Российский агент задал ФБР неразрешимую загадку

«Это полный шок». Такими словами оценивают арест своего коллеги сослуживцы Питера Рафаэля Дзибински Деббинса – человека, который много лет передавал спецслужбам РФ сведения, касающиеся нацбезопасности США. Почему Дзибински Деббинс работал на Россию почти бесплатно – и как американской контрразведке удалось выйти на его след?

Бывший сотрудник спецназа Армии США, 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс признал вину в том, что вступил в сговор с сотрудниками российской разведки и передавал им конфиденциальную информацию о нацбезопасности США. Об этом сообщается на сайте Минюста США. По версии следствия, Дзибински Деббинс сотрудничал с российской разведкой с декабря 1995 года по январь 2011 года. Он передавал россиянам сведения, полученные во время военной службы, в том числе информацию о подразделениях войск химической защиты и спецназа, где он служил.

Признание вины перед судом – это формальный юридический акт. На самом деле, Дзибински Деббинс (он в равно степени использует обе свои фамилии, материнскую и отцовскую) дал признательные показания еще в августе, после чего и был арестован. А расследование в отношении него началось еще в декабре 2019 года, но ФБР не стало его тогда задерживать. Они решили, что это «преждевременно».

Все это время Дзибински Деббинс спокойно выезжал из США (он работает консультантом в компаниях по кибербезопасности с офисами в Лондоне) и возвращался обратно. На вопрос, а не убежит ли он в Россию, ФБР отвечало, что не убежит, поскольку он якобы давно прекратил выходить на связь с ГРУ, и его там считают чуть ли не предателем. Адвокат защиты Дэвид Беновиц сказал, что «в России он закончит свою жизнь в тюрьме или еще что похуже». В США Дзибински Деббинсу, кстати, грозит именно пожизненное.

СМИ особенно напирают на то, что Дзибински Деббинс служил в спецназе, был «зеленым беретом». Именно в этот период свой жизни он и передал в Россию сведения, содержащие, как утверждается, угрозу для национальной безопасности США. Он передавал данные о «зеленых беретах», их участии в боевых действиях, характере службы. Собирал личные данные на своих коллег, из числа тех, кто может быть потенциально завербован злыми русскими, а также на двух офицеров военной контрразведки США, которые пытались его перевербовать. Дзибински утверждает, что однажды его попросили достать американские полевые уставы, но он не стал этого делать.

Дзибински Деббинс свободно говорит по-русски, и потому считался в американской армии ценным кадром. Такими не разбрасываются, и потому его никогда не отправляли в Афганистан или Ирак.

В боевых действиях он участия не принимал от греха подальше. Службу он проходил сперва в Южной Корее в войсках химзащиты, а после перехода в спецназ в Германии и на Кавказе: в Грузии в 2004 и в Азербайджане в 2005 году.

Именно в Азербайджане в 2005 году военная контрразведка армии США впервые предупредила капитана 1-го батальона 10-ой группы сил специального назначения Дзибински Деббинса о неполном служебном соответствии и о «риске быть завербованным». Его отстранили от командования и лишили допуска к секретной информации. Такое происходит в тех случаях, когда контрразведка фиксирует контакт с подозрительным лицом, но не считает этот контакт криминальным. Просто по неряшливости не с тем типом пива выпил капитан. Бывает. Дзибински Деббинс после этого тут же уволился из армии.

Вернувшись в США, он какое-то время работал консультантом по кибербезопасности в украинской металлургической компании с офисом в родной для него Миннесоте. В 2010 году после новой проверки ему вернули допуск к секретной информации и пригласили преподавать в Академию военной разведки в Форт Миде. Он читал там лекции по кибербезопасности. Считался ястребом и консерватором, неоднократно ругал Россию, говорил о том, что «Россия пытается подорвать мировой порядок». В 2015 году окончил Институт мировой политики и остался там же преподавать.

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Институт мировой политики на Дюпон Серкл в Вашингтоне – это красивое название для кузницы разведывательных кадров США из числа консервативной молодежи. Институт основали бывшие сотрудники нацбезопасности времен президента Рейгана, что само по себе свидетельствует о его идеологии. Там, например, учится сын бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. В совете попечителей выделяется Эрик Принс, основатель знаменитого ЧВК «Блэкуотер» и лепший друг Дональда Трампа.

В начале 2017 года Дзибински Деббинс написал одному из своих друзей по электронной почте, что его кандидатура рассматривается на один из постов в Совете национальной безопасности. «Специальный помощник президента и старший директор по России и Центральной Азии», – написал он. Но насколько серьезно рассматривалась его кандидатура, мы не знаем. Обычно потенциальных кандидатов набирается с десяток, потом отсеиваются. В администрации Трампа он никогда не работал.

Люди, работавшие с Дзибински Деббинсом в Институте мировой политики, в тихой панике. «Это полный шок», – говорит местный преподаватель русского языка Базиль Бессонофф, – «он производил впечатление очень консервативного парня... Но в Вашингтоне ведь никогда ничего не знаешь, да?».

ФБР датирует последний подозрительный контакт Дзибински Деббинса в 2011 году. Он отправил электронное письмо какому-то «русскому бизнесмену, связанному с разведкой». При этом, само ФБР путается в показаниях, называя то ГРУ, то СВР. Таким образом, стремительная карьера Дзибински Деббинса после 2011 года не рассматривается в обвинении. Ему вменяют только те эпизоды, что случились во время его службы в армии. Следовательно, его политические связи в последние девять лет выводятся из-под подозрения. А его видели на званых приемах, которых устраивал Эрик Принс во время избирательной кампании Трампа. Сам Принс видный спонсор республиканской партии.

Собственно говоря, через эти связи Дзибински Деббинс и подставился. С 2017 года он совмещал заработок в частном секторе с работой в Европейском командовании США и НАТО в Лондоне. Он был ни много ни мало инструктором по региональным исследованиям и гибридным войнам. Это требует допуска.

В США допуск к секретам не вечный. Его надо периодически продлевать, проходя процедуру проверки. И вот в декабре прошлого года Дзибински Деббинс обратился к сенатору-республиканцу Майку Раундзу с просьбой посодействовать в продлении допуска. В отношении Дзибински Деббинса началась формальная проверка, в ходе которой всплыли «подозрительные факты». ФБР потянуло за ниточку и распутало весь клубок на четверть века назад.

Впервые 19-летний студент университета Миннесоты Питер Рафаэль Дзибински Деббинс приехал в Россию по знаменитой программе образовательного обмена в 1994 году.

И сразу в суровый Челябинск. Он утверждает, что его мама – русская, родилась в СССР, была угнана немцами и работала бухгалтером в концлагере, после чего доехала аж до США, поскольку СМЕРШ работу в концлагере бы не одобрил. Дзибински – фамилия скорее польская, чем русская, но всякое бывает. Молодой человек с детства говорил по-русски, увлекался своей исторической Родиной и теперь утверждает, что в те далекие времена у него был «миссионерский взгляд на Россию». Он хотел помочь своей исторической Родине освободиться от «деспотичного правления». В 1994 году она от него уже освободилась, но это мелочи американского взгляда на мир. В частных разговорах он называл себя «сыном России».

Суровая челябинская действительность образца 1994 года с кого угодно могла розовые очки сорвать. Тем не менее, пареньку понравилось. В местном вузе он познакомился с девушкой, которая по стечению обстоятельств оказалась дочерью полковника российских ВВС. Поженились они в 1997 году, а в 2010 году она получила американское гражданство. ФБР считает, что о работе своего мужа на российскую разведку она ничего не знала. Американцы утверждают, что после того, как Дзибински Деббинс якобы перестал выходить на связь в 2011 году, к его тестю в Челябинске несколько раз приходили какие-то люди и расспрашивали о нем. Но подтверждений этим утверждениям нет.

По американской версии, Дзибински Деббинса завербовали в Челябинске в 1996 году. Он получил странное кодовое имя «Икар Лесников» и подписал какую-то «присягу России».

Так ли это на самом деле – мы не знаем, но полет фантазии челябинских оперативников можно оценить. Он открыто посещал Россию в 1995, 1996-1997, 1997-1998, 1999, 2000, 2003, 2008 и 2010 годах. Американским военнослужащим не возбраняется в свой заслуженный отпуск посещать родственников в других странах, даже если у этих военнослужащих есть допуск к секретной информации.

Дзибински Деббинса можно назвать чуть ли не первым персонажем со времен Коминтерна и Кембриджской пятерки, который работал на Россию исключительно по идейным соображениям. Он категорически отказывался от денег и даже обижался. Однажды ему все-таки всучили 1000 долларов (в 2000 году) и бутылку коньяка. В другой раз подарили сувенирный комплект российской военной формы. Такие раньше на Арбате туристам продавали.

При этом его нельзя назвать наивным или глуповатым. Это высококвалифицированный специалист по кибербезопасности и гибридным войнам с более чем десятилетним опытом работы в этой области, гуманитарий и полиглот. В американской действительности это интеллектуальная элита. Просто искренне человек верил в то, что он «сын России», которой срочно требуется его помощь.

ФБР просто закрыло глаза на то, что Дзибински Деббинс с 2011 года вращался в кругах влиятельных республиканцев.

Был высокооплачиваемым специалистом по разведке и уважаемым преподавателем специализированных заведений с широкими неформальными связями в самых верхних эшелонах власти. На пожизненное ему хватит и периода с 1996 по 2011. И сейчас уже не установить, продолжал ли он работать на российские спецслужбы после 2011 года или просто конспирация вышла на другой уровень. Дзибински начал играть в высшей лиге – одно дело капитан «зеленых беретов», при всем уважении к этой позиции, а другое – преподаватель Академии военной разведки.

И характерно, что его нынешнее признание как часть досудебной сделки касается только первого периода его жизни. Скорее всего, ФБР навсегда останется в раздумьях – что же это было на самом деле. Это примерно, как с Олдричем Эймсом: до сих пор ведутся выяснения (иногда в письменном виде) работал ли он российским «кротом» в ЦРУ в одиночку или там таких еще россыпью.

И это правильно, пусть думают. Чем больше они о таком думают и косо смотрят друг на друга, тем меньше беспокоят нас.