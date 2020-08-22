Бывшего спецназовца США заподозрили в шпионаже в пользу России

Отставной служащий специального подразделения американских сухопутных сил, известного как «зеленые береты», арестован в США по подозрению в сговоре с сотрудниками российских разведслужб с целью передачи им «информации, касающейся вопросов национальной обороны», говорится в заявлении Минюста США.

«Согласно документам суда, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс <...>, как предполагается, вступил в сговор с агентами российской разведки», – приводит текст сообщения ТАСС.

Американские власти утверждают, что за этот период времени подозреваемый «периодически посещал Россию и встречался с сотрудниками российских разведслужб».

«В 2008 году, оставив действительную военную службу, Деббинс раскрыл агентам российской разведки секретную информацию о своей прежней деятельности во время службы в спецназе. Деббинс также предоставил <...> имена и данные о ряде своих бывших сослуживцев», – указывается в документе.

Минюст США уточнил, что Деббинсу грозит пожизненное заключение.

Напомним, в июле в шпионаже на Россию заподозрили офицера ВМС США.

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