджия завершился второй тур выборов в Сенат США, от исхода которых зависит, сохранят ли республиканцы контроль над верхней палатой парламента. Как отмечает Fox News, согласно результатам обработки примерно 99% бюллетеней демократ Джон Оссофф получает 50,2% голосов, в то время как республиканец Дэвид Пердью – 49,9%. Также, по данным СМИ, в этом же штате демократ Рафаэль Уорнок победил республиканку Келли Леффлер. 

    Сам Оссофф уже поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание в Сенат. Однако телеканал NBC News призывает не спешить с выводами о победе демократов, так как разрыв в количестве голосов слишком мал. Другие СМИ, напротив, в победе демократов уже не сомневаются. 

    Напомним, сейчас у Республиканской партии 50 мест в Сенате, у Демократической – 48. В том случае, если оба демократа одержат победу в Джорджии и доведут число голосов своей партии также до 50, будущая вице-президент Камала Харрис, демократ, сможет голосовать при равном распределении голосов как председатель Сената.

    По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, вероятная победа демократов стала возможной благодаря ситуации «идеального шторма у республиканцев». Роковую роль сыграл отказ лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла выделить по 2 тыс. долларов помощи каждому американцу. Сам Макконнелл считал, что этот вопрос можно было обсуждать лишь в привязке с требованием расследования нарушений на выборах президента США. 

    «Еще одним фактором могла стать кампания бойкота, которую вели некоторые сторонники Трампа после его поражения в Джорджии. Не помог и недавний скандал со слитым в прессу звонком Трампа секретарю Джорджии, который был предан огласке за сутки до выборов», – отмечает эксперт.

    По его словам, демократы впервые с 2010 года могут получить контроль над обеими палатами Конгресса и Белым домом. Кроме того, одновременный контроль над Белым домом, Конгрессом и Сенатом даст демократам историческую возможность реализовать в стране систему однопартийного управления. Добиться этого предполагается через комбинацию нескольких революционных реформ.

    Первая из них – расширение состава Верховного суда с девяти до пятнадцати человек, где новые места займут либералы. Вторая – легализация в стране 10-11 млн мигрантов из стран Латинской Америки, что позволит сломать нынешние электоральные границы и увеличить число сторонников демократов. Третья – увеличение количества штатов в составе США с помощью наделения соответствующим статусом острова Пуэрто-Рико и округа Колумбия с городом Вашингтоном. Такая реформа добавит демократам не только дополнительных выборщиков, но и дополнительных сенаторов.

    Однако «имея лишь шаткое большинство в Сенате в одно место, а в нижней палате в пять мест, демократам вряд ли удастся протащить через Конгресс обещанные реформы», предполагает Дудаков. В то же время политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что вышеперечисленные реформы будут рассматриваться демократами в первую очередь.

    «Новая администрация должна вести себя довольно агрессивно, чтобы закрепить свою власть. В противном случае промежуточные выборы 2022 года станут для них тяжелыми, а кампания 2024 года – подавно», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

    В такой ситуации у республиканцев остается не так много вариантов противодействия демократам, которые «вышли за рамки конституционного поля». «Перегиб палки с их стороны опасен тем, что теперь и республиканцы могут действовать нелегитимными методами. В дальнейшем новые правые в США станут более решительными и лишенными каких-либо сантиментов», – предполагает эксперт.

    «Первое, о чем задумаются республиканские боссы, – это о выборах 2022 года. Они постараются получить контроль над палатой представителей, как это было в 2010 году. Тогда, при Обаме, обе палаты парламента были за демократами, но затем республиканцы полностью захватили нижнюю палату. И, наверняка, им удастся добиться успеха, потому что американцы сейчас начнут довольно быстро осознавать происходящее в стране», – прогнозирует собеседник.

    «Америка очень близко подошла к гражданской войне. Отчуждение, гнев и раздражение республиканцев по отношению к демократам превышает всякие границы. Правая популистская позиция Трампа импонирует всем республиканцам, которые еще год назад говорили, что Трамп – некий выверт, случайность, флуктуация и нечто нехорошее. Но сейчас все понимают, что о возврате к якобы светлым идеалам республиканцев речи быть не может. И это создает большую проблему для демократов», – пояснил американист. «Кроме того,

    республиканцы пойдут по пути разбалансировки аппарата государственного управления.

    Для этого у них есть местные и губернаторские выборы, а также целый ряд рычагов местного самоуправления. Такой подход позволит серьезно ударить по правящему классу, и на это будут направлены усилия как крупных республиканцев, так и низовых активистов», – считает Дробницкий.

    По его словам, достаточно представить ситуацию, когда в половине штатов, которые голосовали за Трампа, местные шерифы под различными предлогами откажутся исполнять федеральное законодательство. Если их поддержит население – а это вполне допустимо и такое часто случалось в Америке – ситуация приблизится к гражданской войне еще больше.

    «Но такая война не будет похожей на гражданскую войну 1861-1865 годов с четкими линиями фронта. Нет. Это будет война нового типа всех против всех, когда на территории каждого населенного пункта появляются локальные арены противостояния. В такой ситуации отсутствие единой системы власти в США – это и есть состояние гражданской войны. Для этого необязательно начинать широкомасштабные боевые действия. Достаточно разбалансировки государственной машины, которая может произойти за ближайшие два года», – заключил Дробницкий.

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