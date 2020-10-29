Гибель мирных жителей бьет по репутации Армении и Азербайджана

Даже сами бакинские политики признавали, что международное общественное мнение, да во многом и российское, в споре за Карабах традиционно сочувствовало Еревану. Но такой расклад, похоже, удалось поколебать ракетам «Смерч», упавшим на жилые кварталы азербайджанской Барды. Бомбежку, в которой погиб 21 горожанин, осудил даже генсек ООН. Ереван, в свою очередь, заявил об ударе Азербайджана по роддому Степанакерта. Удается ли враждующим странам вести войну по правилам?

Как объявили власти Азербайджана, накануне днем армянские войска нанесли ракетный удар по оживленным кварталам города Барда. По их данным, армянская сторона применила для удара ракеты РСЗО «Смерч» с запрещенными кассетными боеприпасами.

С обращением по этому поводу выступил президент Ильхам Алиев. «Несколько часов назад по Барде было выпущено несколько ракет, в результате чего 21 мирный житель погиб и более 70 мирных жителей были ранены. Число погибших может возрасти», – сказал Алиев. Сообщение об ударе пришло в тот момент, когда президент принимал у себя заместителя министра иностранных дел соседнего Ирана Аббаса Аракчи. Власти азербайджанской союзницы – Турции – уже назвали бомбардировку Барды «военным преступлением армянской стороны».

Власти Армении поспешили опровергнуть информацию об ударе. Пресс-секретарь министерства обороны Шушан Степанян назвала заявление Азербайджана «безосновательным и лживым».

Однако вечером факт удара по мирному городу подтвердили в ООН. «Мы строжайшим образом осуждаем все атаки по населенным районам, затронутым конфликтом, включая удары по городу Барда, в результате которых, как сообщается, многие погибли и были ранены», – объявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, которого цитирует РИА «Новости». «Продолжающиеся боевые действия неприемлемы и должны быть прекращены немедленно», – подытожил Дюжаррик.

Бомбардировка Барды, судя по всему, шокировал генсека ООН количеством жертв. Однако сообщения о бомбардировках мирных городов Азербайджана (например, Гянджи и Тертера) поступали и раньше. Не далее как во вторник власти Азербайджана утверждали, что армянская ракета ударила по тому же самому Бардинскому району. По их версии, погибли четверо, включая одного ребенка, ранены 14 гражданских лиц.

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Аналогичные сообщения о бомбардировке жилых кварталов почти ежедневно поступают и с другой стороны линии фронта. В те же часы, когда стало известно о нападении на Барду, военкор «Известий» сообщил, что территория около городского рынка в Степанакерте подверглась бомбежке. Судя по кадрам, переданным с места событий, соседние с торговыми точками здания были полностью разрушены. Ранее сообщалось, что мощному удару подвергся и роддом Степанакерта.

«Такие обстрелы идут постоянно в обе стороны. В некоторых случаях сообщения об ударах по мирным целям подтверждаются, в других – доказательств до сих пор нет. Но обе стороны используют это для пиар-целей. Что касается Барды, то, скорее всего, такое действительно произошло», – говорит военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

«Но в действительности в карабахской войне потери гражданского населения сравнительно невелики. По словам президента Путина, общие потери обеих сторон уже превысили четыре тысячи. Обе стороны говорят о десятках погибших мирных жителей. Значит, почти 90% из этого числа – военные», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. На фоне других войн результат можно расценить как «очень хороший», считает он.

«Пока специально по мирному населению никто не бьет. Бывает, но редко. Были случаи, когда армяне применяли «Скад-Б» (Р-17) – это ракета, которой точно попасть нельзя. Но они заявляли, что стреляли по военным объектам, чтобы не попадать под международные конвенции. Конвенции запрещают целить по гражданскому населению, но если случайно попало, то это неподсудное дело», – пояснил эксперт.

«В этом отношении война ведется по правилам, как ее и надо вести. Стараются стрелять именно по военным.

Большая часть населения из Карабаха вывезена в Армению – практически все женщины, дети. Осталось какое-то количество мужчин. То есть там гражданского населения совсем немного. Карабах и раньше никогда не был плотно заселен, а теперь оттуда еще и вывезли 60-70%. В Азербайджане из прифронтовой зоны население не вывозили, так что если там по какой-нибудь Гяндже прилетает, то потери есть», – отметил Фельгенгауэр.

«Пока не видно, чтобы кто-то специально прикрывался гражданским населением. Такое бывало в войнах на Ближнем Востоке, особенно такие методы применяли те, кто противостоял серьезному превосходству противника в воздухе. Но в Карабахе стороны более-менее равны. Все понимают, что если одна сторона начнет целенаправленно и массово бомбить города, то и другая начнет делать то же самое. Есть элемент взаимного сдерживания. В итоге гражданское население, конечно, страдает, но военные несут неизмеримо большие потери», – подытожил эксперт.

«Что касается ракетных ударов по городам, я считаю, такая тактика противоречит современным правилам ведения войны и Женевской конвенции, – заявил по поводу удара по Барде газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. – Когда ведутся боевые действия на линии соприкосновения и страдает мирное население, это еще можно понять, потому что там не всегда удается фиксировать военные и гражданские цели. Но когда наносятся целенаправленные удары при помощи систем залпового огня большой дальности по городам, оправдать такое просто невозможно. Это международное преступление».

Насколько велик окажется ущерб для авторитета военно-политического руководства Армении, Коротченко судить не берется. «Но прежней безоговорочной поддержки Еревана ни со стороны руководства России, ни со стороны экспертного сообщества уже нет. Такое происходит впервые с начала 90-х годов. И виной тому в том числе ракетные удары Армении, которые привели к гибели десятков мирных жителей. Но информационная война продолжается. Обе стороны ведут ее с одинаковым ожесточением. Впрочем, важнее, кто побеждает на поле боя. Пока побеждает Азербайджан».

К вечеру среды, словно бы парируя информационные удары своего противника, Ереван тоже заявил о новых «военных преступлениях» Баку. «Сегодня ВС Азербайджана разбомбили и обстреляли столицу Арцаха [непризнанная Нагорно-Карабахская республика] Степанакерт и второй по величине город Шуши. Были нанесены удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, в том числе и роддому Степанакерта. В результате этих действий среди мирного населения есть жертвы и раненые», – цитировал заявление МИДа Армении ТАСС. В министерстве добавили, что «Азербайджан нацелился на новорожденных, матерей и стариков».

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В тот же вечер обвинение в адрес уже обеих столиц прозвучало и со стороны ООН – правда, не из аппарата генсека, а из уст Детского фонда (ЮНИСЕФ). Фонд сообщил, что с начала боев в Карабахе погибло уже 12 детей. В опубликованном списке приведены имена и возраст десяти погибших. Имена еще двух жертв фонду не известны. Речь идет о детях в возрасте от десяти месяцев до 16 лет. Примечательно, что подавляющее большинство имен в этом скорбном списке – азербайджанские.

В Фонде подтвердили и факт обстрела родильного дома, не указав, правда, где именно это произошло – но очевидно, имеется в виду Степанакерт. Как отмечает ЮНИСЕФ, в результате конфликта в Карабахе более 130 тыс. человек покинули свои дома. Хотя в сводке ЮНИСЕФ прямо не упоминается Азербайджан, несложно сделать вывод, что основной упрек за столь массовое бегство населения адресован именно ему, поскольку именно азербайджанская армия сейчас наступает.

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Тем временем помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев пригласил аккредитованных в Баку военных атташе в четверг приехать в Барду, чтобы лично увидеть последствия, как он выразился, «армянского террора», сообщает Trend.

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