Арестован шпион, который любил Россию

В США по обвинению в шпионаже на Россию арестован бывший офицер армейского спецназа Питер Деббинс. По данным американской контрразведки, он в течение почти 15 лет предоставлял информацию агентам ГРУ. Причем сотрудничал с Москвой Деббинс из любви к России и обижался, когда ему предлагали деньги за секреты США. Теперь американцу грозит пожизненное заключение.

В США по обвинению в шпионаже на Россию арестован 45-летний отставной военнослужащий Питер Рафаэль Дзибински Деббинс. Он служил в спецподразделении американских сухопутных сил. Из опубликованного американским Минюстом 17-страничного обвинительного заключения следует, что Деббинс впервые посетил Россию в 1994 году в возрасте 19 лет. Он жил в Челябинске по программе независимого обучения.

В этом же городе Деббинс познакомился со своей будущей женой, дочерью российского военного офицера. Уже в 1996 году американец впервые встретился в Челябинске с офицерами российской разведки, которые дали ему кодовое имя – «Икар Лесников» – и заставили, согласно обвинительному заключению, подписать заявление о том, что он хочет «служить России». На тот момент Деббинс учился в университете на последнем курсе.

Деббинс родом из Вирджинии. В 1997 году закончил университет Миннесоты, где был членом Учебного корпуса офицеров запаса (ROTC). Служил с 1998 по 2005 годы. Начинал лейтенантом в химвойсках, продолжил службу капитаном элитных войск - «Зеленых беретов».

Следователи предполагают, что Деббинс передавал России данные по идеологическим соображениям. В 2000 году он сказал своим кураторам, что «любит Россию и предан ей» и поэтому неохотно принял тысячу долларов в качестве «благодарности за помощь российской разведке». На встрече в 2003 году ему вместо денег уже подарили бутылку коньяка и российскую военную форму.

По версии обвинения, американец работал на российскую военную разведку с 1996 по 2011 год. Во время периодических визитов в Россию он делился конфиденциальной военной информацией с агентами ГРУ.

Деббинс покинул армию в конце 2005 года, через год после того, как в отношении него начали расследовать дело о «нарушении безопасности» и отстранили его от командования спецподразделением армии США в Азербайджане. В течение следующих пяти лет Деббинс был офицером запаса, но продолжал встречаться с российскими агентами, предоставляя им информацию о вооруженных силах США. В конце 2000-х, согласно обвинительному заключению,



Деббинс передал россиянам секретную информацию о миссии и деятельности своего бывшего спецподразделения в Азербайджане и Грузии.

Кроме этого, он мог передавать сведения о химических подразделениях и подразделениях спецназа, в которых служил.

Он также сообщал имена своих бывших сослуживцев, которые в перспективе могли бы быть завербованы российской разведкой. Еще его обвиняют в том, что он сообщил россиянам имена двух офицеров американской контрразведки, которые пытались его перевербовать. В обвинительном заключении утверждается, что Деббинс предоставил всю эту информацию русским, «по крайней мере, частично потому, что он был зол и огорчен своим пребыванием в армии США».

Последний контакт Деббинса с агентами ГРУ произошел в январе 2011 года, когда он написал электронное письмо российскому бизнесмену, имевшему отношение к российской разведке.

В заявлении армии говорится, что обвинения против Деббинса, если они правдивы, «являются предательством его однополчан и его страны». Деббинс обвиняется в сговоре с целью предоставления информации о национальной обороне США агентам иностранного правительства. Обвинение предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Ветеран внешней разведки, полковник запаса Михаил Любимов не исключил, что у России действительно мог быть интерес к этому спецназовцу. Он напомнил, что некоторые агенты сотрудничают с зарубежными разведками всю жизнь и даже после увольнения со службы могут оставаться источниками различной информации. «Обычно разоблачают приблизительно до 10% агентов, а остальные прекрасно работают до конца своих дней», – сказал Любимов газете ВЗГЛЯД.

Он так же объяснил, почему Деббинса завербовали в столь юном возрасте, когда американец еще не имел доступа к военным секретам. «Когда вербуют, то не особенно представляют возможную ценность человека для разведки. Но вряд ли это разоблачение будет иметь политические последствия. Это абсолютно булавочная история. Разведка существует со времен появления человека», – подчеркнул Любимов.

С такой оценкой согласен историк спецслужб, генерал-майор в отставке Валерий Малеваный. По его словам, в нелегальную разведывательную сеть по всему миру входит до 3-4 тысяч человек. «Только на территории России может находиться до 600 нелегальных агентов США. Скандалы происходят постоянно. То главного инженера посадят, то ядерщика, то в Архангельске на выдаче секретов подводных лодок попадется гендиректор фирмы. В такой работе спецслужб нет ничего особенного и ни на какую политику эта работа не влияет», – сказал Малеваный газете ВЗГЛЯД.

На эту тему

В будущем Деббинс, которому грозит пожизненное заключение, может быть передан, по мнению Малеваного, России. Согласно существующим договоренностям между иностранными спецслужбами, провалившихся разведчиков иногда обменивают на таких же потерпевших фиаско агентов в другой стране. «В наших тюрьмах сидит 375 шпионов. Они дожидаются обмена», – пояснил эксперт.

Американист Дмитрий Дробницкий отмечает, что обычно подобные случаи разоблачения остаются под покровом секретности, разведки разбираются между собой сами. Однако очередной шпионский скандал разгорелся сейчас, так как между двумя странами явно происходит серьезное соперничество, в том числе даже за первенство разработки вакцины от коронавируса. «Это могут быть реальные задержания или какие-то провокации, но все это муссируется в прессе. Идущая по нарастающей конкуренция великих держав в мире включает в себя PR-фактор. Конкретная история не имеет никаких политических последствий, но совокупность всех скандалов будет влиять на общественное мнение внутри США. Пропагандистские машины и медиа сделают для этого все возможное», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

Это второй громкий шпионский скандал в США за последнее время. Дело в отношении Деббинса возбуждено через четыре дня после того, как бывший офицер ЦРУ Александр Юк Чинг Ма был обвинен в федеральном суде Гонолулу в шпионаже в пользу Китая. Как отметил по этому поводу помощник генпрокурора США Джон К. Демерс, «мы должны сохранять бдительность в отношении шпионажа со стороны двух наших самых злонамеренных противников – России и Китая».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД