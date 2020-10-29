Взгляд
29 октября, четверг  |  Последнее обновление — 11:16  |  vz.ru
Разделы

Россияне распробовали новый способ большого заработка

К биржевым профессионалам в последнее время в России все больше присоединяются любители ZEUS/ZUMA/ТАСС
Резкий рост популярности переживает сегодня в России структура, которая до последнего времени увлекала только профессионалов и спекулянтов: фондовая биржа. Миллионы простых россиян бросились скупать акции и другие ценные бумаги. С чем связана эта тенденция, насколько рискованны подобные инвестиции и с помощью каких правил можно увеличить вероятность заработать выше инфляции? Подробности...
Перейти в раздел…

ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
Перейти в раздел…

Как иностранцы сделали Россию великой

Ученые люди приезжали в Россию в основном с Запада Саломон Конинк
Российское государство все больше нуждается в мигрантах и особенно имеющих высокую квалификацию – ученых, профессионалах. Приглашение иностранцев на службу является одной из древнейших традиций России, благодаря им она стала одной из величайших империй планеты. Какие иностранные специалисты сегодня нужны нашей стране? Подробности...
Перейти в раздел…

Гибель мирных жителей бьет по репутации Армении и Азербайджана

По версии Азербайджана, в результате армянского удара по Барде погиб 21 мирный житель, около 70 ранены Алексей Куденко/РИА Новсти
Даже сами бакинские политики признавали, что международное общественное мнение, да во многом и российское, в споре за Карабах традиционно сочувствовало Еревану. Но такой расклад, похоже, удалось поколебать ракетам «Смерч», упавшим на жилые кварталы азербайджанской Барды. Бомбежку, в которой погиб 21 горожанин, осудил даже генсек ООН. Ереван, в свою очередь, заявил об ударе Азербайджана по роддому Степанакерта. Удается ли враждующим странам вести войну по правилам? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Вашингтонское болото превратилось в помойку

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Хорошая девочка. Закончила престижный вуз юридический, пусть и в провинции. Помощник судьи, секретарь суда. Работала, старалась. А потом – раз – и член Верховного суда. Подробности...

Трамп предложил косовский рецепт для карабахской кухни

Иса Джавадов, Историк, востоковед
Трамп перед выборами предложил кое-что армянской диаспоре для решения карабахской проблемы. Предложение заманчивое, но серьезность намерений американской стороны покажет только женевская встреча в формате «3+2» (США, Россия, Франция, Азербайджан, Армения) 29 октября. Подробности...

Европа придумала ответ США на санкции против «Северного потока – 2»

Алексей Гривач, Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности
28 октября 1886 года в США торжественно открыли статую Свободы, подарок французского народа американцам. Символично, что не так давно именно из Парижа Вашингтону прилетел ассиметричный ответ за его политику последнего времени по продвижению сжиженного газа на европейский рынок – «под дулом санкционного пистолета». Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Почему французы любят оскорблять религию

Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

Перейти в раздел…

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
  • Улучшились

  • Ухудшились

  • Не изменились
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российский турист умер в Турции из-за коронавируса
    В России предложили ввести «ранговую» систему начисления пенсий Участников беспорядков в Белоруссии собрались судить за терроризм Уроженку Перми назвали источником «компромата» на Трампа США потребовали от всех стран НАТО удерживать Турцию «на Западе»
    У коронавируса нашли сходство с испанкой Пушков раскрыл суть обмана Зеленским украинцев Спецслужбы США подвергли допросу журналиста RT в Нью-Йорке В США оценили «таинственный» российский истребитель
    Угрожавшего сжечь себя в офисе «Яндекс.Такси» водителя задержали в Москве Пуск новой российской противоракеты показали на видео В Филадельфии вспыхнули беспорядки из-за убийства негра полицейскими Валуев похвалил игроков «Краснодара» за отказ вставать на колени ради борьбы с расизмом

    подвох в мирном плане


    В России объяснили подоплеку предложения Алиева остановить наступление в Карабахе

    «Очень коварная болезнь»


    Переболевший коронавирусом Гоша Куценко обратился к россиянам

    эффект Ярковского


    На угрожающем Земле астероиде нашли опасное явление

    Видео

    очаг протеста


    Студенты оказались последней опорой белорусской оппозиции

    Президент Франции


    Макрон стал главным врагом защитников ислама

    советский самолет


    Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

    известные актеры


    Как звезд Голливуда втянули в конфликты в бывшем СССР

    Поддержка государства


    Герман Садулаев: Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими

    Идеологическая сегментация


    Алексей Алешковский: Свобода – это закон джунглей

    турецкая экспансия


    Геворг Мирзаян: Франция вступила в риторическую войну с Турцией

    вооруженный конфликт


    Почему Армения терпит поражение в Карабахе

    на ваш взгляд


    Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?

    Гибель мирных жителей бьет по репутации Армении и Азербайджана

    По версии Азербайджана, в результате армянского удара по Барде погиб 21 мирный житель, около 70 ранены    29 октября 2020, 11:00
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новсти
    Текст: Наталья Макарова, Иван Абакумов

    Даже сами бакинские политики признавали, что международное общественное мнение, да во многом и российское, в споре за Карабах традиционно сочувствовало Еревану. Но такой расклад, похоже, удалось поколебать ракетам «Смерч», упавшим на жилые кварталы азербайджанской Барды. Бомбежку, в которой погиб 21 горожанин, осудил даже генсек ООН. Ереван, в свою очередь, заявил об ударе Азербайджана по роддому Степанакерта. Удается ли враждующим странам вести войну по правилам?

    Как объявили власти Азербайджана, накануне днем армянские войска нанесли ракетный удар по оживленным кварталам города Барда. По их данным, армянская сторона применила для удара ракеты РСЗО «Смерч» с запрещенными кассетными боеприпасами.

    С обращением по этому поводу выступил президент Ильхам Алиев. «Несколько часов назад по Барде было выпущено несколько ракет, в результате чего 21 мирный житель погиб и более 70 мирных жителей были ранены. Число погибших может возрасти», – сказал Алиев. Сообщение об ударе пришло в тот момент, когда президент принимал у себя заместителя министра иностранных дел соседнего Ирана Аббаса Аракчи. Власти азербайджанской союзницы – Турции – уже назвали бомбардировку Барды «военным преступлением армянской стороны».

    Власти Армении поспешили опровергнуть информацию об ударе. Пресс-секретарь министерства обороны Шушан Степанян назвала заявление Азербайджана «безосновательным и лживым».

    Однако вечером факт удара по мирному городу подтвердили в ООН. «Мы строжайшим образом осуждаем все атаки по населенным районам, затронутым конфликтом, включая удары по городу Барда, в результате которых, как сообщается, многие погибли и были ранены», – объявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, которого цитирует РИА «Новости». «Продолжающиеся боевые действия неприемлемы и должны быть прекращены немедленно», – подытожил Дюжаррик.

    Бомбардировка Барды, судя по всему, шокировал генсека ООН количеством жертв. Однако сообщения о бомбардировках мирных городов Азербайджана (например, Гянджи и Тертера) поступали и раньше. Не далее как во вторник власти Азербайджана утверждали, что армянская ракета ударила по тому же самому Бардинскому району. По их версии, погибли четверо, включая одного ребенка, ранены 14 гражданских лиц.

    Аналогичные сообщения о бомбардировке жилых кварталов почти ежедневно поступают и с другой стороны линии фронта. В те же часы, когда стало известно о нападении на Барду, военкор «Известий» сообщил, что территория около городского рынка в Степанакерте подверглась бомбежке. Судя по кадрам, переданным с места событий, соседние с торговыми точками здания были полностью разрушены. Ранее сообщалось, что мощному удару подвергся и роддом Степанакерта.

    «Такие обстрелы идут постоянно в обе стороны. В некоторых случаях сообщения об ударах по мирным целям подтверждаются, в других – доказательств до сих пор нет. Но обе стороны используют это для пиар-целей. Что касается Барды, то, скорее всего, такое действительно произошло», – говорит военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

    «Но в действительности в карабахской войне потери гражданского населения сравнительно невелики. По словам президента Путина, общие потери обеих сторон уже превысили четыре тысячи. Обе стороны говорят о десятках погибших мирных жителей. Значит, почти 90% из этого числа – военные», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. На фоне других войн результат можно расценить как «очень хороший», считает он.

    «Пока специально по мирному населению никто не бьет. Бывает, но редко. Были случаи, когда армяне применяли «Скад-Б» (Р-17) – это ракета, которой точно попасть нельзя. Но они заявляли, что стреляли по военным объектам, чтобы не попадать под международные конвенции. Конвенции запрещают целить по гражданскому населению, но если случайно попало, то это неподсудное дело», – пояснил эксперт.

    «В этом отношении война ведется по правилам, как ее и надо вести. Стараются стрелять именно по военным.

    Большая часть населения из Карабаха вывезена в Армению – практически все женщины, дети. Осталось какое-то количество мужчин. То есть там гражданского населения совсем немного. Карабах и раньше никогда не был плотно заселен, а теперь оттуда еще и вывезли 60-70%. В Азербайджане из прифронтовой зоны население не вывозили, так что если там по какой-нибудь Гяндже прилетает, то потери есть», – отметил Фельгенгауэр.

    «Пока не видно, чтобы кто-то специально прикрывался гражданским населением. Такое бывало в войнах на Ближнем Востоке, особенно такие методы применяли те, кто противостоял серьезному превосходству противника в воздухе. Но в Карабахе стороны более-менее равны. Все понимают, что если одна сторона начнет целенаправленно и массово бомбить города, то и другая начнет делать то же самое. Есть элемент взаимного сдерживания. В итоге гражданское население, конечно, страдает, но военные несут неизмеримо большие потери», – подытожил эксперт.

    «Что касается ракетных ударов по городам, я считаю, такая тактика противоречит современным правилам ведения войны и Женевской конвенции, – заявил по поводу удара по Барде газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. – Когда ведутся боевые действия на линии соприкосновения и страдает мирное население, это еще можно понять, потому что там не всегда удается фиксировать военные и гражданские цели. Но когда наносятся целенаправленные удары при помощи систем залпового огня большой дальности по городам, оправдать такое просто невозможно. Это международное преступление».

    Насколько велик окажется ущерб для авторитета военно-политического руководства Армении, Коротченко судить не берется. «Но прежней безоговорочной поддержки Еревана ни со стороны руководства России, ни со стороны экспертного сообщества уже нет. Такое происходит впервые с начала 90-х годов. И виной тому в том числе ракетные удары Армении, которые привели к гибели десятков мирных жителей. Но информационная война продолжается. Обе стороны ведут ее с одинаковым ожесточением. Впрочем, важнее, кто побеждает на поле боя. Пока побеждает Азербайджан».

    К вечеру среды, словно бы парируя информационные удары своего противника, Ереван тоже заявил о новых «военных преступлениях» Баку. «Сегодня ВС Азербайджана разбомбили и обстреляли столицу Арцаха [непризнанная Нагорно-Карабахская республика] Степанакерт и второй по величине город Шуши. Были нанесены удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, в том числе и роддому Степанакерта. В результате этих действий среди мирного населения есть жертвы и раненые», – цитировал заявление МИДа Армении ТАСС. В министерстве добавили, что «Азербайджан нацелился на новорожденных, матерей и стариков».

    На ваш взгляд

     
    Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?



    Обсуждение:  5 комментариев
    В тот же вечер обвинение в адрес уже обеих столиц прозвучало и со стороны ООН – правда, не из аппарата генсека, а из уст Детского фонда (ЮНИСЕФ). Фонд сообщил, что с начала боев в Карабахе погибло уже 12 детей. В опубликованном списке приведены имена и возраст десяти погибших. Имена еще двух жертв фонду не известны. Речь идет о детях в возрасте от десяти месяцев до 16 лет. Примечательно, что подавляющее большинство имен в этом скорбном списке – азербайджанские. 

    В Фонде подтвердили и факт обстрела родильного дома, не указав, правда, где именно это произошло – но очевидно, имеется в виду Степанакерт. Как отмечает ЮНИСЕФ, в результате конфликта в Карабахе более 130 тыс. человек покинули свои дома. Хотя в сводке ЮНИСЕФ прямо не упоминается Азербайджан, несложно сделать вывод, что основной упрек за столь массовое бегство населения адресован именно ему, поскольку именно азербайджанская армия сейчас наступает.

    Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины поражений Армении во второй карабахской войне.

    Тем временем помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев пригласил аккредитованных в Баку военных атташе в четверг приехать в Барду, чтобы лично увидеть последствия, как он выразился, «армянского террора», сообщает Trend.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •