Заключение соглашения между Израилем и ОАЭ отнесли к заслуге «Моссад»

Руководитель «Моссада» Йосси Коэн несколько раз посещал Объединенные Арабские Эмираты в качестве посредника в соглашении по нормализации отношений между ОАЭ и Израилем.

По информации The New York Times, сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией коронавируса поспособствовало нормализации отношений и заключению соглашения, передает Mignews.com.

Отмечается, что глава «Моссада» совершил несколько тайных поездок в ОАЭ в прошлом году и организовал секретные поставки медицинского оборудования из Израиля в Эмираты после начала пандемии.

Коэн встречался с представителями ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Иордании и Египта. Таким образом, по данным NYT, нормализация отношений с арабскими странами считается заслугой «Моссад».

Напомним, ранее в пятницу глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что палестинского посла отзывают из Объединенных Арабских Эмиратов в связи с соглашением между Израилем.

В четверг Израиль и Объединенные Арабские Эмираты при посредничестве США заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.