Израиль лишают главного «инструмента устрашения террористов»

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14 августа, пятница  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Что стоит за критикой российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
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Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

Послы десятков стран Евросоюза дружно возложили цветы к могиле минского бомбиста Наталия Федосенко/ТАСС
Отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков к концу рабочей недели приобрела массовый характер, а ее тон заметно ужесточился. Призывы прекратить насилие сменили категоричные требования немедленно освободить задержанных и провести новые демократические выборы. Президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. По мнению экспертов, принудительные перевыборы станут приговором нынешним властям Белоруссии. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Главное достижение СССР после спутника и лампочки Ильича

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Накопленные за 20 лет компромиссы с питанием, алкоголем, сидячим образом жизни и прочими излишествами нехорошими начинают активно подавать признаки жизни. И если в 40 это еще могут быть просто поклевки, то в 50 начнется шоу с конями. Подробности...

Доверять нельзя контролировать

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самую большую ошибку, которую может совершить власть и ее сторонники – мазать одним миром значимую часть общества и политические силы, стремящиеся использовать его в своих деструктивных целях. Можно провести мысленный эксперимент: представьте себе, что в декабре 2011 года история России пошла иным путем. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
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    Израиль лишают главного «инструмента устрашения террористов»

    Снос домов террористов в Израиле будет продолжатся, несмотря ни на что    14 августа 2020, 19:10
    Фото: Ayman Nobani/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян

    Что важнее – права человека (в том числе права собственности) или борьба с терроризмом (в том числе с помощью «варварской практики»)? Крайне нетипичный для Израиля ответ на этот вопрос дал его Верховный суд, чем немедленно вызвал в стране крайне бурную и непримиримую дискуссию. О чем идет речь?

    Десятилетия неудачных попыток выстроить мирное сосуществование с палестинцами заставили некоторых израильтян задуматься о смене политики. Может, нужно отменить методы коллективного наказания арабов, которые противоречат основополагающим правам человека?

    Другие же израильтяне уверены, что не нужно. Поскольку, по их мнению, с той стороны людей нет. По крайней мере, таких же, как они сами.

    Пожалейте

    Палестино-израильский конфликт не случайно считается одним из самых сложных, и даже нерешаемым. Дело тут не только в статусе Иерусалима или принадлежности Западного Берега, а еще и в запредельном уровне ненависти между сторонами конфликта.

    Ненависти, которая уже перешла в стадию дегуманизации противника и в применение абсолютно античеловечных мер друг к другу. Мер, которые – и в этом вся трагедия – действительно могут быть оправданны. И когда правозащитники начинают апеллировать к морали, их оппоненты базируют свои контраргументы на национальном интересе.

    Один из таких споров сейчас находится в центре внимания израильской общественности. Все началось 12 мая, когда израильский солдат Игаль бен-Амит, находящийся на задании в деревне Ябед на Западном берегу, был убит брошенным с дома куском шлакоблока. В доме сразу устроили обыск, и арестовали за убийство проживающего там 49-летнего палестинца Назми Абу-Бакра. В июне ему предъявили обвинение – и, скорее всего, его посадят, поскольку Назми Абу-Бакр признался в том, что куски шлакоблока действительно бросал.

    Поскольку по израильским традициям наказание террориста должно была сопровождаться сносом дома, где тот жил, власти сразу начали подготовку к сносу третьего этажа здания (где жил террорист с женой Сухейлой и детьми). Военные провели необходимые мероприятия по оценке дома, чтобы понять, как его лучше всего сносить, дабы не повредить остальные этажи. И заверили, что особо вреда остальному зданию при сносе этажа не будет.

    Однако семья террориста (его жена и братья, которые с семьями жили в том же доме) при помощи израильских правозащитников оспорила решение властей в суде – и выиграла дело. Двое судей – Менахем Мазуз и Джордж Карра (последний – араб-христианин) – решили, что дом сносить нельзя. Нужно лишь запечатать ту комнату на третьем этаже, где жил сам террорист. Они не захотели оставлять бездомными жену Назми и восьмерых его детей. «Истцы по делу не подтвердили, что жена и дети были как-то связаны с преступными действиями отца – они ему не помогали, о его намерениях совершить преступление не знали, и действия его не поддержали», – заявил Менахем Мазуз.

    По словам судьи, убийце грозит очень длинный срок, так что ему лично от сноса дома особенного вреда не будет. «Нападающий получит наказание по закону, но последствия его действий не должны касаться тех, кто в них не виноват», – вторит ему Джордж Карра, выступающий вообще против концепции коллективного наказания через снос домов террористов.

    Единственная судья, которая проголосовала за снос – Яэль Уиллнер – поясняет, что дом был использован для совершения убийства, и снос его станет наукой для других потенциальных убийц. По ее мнению, практика сноса домов террористов – это пусть и печальная, но все-таки необходимость.

    Кого жалеть?

    Ее точку зрения разделяет семья погибшего. Мать погибшего солдата Игаля заявила, что принявшие решение судьи «еще раз убили» ее сына. «Я что, виноват, что новый тип террориста – это человек за 40 с восемью детьми?», – возмущается отец погибшего солдата, называющий решение суда «наградой за терроризм».

    Однако куда более важно, что на этой же позиции стоят нынешние руководители страны. По их мнению, вердикт судей был аморальным. «Решение судей… стало еще одним пятном позора на Верховном суде», – говорит министр внутренних дел Израиля Амир Охана.

    Хуже того – оно, по мнению правых политиков, еще и стало предательством национальных интересов государства Израиль.

    «Верховный суд сбросил огромный камень на важнейший компонент антитеррористической политики устрашения», – заявил член Кнессета от «Ликуда» Ави Дихтер. Аргументы о морали и невиновности семьи «правым лагерем» вообще не воспринимаются. «Мазуз и Карра ставят под угрозу жизни каждого из вас. Право собственности террористов и членов их семей оказывается для судей более важным, чем наши жизни», – возмущается член Кнессета Безалель Смотрич.

    Премьер-министр Беньямин Нетаньяху уже потребовал проведения дальнейших дискуссий по этому вопросу (генпрокурор подаст апелляцию) и заявил, что его правительство все равно продолжит практику уничтожения домов террористов. «Разрушение домов – важный инструмент устрашения в деле борьбы с терроризмом», – согласился с нынешним премьером его партнер по коалиции и будущий премьер Бени Ганц. А бывший министр обороны Нафтали Беннетт заявил, что сделает все для разрушения дома террориста, поскольку «решение Верховного суда вдохновляет других террористов на атаки».

    Террором на террор

    Израильские правозащитники, впрочем, тоже не совсем довольны решением суда – они хотели бы чтобы судьи вообще запретили практику сноса домов террористов. «Пора отказаться от этой варварской практики, которая противоречит базовым понятиям морали и справедливости», – говорят они.

    Однако – к счастью для премьер-министра Нетаньяху – практика сохранится. Во-первых, потому, что большинство судей Верховного суда (а всего судей аж 15 человек) ее поддерживают. «Только Мазуз и Карра выступают против – и так уж получилось, что дело попало в их руки», – поясняет депутат Кнессета Айелет Шакед, которая в бытность министром юстиции с 2015 по 2019 год поучаствовала в создании «консервативного» состава суда. И если премьер-министр действительно подаст жалобу на решение суда, и эта жалоба будет рассмотрена иным (в том числе и более широким) составом судей, то высока вероятность того, что дом все-таки снесут.

    Во-вторых, израильтяне не собираются отменять «варварскую практику», поскольку, по их мнению, палестинцы – варвары, и понимают только такой язык.

    «Так уж получается, что в единственной «варварской практике» вокруг убийства евреев замечены палестинские власти. Это они поощряют насилие против израильтян в школьных учебниках, прессе. Более того, они выплачивают здоровенные стипендии террористам и членам их семей. Так что можете не сомневаться – «бедненькие» жена и дети Абу-Бакра уже начали получать зарплату за совершенное им убийство Бен-Игаля», – говорит израильская журналистка Рути Блум.

    Израильтяне в принципе соглашаются с тем, что насилие порождает насилие. Однако они уверены и в том, что Палестинская Автономия от насилия не откажется – а значит и они не имеют права капитулировать, превращаясь в объекты для закидывания щлакоблоками. Поэтому и ведут войну в надежде на то, что им удастся подавить склонность соперников к террору.


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